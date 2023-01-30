Móng tay móng chân khỏe mạnh sẽ giúp bạn tăng thêm vẻ đẹp ngoại hình từ trong ra ngoài. Muốn móng hạn chế gãy gión, thực phẩm đóng vai trò không nhỏ trong hành trình sức khỏe.

Bạn có biết rằng giống như phần còn lại của cơ thể, móng tay cũng phản ánh sức khỏe bên trong của chúng ta không? Điều cần thiết là chúng ta nên giữ cho chúng mạnh mẽ và khỏe mạnh từ trong ra ngoài. Ngoài việc thỉnh thoảng làm móng tay, không có nhiều người làm cho việc chăm sóc móng tay trở nên quan trọng. Cả đàn ông và phụ nữ đều bị móng tay không khỏe mạnh, đổi màu hoặc sứt mẻ. Móng tay cho biết tình trạng sức khỏe của bạn rõ ràng như tình trạng của da, mắt và tóc.

Ảnh minh họa: Internet Móng tay nhợt nhạt với những đường vân dọc là dấu hiệu của bệnh thiếu máu hoặc cực kỳ khô. Móng tay màu xanh chứng tỏ không có đủ oxy trong máu. Nếu móng tay của bạn mỏng và liên tục gãy, điều đó có nghĩa là bạn đang tiêu thụ không đủ vitamin, khoáng chất và protein. Chuyên gia dinh dưỡng Anjali Mukerjee, trong một bài đăng trên Instagram đã đề xuất kết hợp nhiều loại thực phẩm và chất bổ sung vào chế độ ăn uống để tăng cường sức khỏe cho móng tay mà bạn có lẽ sẽ cần.

1. Trứng Ảnh minh họa: Internet Toàn bộ quả trứng không chỉ là nguồn cung cấp Vitamin D và protein dồi dào mà hàm lượng Vitamin B12, sắt và biotin được biết đến với tác dụng làm tăng độ dày của móng tay. Bao gồm trứng trong chế độ ăn uống của bạn và tận hưởng những lợi ích sức khỏe của nó nhé. 2. Rau xanh Ảnh minh họa: Internet Các loại rau lá xanh là một nguồn dinh dưỡng dồi dào vì chúng rất giàu canxi, sắt và chất chống oxy hóa. Các loại rau xanh như rau bina, cải xoăn và bông cải xanh sẽ ngăn móng giòn. 3. Cá Cá là một nguồn protein, lưu huỳnh và axit béo omega 3 tuyệt vời giúp giữ ẩm cho lớp móng. Ngoài ra, cá còn làm tăng độ dẻo dai của móng tay, trị móng tay mỏng và dễ gãy. Cá khá linh hoạt và có thể được nấu theo nhiều cách. Từ món cà ri đến món nướng và chiên giòn, nó tạo nên một món ăn hấp dẫn với nhiều lợi ích cho sức khỏe. 4. Men bia và mầm lúa mì Chuyên gia Anjali Mukerjee cũng đề nghị tiêu thụ men bia và mầm lúa mì “là nguồn cung cấp Vitamin B và kẽm tuyệt vời, góp phần giúp móng phát triển thích hợp, men bia là phiên bản khô của loại nấm được gọi là Saccharomyces cerevisiae. Ảnh minh họa: Internet Mặt khác, mầm lúa mì là một phần nhỏ của hạt lúa mì nguyên chất, giúp tái tạo một cây lúa mì mới. Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng cũng gợi ý bổ sung đậu nành giàu biotin, các sản phẩm từ đậu nành và thêm các loại thảo mộc như tảo bẹ và tảo xoắn để tăng cường silica, kẽm và vitamin B trong cơ thể. Theo NDTV

Thấy những dấu hiệu này, nhanh chóng bổ sung vitamin D trước khi còi xương và ung thư tìm đến Vitamin D hay vitamin ánh nắng mặt trời là một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp điều chỉnh lượng canxi và phốt phát trong cơ thể.

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