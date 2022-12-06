Tạm biệt da khô và không đều màu khi mùa đông đến với những thủ thuật đơn giản nhất này

Làm đẹp 06/12/2022 07:15

Mùa đông đã đến, đã đến lúc chúng ta cần chăm sóc da nhiều hơn. Đặc biệt, mùa này đòi hỏi một chế độ làm đẹp nghiêm ngặt và nhất quán có thể giúp chúng ta loại bỏ làn da khô, không đều màu và khó coi. Dưới đây là một số chế độ tự chăm da mùa đông DIY kinh tế và đáng tin cậy nhất mà bạn có thể làm theo để đạt được vẻ ngoài mùa đông xinh đẹp.

Dầu dừa

Mùa đông cần được chăm sóc nhiều hơn và thoa dầu dừa lên khắp cơ thể chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một liệu pháp làm đẹp tuyệt vời và làn da ẩm tự nhiên với quá trình trao đổi chất được tăng cường.

Tạm biệt da khô và không đều màu khi mùa đông đến với những thủ thuật đơn giản nhất này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ lâu, dầu dừa đã được sử dụng và đang làm nên điều kỳ diệu trên làn da, mang lại sự mềm mại và rạng rỡ phù hợp trên khắp khuôn mặt và cơ thể của bạn. Áp dụng thường xuyên giúp phục hồi làn da bị tổn thương và loại bỏ các mảng da khô và bị kích ứng.

Không chỉ vậy, việc thoa dầu với ít đường hoặc nghệ lên mặt hoặc cơ thể có thể giúp bạn loại bỏ tất cả các vết rám nắng và cả các mảng đen một cách dễ dàng và hiệu quả.

Thoa son bóng với vaseline

Môi nứt nẻ hoặc khô môi là vấn đề phổ biến nhất mà hầu hết chúng ta đều gặp phải, vì vậy, để loại bỏ vấn đề này, hãy bắt đầu thoa son bóng và hồng của bạn bằng hỗn hợp dầu bôi trơn. Áp dụng cả hai cùng nhau sẽ làm mềm và làm dịu đôi môi khô ngay lập tức, bạn cũng có thể sử dụng sản phẩm này trên má để mang lại vẻ hồng hào và rạng rỡ.

Tạm biệt da khô và không đều màu khi mùa đông đến với những thủ thuật đơn giản nhất này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng những thứ này cùng nhau sẽ dễ dàng loại bỏ môi và má khô khỏi cảm giác khó chịu. Nếu bạn thường xuyên đến văn phòng, thoa sản phẩm này cũng có thể bảo vệ đôi môi của bạn khỏi tia UVA và UVB với SPF 15.

Dầu dưỡng da mặt tự chế

Chắc chắn là dầu dưỡng da mặt gần đây đã trở nên phổ biến và mọi người đang sử dụng chúng hàng ngày. Dầu dưỡng da mặt có khả năng dưỡng ẩm tốt hơn kem dưỡng da mặt. Ngoài ra, những loại dầu này có các chất dinh dưỡng tự nhiên cung cấp cho da một số vitamin và khoáng chất.

Bạn có thể tự làm dầu bơ, hoa hồng và dầu oải hương và sử dụng chúng trong quá trình trang điểm. Những loại dầu dưỡng da mặt này có thể được sử dụng như một loại kem lót để tạo lớp nền đều màu và không làm tắc nghẽn lỗ chân lông trên da khi trang điểm.

Face mist/ Xịt khoáng

Tạm biệt da khô và không đều màu khi mùa đông đến với những thủ thuật đơn giản nhất này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Face mist giúp làn da của bạn siêu ngậm nước và tươi mát, xịt khoáng hoa hồng là một chất làm se tự nhiên và giữ cho làn da tươi mát với hương thơm tự nhiên. Bạncũng có thể sử dụng nước vo gạo cho mặt, xịt khoáng dưa chuột, sương mù trà xanh, và xịt khoáng lô hội dễ sử dụng và dễ làm nhất.

Mặt nạ mật ong

Tạm biệt da khô và không đều màu khi mùa đông đến với những thủ thuật đơn giản nhất này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thoa mật ong với sữa chua và một chút bột nghệ là một cách tuyệt vời để loại bỏ tất cả các vết rám nắng và ngăn ngừa da bị khô không mong muốn. Nó thậm chí còn tăng hiệu suất và sức bền của bạn và giảm mệt mỏi cơ bắp.

Theo Times of India

 

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