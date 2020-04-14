Nước hoa hồng tuy vô cùng nhỏ nhưng lại cực kỳ có võ. Bởi nhìn thì tưởng như chúng không cần thiết, không có quá nhiều tác động lên da như kem dưỡng hay serum. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng nước hoa hồng đúng cách chúng sẽ phát huy tác dụng hiệu quả, từ đó đánh thức vẻ đẹp làn da bạn.

Dùng nước hoa hồng sẽ giúp cân bằng độ ẩm tự nhiên trên da. Từ đó, tạo điều kiện để các loại dưỡng chất thẩm thấu vào da tốt hơn.

Nước hoa hồng là một sản phẩm chăm sóc da giúp bổ sung dưỡng chất để da tươi trẻ mỗi ngày. Vitamin A và C trong nước hoa hồng sẽ giúp chống lão hóa, giảm nếp nhăn, quầng thâm. Bên cạnh đó, nước hoa hồng cũng giúp kháng khuẩn, sát trùng từ đó da được bảo vệ toàn diện.

Sử dụng nước hoa hồng vào lúc nào?

Theo các chuyên gia thì bạn nên sử dụng nước hoa hồng 2 lần/ngày. Như vậy thì sản phẩm sẽ phát huy tác dụng tốt nhất trên da mặt.

Nhiều người thắc mắc có cần rửa mặt sau khi dùng nước hoa hồng? Thì câu trả lời là không, mà chúng ta nên rửa mặt sau đó mới dùng nước hoa hồng. Vì nước hoa hồng sẽ giúp cân bằng độ ẩm trên da hiệu quả.

Nên tìm hiểu kỹ và lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Chọn loại nước hoa hồng nào cho phù hợp?

Hầu hết các loại nước hoa hồng đều sẽ chứa cồn. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng các loại nước hoa hồng có chứa quá nhiều cồn vì nó sẽ làm hư hại bề mặt da. Hãy lựa chọn loại nước hoa hồng phù hợp cho từng loại da với nồng độ cồn khác nhau. Cụ thể:

Đối với da khô: nồng độ cồn chỉ nên dưới 10%

Đối với da nhờn: nồng độ cồn trên 60%

Các loại da khác: nồng độ trên 20%

Cách sử dụng nước hoa hồng cho da mụn, da khô, da dầu và hỗn hợp khác nhau. Bạn nên nghiên cứu kỹ trước khi lựa chọn sản phẩm để phát huy hiệu quả tốt nhất.

Sử dụng nước hoa hồng đúng cách

Dùng với bông tẩy trang

Dùng nước hoa hồng với bông tẩy trang là cách phổ biến nhất hiện nay. Rất đơn giản, sau khi bạn rửa mặt xong, hãy cho một lượng nước hoa hồng vừa đủ vào bông tẩy trang sau đó lau khắp mặt. Hãy nhớ lau từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài để da luôn căng bóng, không chảy xệ.

Dùng nước hoa hồng với bông tẩy trang - Ảnh minh họa: Internet

Cách này sẽ giúp bạn loại bỏ toàn bộ các chất bẩn còn lại trên da. Đồng thời làm cân bằng độ ẩm cho da của bạn.

Sử dụng nước hoa hồng như lotion mask

Đây là phương pháp làm đẹp được nhiều cô gái Nhật Bản tin tưởng lựa chọn. Rất đơn giản, bạn chỉ cần mua các viên mặt nạ nén. Sau đó đổ nước hoa hồng vào cho chúng nở ra. Cuối cùng là đắp lên mặt trong khoảng 3 phút.

Việc đắp mặt nạ này giúp tinh chất nước hoa hồng thấm đều vào da hơn. Và việc dưỡng da cũng dễ dàng, hiệu quả hơn rất nhiều.

Dùng để đắp mặt nạ - Ảnh minh họa: Internet

Dùng phương pháp 7 bước toner

Phương pháp 7 bước toner được những cô nàng nghiện làm đẹp của xứ sở Kim Chi sáng tạo ra và áp dụng cho hiệu quả cực kỳ tuyệt vời. 7 bước toner nghĩa là gì? Đó là chúng ta lấy nước hoa hồng ra lòng bàn tay sau đó vỗ trực tiếp lên da 7 lần. Nếu bạn muốn áp dụng phương pháp này thì trước tiên phải chắc chắn rằng nước hoa hồng không chứa quá nhiều cồn sẽ khiến da bị khô, kích ứng.

Phương pháp toner wash

Lại là một phương pháp làm đẹp của các cô gái Hàn đó chính là rửa mặt cùng với nước hoa hồng. Sau khi đã làm sạch da cùng với sữa rửa mặt hằng ngày bạn hãy thực hiện phương pháp này.

Dùng để rửa mặt - Ảnh minh họa: Internet

Pha một vài giọt nước hoa hồng cùng với nước và rửa mặt. Chỉ cần vỗ nhẹ hỗn hợp nước này lên da không cần phải xoa mạnh, hãy để nước từ từ thấm vào da. Cách này giúp giảm kích ứng cho da cũng như tăng lượng ẩm.

Dùng để tẩy trang

Nếu vào những ngày bạn không trang điểm, chỉ dùng kem chống nắng, bạn hoàn toàn có thể dùng nước hoa hồng như một loại tẩy trang dịu nhẹ cho da. Cách thực hiện rất đơn giản như sau: Cho nước hoa hồng ra bông tẩy trang, nhẹ nhàng làm sạch vùng mắt. Sau đó làm sạch các vùng da còn lại.

Xịt trực tiếp lên da như xịt khoáng

Các loại nước hoa hồng được thiết kế dạng xịt hiện nay rất nhiều. Thiết kế này khá tiện lợi cho người sử dụng. Bạn chỉ cần để ở khoảng cách phù hợp và xịt đều lên da mặt. Chúng sẽ giúp da bạn được làm mát và cân bằng độ pH cho da.

Xịt nước hoa hồng trực tiếp lên da - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng nước hoa hồng

Khi sử dụng nước hoa hồng để chăm sóc da, bạn cần phải chú ý đến những điều sau đây:

Bảo quản nước hoa hồng ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Chỉ nên sử dụng khoảng từ 6 tháng đến 1 năm đối với những sản phẩm đã mở nắp theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Đối với những loại nước hoa hồng tự làm, cần phải được bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh để không bị hỏng.

Với những thông tin về việc sử dụng nước hoa hồng đúng cách trên, hy vọng bạn đã có thể hiểu hơn về sản phẩm này cũng như có cách dùng phù hợp nhất để giúp làn da sáng đẹp.