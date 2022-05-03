Sử dụng chất khử mùi dường như đã là một thói quen làm đẹp khó bỏ, nhưng liệu nó có thực sự cần thiết không?

Làm đẹp 03/05/2022 09:50

Hầu hết mọi người có thể bắt đầu buổi sáng với việc tắm, đánh răng, vuốt hoặc xịt chất khử mùi yêu thích của mình. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta không thể tưởng tượng được việc đi làm mà không bôi chất khử mùi, nhưng việc sử dụng nó hàng ngày thực sự có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Dẫu biết rằng việc từ bỏ chất khử mùi nghe có vẻ không tưởng, nhưng làm như vậy có thể có lợi cho sức khỏe của bạn theo nhiều cách đáng ngạc nhiên.

1. Có thể tốt hơn cho sức khỏe sinh sản của bạn

Sử dụng chất khử mùi dường như đã là một thói quen làm đẹp khó bỏ, nhưng liệu nó có thực sự cần thiết không? - Ảnh 1

Khi chọn chất khử mùi, bạn có thể muốn nó có mùi thơm và đủ lâu để che đi mùi cơ thể khó chịu. Nhưng các thành phần khiến chất khử mùi dính vào da có thể thực sự gây hại cho sức khỏe của bạn. Ví dụ, chất phthalates cung cấp cho chất khử mùi giữ được lâu dài nhưng nó có thể phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố của bạn và thậm chí dẫn đến các vấn đề sức khỏe sinh sản và khác.

2. Có thể làm giảm mùi cơ thể một cách tự nhiên 

Sử dụng chất khử mùi dường như đã là một thói quen làm đẹp khó bỏ, nhưng liệu nó có thực sự cần thiết không? - Ảnh 2

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng việc từ bỏ chất khử mùi thực sự có thể khiến mùi cơ thể tự nhiên của bạn ít được chú ý hơn. Bởi vì chất chống mồ hôi sử dụng các thành phần kháng khuẩn để tiêu diệt vi khuẩn trong nách của bạn, nó cho phép các vi khuẩn khác tạo ra mùi khó chịu sinh sôi. Sử dụng chất khử mùi hàng ngày thực sự có thể khiến mùi cơ thể của bạn trở nên nồng nặc hơn và việc ngừng sử dụng chúng có thể làm giảm mùi.

 

Sử dụng chất khử mùi dường như đã là một thói quen làm đẹp khó bỏ, nhưng liệu nó có thực sự cần thiết không? - Ảnh 3

Có nhiều loại vi sinh vật sống trên da của bạn và nhiều loại trong số chúng có lợi cho sức khỏe của bạn. Loại sản phẩm chăm sóc da bạn đang sử dụng để khử mùi cơ thể ảnh hưởng đến những vi khuẩn này và có thể tàn phá hệ vi sinh vật trên da của bạn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất chống mồ hôi gốc nhôm tiêu diệt vi khuẩn tạo mùi và có thể làm tắc các tuyến mồ hôi của bạn. Nếu bạn không thể từ bỏ hoàn toàn chất khử mùi của mình, hãy chọn các sản phẩm tự nhiên thay vì những sản phẩm có chứa muối nhôm.

4. Bạn có thể thậm chí không cần nó 

Sử dụng chất khử mùi dường như đã là một thói quen làm đẹp khó bỏ, nhưng liệu nó có thực sự cần thiết không? - Ảnh 4

Nhiều người trong chúng ta sử dụng chất khử mùi hoặc chất chống mồ hôi chỉ đơn giản là do thói quen, nhưng rất có thể bạn thậm chí không cần dùng nó hàng ngày. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một loại gen có tên là ABCC11 xác định xem con người có một loại hóa chất nào đó trong nách gây ra mùi cơ thể khó chịu hay không. Hóa ra, một số người thiếu gen này, nhưng vẫn sử dụng chất khử mùi một cách thường xuyên. Nếu bạn cảm thấy vùng nách của mình không thực sự nặng mùi, hãy cân nhắc việc cho mình nghỉ ngơi với chất chống mồ hôi và chất khử mùi.

Theo Brightside

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