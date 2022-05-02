Đôi môi đậm cho cô dâu: Những điều nên và không nên khi lựa chọn son đỏ trong ngày cưới

Làm đẹp 02/05/2022 16:58

Nếu bạn là một nàng dâu đang muốn tạo nên sự nổi bật trong ngày cưới, một màu son đỏ có thể khiến bạn trông như một nữ hoàng. 

Đôi môi đậm cho cô dâu: Những điều nên và không nên khi lựa chọn son đỏ trong ngày cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chandni Goyal, Giám đốc đào tạo, Anastasia Beverly Hills Ấn Độ chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về một số điều quan trọng nên làm và không nên khi thoa son đỏ trong ngày trọng đại của bạn như sau.

Điều bạn nên làm:

1. Chọn màu son đỏ phù hợp với màu da của bạn, nếu bạn là người có tông màu da ấm, hãy chọn màu đỏ có tông màu ấm hoặc cam, trong khi những người có tông màu lạnh nên chọn màu đỏ có màu xanh lam hoặc hồng. 

Đôi môi đậm cho cô dâu: Những điều nên và không nên khi lựa chọn son đỏ trong ngày cưới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Khi tô màu môi đỏ đậm, tốt nhất bạn nên kẻ viền môi gọn gàng để tạo đường kẻ rõ nét để tránh tô son mất cân đối.

3. Thoa son dưỡng môi hoặc kem lót trước khi thoa màu môi đỏ. Kem lót môi sẽ dưỡng môi của bạn và tạo độ mịn cho môi màu đỏ đậm của bạn cũng sẽ lâu trôi hơn. 

4. Thoa màu môi đậm bằng cọ môi để có một lớp son sạch và rõ nét, thay vì thoa trực tiếp từ cây son hoặc dụng cụ thoa son môi.

Đôi môi đậm cho cô dâu: Những điều nên và không nên khi lựa chọn son đỏ trong ngày cưới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

5. Thoa kem che khuyết điểm hoặc kem nền xung quanh môi để có một lớp trang điểm rõ nét và mịn màng

Diều nàng không nên làm:

1. Màu môi đậm, đặc biệt là màu đỏ trông đẹp nhất khi thoa son lì. Tránh những loại son bóng vì chúng không lâu trôi và dễ bị lem. 

Đôi môi đậm cho cô dâu: Những điều nên và không nên khi lựa chọn son đỏ trong ngày cưới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng lạm dụng khuôn mặt của bạn khi tô màu son đậm. Tránh trang điểm mắt hoặc kẻ mắt đậm khi tập trung vào đôi môi với màu son đậm vì nó có thể gây mất tập trung vào vẻ đpẹ tổng thể của khuôn mặt. Nếu đôi môi đậm là tâm điểm của bạn, thì bạn nên tránh tô điểm quá nhiều các đặc điểm khác trên khuôn mặt.

3. Đừng tô màu son đậm khi chưa tẩy tế bào chết cho môi, đôi môi nứt nẻ trông không đẹp bằng một màu son đậm.

4. Mặc dù rất tốt khi thoa một lớp kem nền mỏng lên môi để lên màu tốt, nhưng hãy tránh dùng quá nhạt với lớp phấn nền của bạn vì nó có thể làm thay đổi màu sắc của màu môi đỏ đậm của bạn và làm cho nó trông hồng hơn đỏ.

Đôi môi đậm cho cô dâu: Những điều nên và không nên khi lựa chọn son đỏ trong ngày cưới - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

5. Tránh thoa quá nhiều lớp lót lên môi vì nó có thể làm cho đôi môi của bạn trông giả. Tốt nhất là để mang lại sự cân đối cho đôi môi của bạn và tôn lên hình dạng tự nhiên hơn là thoa quá đậm hoặc quá nhiều lót môi.

Theo Times of India

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