Sở hữu đôi môi mềm mịn, hồng hào dễ dàng với những mặt nạ siêu dưỡng tự nhiên cực rẻ này chắc chắn khiến bạn bất ngờ

Từ những hành động hàng ngày như ăn uống, trang điểm, bặm môi, tiếp xúc tia UV,... tất cả đều sẽ có tác động rất lớn đến đôi môi của bạn. Mặt nạ môi thực hiện vai trò kép là chăm sóc đôi môi của bạn trong khi nó cũng như một lớp nền hoàn hảo để bạn trang điểm cho môi ở bước thoa son tiếp theo. Mặc dù mặt nạ môi có sẵn ở các cửa hàng nhưng chúng ta vẫn có thể tự làm những mặt nạ môi tự nhiên từ các nguyên liệu có sẵn không hóa chất.

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