Sở hữu đôi môi mềm mịn, hồng hào dễ dàng với những mặt nạ siêu dưỡng tự nhiên cực rẻ này chắc chắn khiến bạn bất ngờ

Mùa dịch khiến bạn phải liên tục đeo khẩu trang để hạn chế tiếp xúc với người khác và tránh bị lây nhiễm vi rút, điều này cũng có thể bảo vệ phần nào đôi môi của bạn. Tuy nhiên, muốn đôi môi khỏe mạnh từ trong ra ngoài nó cũng cần được chăm sóc đặc biệt hơn nữa.
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Từ những hành động hàng ngày như ăn uống, trang điểm, bặm môi, tiếp xúc tia UV,... tất cả đều sẽ có tác động rất lớn đến đôi môi của bạn. Mặt nạ môi thực hiện vai trò kép là chăm sóc đôi môi của bạn trong khi nó cũng như một lớp nền hoàn hảo để bạn trang điểm cho môi ở bước thoa son tiếp theo. Mặc dù mặt nạ môi có sẵn ở các cửa hàng nhưng chúng ta vẫn có thể tự làm những mặt nạ môi tự nhiên từ các nguyên liệu có sẵn không hóa chất.
1. Tẩy tế bào chết: Sử dụng mặt nạ môi bằng đường và mật ong để tẩy tế bào chết và mang lại cảm giác mềm mại và sạch sẽ cho đôi môi của bạn. Trộn một thìa cà phê đường và một thìa cà phê mật ong và thoa lên môi. Rửa sạch sau 20 phút.
2. Đắp mặt nạ môi bằng mật ong và nước cốt chanh: bôi lên môi ngay khi thức dậy. Rửa sạch sau 20 phút.
3. Thoa glycerine: thoa lên môi và rửa sạch sau 20 phút.
4. Dưỡng ẩm cho môi bằng mặt nạ bơ hoặc dầu hạnh nhân.
5. Nhẹ nhàng thoa dầu Vitamin E lên môi trước khi đi ngủ. Bạn sẽ nhận thấy đôi môi của mình mềm mại và căng mọng vào sáng hôm sau.
Theo Femina