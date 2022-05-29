Rửa mặt bằng nước muối 'lợi ích thần kỳ', chưa chắc bạn đã biết!

Làm đẹp 29/05/2022 06:29

Sử dụng sữa rửa mặt thông thường, tốn hàng đống tiền đã là chuyện thường ngày. Các chị em sành sỏi hơn đã tìm ra những mẹo rửa mặt hiệu quả, an toàn hơn, một trong số đó là rửa mặt với nước muối. Vậy hãy xem bạn đã biết hết công dụng của việc rửa mặt bằng nước muối là gì chưa nhé!

Trong muối biển chứa 21 khoáng chất như: kẽm, canxi, natri, vitamin A, vitamin C, vitamin E,… giúp nuôi dưỡng da. Trong đó thì Vitamin A, Vitamin E và Natri có khả năng phục hồi nhanh tái tạo làn da tuyệt vời. Vì thế rửa mặt bằng nước muối là phương pháp làm đẹp đơn giản tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Rửa mặt bằng nước muối 'lợi ích thần kỳ', chưa chắc bạn đã biết! - Ảnh 1

Mang lại làn da trắng sáng

Các chị em Châu Á thuộc tone da vàng sẫm, rửa mặt bằng nước muối có thể làm sáng màu da rất hiệu quả. Nước muối có thể làm làm mềm lỗ chân lông đang tắc nghẽn, giúp bụi bẩn kẹt sâu bên trong từ từ di chuyển ra lớp ngoài cùng của da, giúp làn da trở nên sảng khoái trong mùa hè nóng bức. 

Hạn chế nổi mụn

Lượng dầu tiết ra từ tuyến bã nhờn ở da mặt gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Khiến cho bụi bẩn cũng như vi khuẩn tại bị mắc kẹt dẫn đến nổi mụn trứng cá.

Rửa mặt bằng nước muối sinh lý hỗ trợ làm sạch sâu ở từng lỗ chân lông, loại bỏ các chất độc hại, bụi bẩn trên da mặt, đồng thời ức chế sự phát triển của mụn trứng cá, mụn nhọt.

Làm mờ tàn nhang

Các chị em bị tàn nhang có thể dùng nước muối pha nước cốt chanh, trộn đều hai thứ rồi dùng để rửa mặt. Hãy nhớ tránh các vùng da mắt, vì chúng rất nhạy cảm và mỏng manh, và đừng quên massage nhẹ nhàng khi rửa mặt.

Hiệu ứng kiểm soát dầu

Da dầu là một trong những điều khó chịu nhất đối với các cô gái, luôn tạo cảm giác nhờn rít, xấu xí.Đặc biệt vào hè, tình trạng đổ dầu lại càng nghiêm trọng, khiến nhiều chị em phiền lòng.

Thực ra, đối với vấn đề da dầu, chị em có thể dùng nước muối rửa mặt, đồng thời dùng muối tinh massage nhẹ nhàng lên mặt, da mặt bớt tiết dầu và giảm mụn đầu đen.

Rửa mặt bằng nước muối 'lợi ích thần kỳ', chưa chắc bạn đã biết! - Ảnh 2

Cần nhớ!

Tùy từng loại da khác nhau mà có cách sử dụng phù hợp, tránh lạm dụng nước muối dễ dẫn đến tình trạng kích ứng da, nhất là với làn da mỏng, nhạy cảm.

Theo nghiên cứu, rửa mặt bằng nước muối hột/iot pha loãng hay nước muối sinh lý đều có tác dụng như nhau. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên dùng nước muối sinh lí (có bán tại các tiệm thuốc tây) sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn.Nước muối sinh lí đảm bảo đúng chuẩn hàm lượng cho phép, đảm bảo vệ sinh, cung cấp rất nhiều khoáng tố có lợi cho da như kẽm, canxi và i-ốt tránh làm tổn thương da.

Nước muối sinh lý cũng có thể khiến da bạn dễ bắt nắng hơn. Do đó, hãy trang bị cho bản thân một tuýp kem chống nắng “xịn” nhé.

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