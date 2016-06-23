Răng ố vàng đến đâu cũng trở nên trắng bóng sau 2 phút súc miệng thứ nước này

Làm đẹp 23/06/2016 14:04

Đây là một biện pháp làm trắng răng từ nguyên liệu tự nhiên cực kỳ an toàn cho sức khỏe và không hại men răng.

Tận dụng ngay những nguyên liệu trong bếp, bạn vẫn có thể làm răng trắng bóng tự nhiên mà không cần dùng tới các biện pháp tẩy răng hay đi nha sĩ. Cấu tạo men răng rất dễ bị tổn thương, do đó trong quá trình làm trắng răng chúng ta phải cẩn thận lựa chọn nguyên liệu vừa không hại men răng vừa không hại cho sức khỏe vì bất cứ thứ gì bạn đưa vào miệng cũng có thể bị nuốt xuống bụng và đi vào cơ thể.

Đã từ lâu, người dân ở cả các nước châu Á đã sử dũng dầu dừa như một nguyên liệu làm trắng răng, sạch miệng, trị hôi miệng rất hiệu quả. Được làm từ chất béo của cơm dừa chưng cất, dầu dừa nhanh chóng đánh bật các mảng bám răng, giúp răng trắng bóng và không hề bị hư tổn.

Nếu như dầu dừa phổ biến hơn ở châu Á, thì với người châu Âu, baking soda lại là nguyên liệu làm trắng răng tự nhiên hết sức phổ biến. Baking soda có rất nhiều công dụng trong thực phẩm, gia dụng, và 1 trong những công dụng hay nhất của nó là làm răng trắng bóng, ngừa sâu răng. Sự kết hợp của baking soda và chanh cùng một chút muối và tinh dầu là cách tốt nhất để làm trắng răng nhanh chóng.

Công thức dầu dừa kiểu phương Đông

Nguyên liệu:

- Dầu dừa

- Mật ong

Cách làm:

Pha khoảng 200ml dầu dừa với 1 thìa nhỏ mật ong, khuấy đều. Mật ong giúp hỗn hợp dễ ngậm hơn với những ai chưa quen việc súc miệng với dầu. Trước khi đánh răng, ngậm hỗn hợp này trong miệng, súc miệng liên tục để hỗn hợp đến được các kẽ răng. Ngậm khoảng 1-2 phút nhổ ra. Đánh răng bình thường, ngày làm 2 lần.

Công thức baking soda kiểu phương Tây

Nguyên liệu:

- Bột baking soda

- 5 quả dâu tây

- Nửa thìa mật ong

- Nước lọc

Cách làm:

Dâu tây nghiền hoặc xay nhuyễn lấy nước. Lấy 100ml nước lọc, đổ vào đó 5 thìa cafe bột baking soda, hết số nước ép dâu tây, nửa thìa mật ong rồi khuấy đều. Trước khi đánh răng, ngậm trong miệng hỗn hợp trên, súc nhiều lần, sau khi ngậm 1-2 phút nhổ ra, đánh răng bình thường, ngày làm 2 lần.

Răng bạn sẽ trở nên trắng bóng sau khi áp dụng các phương pháp trên 1 tuần.

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