Phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16/8 được nhiều người áp dụng liệu có hiệu quả với tất cả mọi người?

Làm đẹp 11/10/2022 12:46

Nhịn ăn gián đoạn 16/8 là phương pháp được nhiều người áp dụng và cũng cho ra nhiều kết quả đáng mong chờ.

Nhịn ăn gián đoạn 16/8 là gì?

Nhịn ăn gián đoạn 16/8 (nhịn ăn không liên tục 16/8) là biện pháp giảm cân bằng cách hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm và đồ uống có chứa calo trong 8 giờ/ngày và kiêng ăn trong 16 giờ còn lại. Chu kỳ nhịn ăn gián đoạn có thể thay đổi từ 1 - 2 lần/tuần đến mỗi ngày tùy theo sở thích cá nhân.

Nhịn ăn gián đoạn 16/8 ngày càng được sử dụng phổ biến, đặc biệt là trên các đối tượng muốn giảm cân và đốt cháy chất béo. Ưu điểm của chế độ ăn là nó ít giới hạn các loại thực phẩm và linh động về thời gian hơn các chế độ ăn kiêng khác, có thể dễ dàng phù hợp với bất kỳ lối sống nào.

Ngoài tác dụng tăng cường giảm cân, nhịn ăn gián đoạn 16/8 còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu, tăng cường chức năng não bộ và tăng tuổi thọ. Từ đó giúp cải thiện các tình trạng bệnh tật và cải thiện sức khỏe tổng quát, đặc biệt là trên đối tượng người cao tuổi.

Phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16/8 được nhiều người áp dụng liệu có hiệu quả với tất cả mọi người? - Ảnh 1

Nhịn ăn gián đoạn 16/8 (nhịn ăn không liên tục 16/8) là biện pháp giảm cân bằng cách hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm và đồ uống có chứa calo trong 8 giờ/ngày và kiêng ăn trong 16 giờ còn lại.

Ảnh minh họa: Internet

Nhịn ăn gián đoạn 16/8 có tác dụng gì?

Nhịn ăn gián đoạn 16/8 là chế độ ăn kiêng thường được sử dụng vì dễ thực hiện, linh hoạt và duy trì bền vững trong thời gian dài. Nó còn giúp cắt giảm thời gian, tiền bạc dành cho việc nấu ăn và chuẩn bị thức ăn mỗi tuần.

Về sức khỏe, nhịn ăn gián đoạn 16/8 có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như:

  • Tăng cường giảm cân: Nhịn ăn gián đoạn không chỉ giúp giảm lượng calo cung cấp cho cơ thể mà còn giúp tăng cường trao đổi chất, từ đó giúp giảm cân nhanh chóng.
  • Kiểm soát lượng đường trong máu: Nhịn ăn gián đoạn có tác dụng làm giảm mức insulin lên đến 31% và hạ đường huyết xuống hơn 3 - 6%, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
  • Tăng tuổi thọ: Mặc dù các nghiên cứu trên đối tượng là con người còn hạn chế, nhưng các nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng việc nhịn ăn không liên tục có thể kéo dài tuổi thọ.

Phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16/8

Phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16/8 được nhiều người áp dụng liệu có hiệu quả với tất cả mọi người? - Ảnh 2

Phương pháp nhịn ăn 16/8 có nghĩa bạn sẽ ăn trong vòng 8 tiếng và nhịn ăn 16 tiếng. Nhưng vẫn phải kiểm soát lượng calo  trong 8 tiếng. Ảnh minh họa: Internet

Còn được gọi là giao thức Leangains, phương pháp này liên quan đến việc bỏ bữa sáng và hạn chế thời gian ăn hàng ngày của bạn xuống còn 8 giờ, chẳng hạn như 1 - 9 PM hoặc 12 PM- 8 PM. Sau đó, bạn nhịn ăn trong 16 giờ ở giữa.

• Ưu điểm: Phương pháp giảm cân IF 16/8 không chỉ giúp giảm cân mà còn ngăn ngừa tăng huyết áp. Nếu kết hợp tập luyện, cách giảm cân này cũng duy trì khối lượng cơ.

• Nhược điểm: Nhịn ăn trong 16 giờ liên tục sẽ rất khó khăn.

• Lời khuyên dành cho bạn: Cần đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng bao gồm trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh và protein để đạt được kết quả cao với chế độ giảm cân này.

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