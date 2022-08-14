Phương pháp hữu hiệu giúp bạn loại bỏ vết chai để có được đôi chân mềm mại như em bé

Một số phương pháp điều trị tại nhà khác nhau mà mọi người có thể sử dụng trong để điều trị vết chai và làm mềm da rất hữu ích như sau.

Trong khi bác sĩ có thể điều trị vết chai bằng máy cạo, axit hoặc đá bọt chuyên dụng, thì cũng có những biện pháp khắc phục tại nhà mà mọi người đã sử dụng để điều trị vết chai bằng các vật dụng đơn giản tìm thấy xung quanh nhà.

Thuốc aspirin ở tiệm thuốc có thể giúp làm sạch vết chai của bạn. Nghiền khoảng 5 hoặc 6 viên aspirin và trộn bột thuốc với nước cốt chanh và nước. Tạo một hỗn hợp thoa trên vết chai. Quấn khu vực này bằng một chiếc khăn ấm và bao phủ bằng một túi nhựa. Sau khoảng 10 phút, cạo vết chai bằng đá bọt. Nếu bạn là bệnh nhân tiểu đường hoặc bị dị ứng với aspirin thì không nên sử dụng phương pháp này.

2. Sử dụng hỗn hợp bột baking soda

Thêm baking soda vào nước ngâm chân có thể giúp chữa lành vết chai. Trộn baking sode với nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt và thoa lên vết chai thường xuyên cho đến khi chúng lành lại.

3. Ngâm chân trong một ít trà

Trà ấm luôn mang lại cảm giác thoải mái, nhưng nó cũng có thể tốt cho da. Khi ngâm vết chai, hãy trộn trà hoa cúc hoặc dầu cây trà vào nước. Điều này sẽ giúp làm khô da của bạn. Nếu trà làm bẩn da, bạn có thể dễ dàng khắc phục vết này bằng xà phòng và nước.

4. Xoa vết chai với bột bắp

Chà xát bàn chân của bạn với bột ngô để giúp chân khô ráo, ngăn ngừa vết chai bị kích ứng và các bệnh nhiễm trùng có thể xảy ra khác. Phương pháp này cũng có thể làm dịu vết chai và vết chai sần gây đau đớn.

5. Thoa vết chai bằng giấm

Nhúng một miếng bông vào giấm và băng nó vào vết chai. Để nó trên khu vực này qua đêm và sau đó chà nó bằng đá bọt. Đảm bảo rằng giấm chạm vào vết chai chứ không phải vùng da xung quanh.

6. Chà xát vết chai với các lát dứa

Vỏ dứa có các enzym có thể giúp làm mềm và loại bỏ vết chai. Đặt một miếng nhỏ của vỏ dứa tươi lên vết chai và quấn nó bằng một mảnh vải để giữ cho nó cố định. Điều này nên được thực hiện mỗi đêm một lần trong một tuần. Bôi nước dứa lên vùng đó cũng có thể giúp ích trước và sau khi quấn.

7. Băng vết chai với miếng bánh mì cũ

Bánh mì cũ có thể không tốt để ăn, nhưng nó có thể giúp làm mềm da của bạn. Bạn cần ngâm nửa lát bánh mì cũ trong giấm táo và băng lên vết chai trước khi đi ngủ. Dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và mặc vào một chiếc tất cotton. Vết chai nên được điều trị trong vòng vài giờ.

8. Sử dụng lô hội qua đêm

Bạn có thể sử dụng lá lô hội hoặc gel lô hội nguyên chất cho mẹo này. Đắp phần thịt hoặc gel của cây lên vết chai và băng lại. Vết chai bây sẽ được làm mềm dần.

9. Sử dụng vitamin A và E

Vitamin có thể giúp điều trị làn da của bạn, ngay cả khi được sử dụng tại chỗ. Lấy kim và chích một viên nang vitamin A hoặc E. Thu thập dầu và thoa nó lên vết chai của bạn. Làm điều này trước khi ngủ và tiếp tục cho đến khi vết chai lành.

10. Mang tất (hoặc găng tay) sau khi thoa các loại kem đặc biệt hoặc dầu khoáng

Kem dưỡng hoặc kem tẩy tế bào chết có thể giúp điều trị vết chai, đặc biệt nếu chúng có chứa axit salicylic, urê hoặc amoni lactate. Ngoài ra, các loại kem làm mềm da hoặc dầu khoáng cũng có thể giúp làm mềm vết chai. Mang tất hoặc găng tay sau khi thoa kem có thể giúp giữ ẩm cho vết chai trên bàn chân hoặc bàn tay của bạn.

Đi khám bác sĩ để loại bỏ vết chai có cần thiết không?

Thông thường, khi đã xác định được nguyên nhân gây ra vết chai, chúng ta có thể tự mình ngăn chặn nó lớn hơn. Nếu chúng ta khắc phục được vấn đề, vết chai có thể biến mất với sự giúp đỡ của bác sĩ, việc điều trị tại nhà có thể gây rủi ro cho những người mắc một số tình trạng sức khỏe, chẳng hạn như bệnh tiểu đường.



Đi khám bác sĩ là điều nên làm nếu bạn mắc bất kỳ bệnh nào sau đây: tiểu đường, da mỏng, các tình trạng tăng nguy cơ nhiễm trùng, nếu vết chai bị đau, nếu bạn có cấu trúc xương bất thường hoặc nếu các phương pháp điều trị tại nhà không hiệu quả.

Theo Brightside