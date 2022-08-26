Phối đồ sành điệu, nâng cấp vẻ ngoài từ cách chọn quần áo làm nổi bật mái tóc và vóc dáng của bạn

Làm đẹp 26/08/2022 08:08

Cũng giống như cuộc sống của Lọ Lem bị đảo lộn như thế nào khi cô ấy mặc một chiếc váy lộng lẫy và đôi giày thủy tinh chỉ dành riêng cho cô ấy, tất cả chúng ta cũng có thể trải nghiệm sự thay đổi đáng kể khi mặc những bộ quần áo tôn lên vẻ đẹp của chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy thoải mái với làn da, mái tóc của chính mình.

Theo lời của chuyên gia hình ảnh và nhà tư vấn người nổi tiếng George Brescia, tác giả cuốn sách Thay quần áo thay đổi cuộc đời: "Mỗi bài viết về trang phục bạn mặc nói lên tất cả mọi thứ về bạn và nó cũng tác động đến cảm giác của bạn. Tìm được tủ quần áo khiến bạn cảm thấy tự tin và xinh đẹp là một phần quan trọng trong việc sống một cuộc sống mà bạn yêu thích, bởi vì cách bạn cảm cảm thấy ảnh hưởng đến mọi thứ bạn làm." Và câu nói này không thể đúng hơn!

Vì vậy, với suy nghĩ đó, điều quan trọng là phải tìm hiểu về một số màu sắc có thể làm nổi bật màu sắc tự nhiên của da và mái tóc bạn.

Để tỏa sáng, bạn phải tính đến màu tóc của mình và tìm hiểu màu sắc nào sẽ có lợi cho bạn.

Phụ nữ có mái tóc màu nâu sẫm

Phối đồ sành điệu, nâng cấp vẻ ngoài từ cách chọn quần áo làm nổi bật mái tóc và vóc dáng của bạn - Ảnh 1

Màu tóc sẫm của bạn đã bão hòa, vì vậy những màu phù hợp với bạn nhất là những màu vừa bóng vừa nổi bật, hãy nghĩ đến màu hoa vân anh, đỏ và xanh ngọc. Những màu này tôn lên mái tóc của bạn một cách hoàn hảo. Màu trung tính trong bảng màu cũng nên được chuộng là đen, xám và trắng. Khi nói đến các họa tiết in, hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan nhưng cũng nên dùng thường xuyên : cùng với tóc, chúng sẽ làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt của bạn.

Phối đồ sành điệu, nâng cấp vẻ ngoài từ cách chọn quần áo làm nổi bật mái tóc và vóc dáng của bạn - Ảnh 2

Cố gắng tránh màu be trên trang phục của bạn vì chúng sẽ chỉ khiến bạn trông nhợt nhạt hơn. Ngoài ra, hãy chọn màu phấn một cách cẩn thận. Ngoại lệ duy nhất đến với các tông màu da tối hơn là kết hợp hoàn hảo với các sắc thái hồng, đào, màu oải hương, hoa cà và thậm chí là neon.

Tóc vàng

Phối đồ sành điệu, nâng cấp vẻ ngoài từ cách chọn quần áo làm nổi bật mái tóc và vóc dáng của bạn - Ảnh 3

Tóc vàng trông thật tuyệt với màu xanh nước biển và màu camel (nâu nhạt lông lạc đà). Trên thực tế, tông màu đất là lý tưởng cho bạn, cũng như các tông màu như xanh nhạt, hồng và hồng đào đều ổn với bạn. Nếu bạn muốn sử dụng quần áo có hoa văn hoặc họa tiết, hãy chọn những mẫu có kích thước nhỏ.

Phối đồ sành điệu, nâng cấp vẻ ngoài từ cách chọn quần áo làm nổi bật mái tóc và vóc dáng của bạn - Ảnh 4

Màu đen có thể không phải là lựa chọn tốt nhất vì nó làm cho sự hiện diện của bạn ít được chú ý hơn, khiến bạn có vẻ ngại ngùng. Một ý tưởng tốt hơn là thay thế nó bằng một màu gần với nó trong bảng màu, chẳng hạn như màu xanh nước biển. Các mẫu chi tiết lớn trên trang phụccũng không phải là đồng minh của bạn. Nó có thể dễ dàng trở nên quá "độc đoán" và chiếm lấy sự thu hút từ vẻ ngoài của bạn bởi vì nếu bạn có làn da trắng, độ tương phản giữa da và tóc của bạn không quá mạnh.

Tóc đỏ

Phối đồ sành điệu, nâng cấp vẻ ngoài từ cách chọn quần áo làm nổi bật mái tóc và vóc dáng của bạn - Ảnh 5

Màu tóc đỏ của bạn sẽ không bao giờ được coi là màu trung tính. Nó là máu tóc đặc biệt và táo bạo, vì vậy bạn phải thận trọng với các lựa chọn quần áo của mình.

Phối đồ sành điệu, nâng cấp vẻ ngoài từ cách chọn quần áo làm nổi bật mái tóc và vóc dáng của bạn - Ảnh 6

Thay vì màu đen, hãy mặc màu xanh dương. Đó là một màu bổ sung cho màu đỏ, vì vậy nó sẽ khiến bạn trông đẹp hơn bất kể điều gì. Bạn có thể mặc các tông màu nhạt, đất như sô cô la, san hô, xanh lam đậm, xanh lá cây, màu nâu nhạt tông là đà. Đối với những gì cần tránh, hãy nhớ rằng màu đen có thể "chế ngự" bạn. Ngoài ra, hãy tránh xa các loại màu phấn, chúng không phù hợp với màu tóc của bạn.

Tóc đen

Phối đồ sành điệu, nâng cấp vẻ ngoài từ cách chọn quần áo làm nổi bật mái tóc và vóc dáng của bạn - Ảnh 7

Tóc của bạn phản ánh một tông màu bão hòa đến mức màu sắc phù hợp với cường độ này sẽ là đồng minh lớn nhất của bạn khi nói đến lựa chọn trang phục của bạn. Các họa tiết đen, trắng, xanh dương, tím, xanh lá cây đều sẽ rất hợp với bạn.

Phối đồ sành điệu, nâng cấp vẻ ngoài từ cách chọn quần áo làm nổi bật mái tóc và vóc dáng của bạn - Ảnh 8

Mặt khác, bạn nên tránh các màu sáng "yếu", các màu có độ bão hòa thấp sẽ chỉ khiến bạn trông như bị trôi đi. Ngoại lệ duy nhất là màu phấn rất sáng có thể mang lại sự tương phản đáng kinh ngạc cho mái tóc sẫm màu của bạn.

Tóc xám và bạch kim

Phối đồ sành điệu, nâng cấp vẻ ngoài từ cách chọn quần áo làm nổi bật mái tóc và vóc dáng của bạn - Ảnh 9

Cho dù bạn muốn đón nhận những thay đổi theo tuổi tác của màu tóc hay bạn đã quyết định nhuộm tóc, bạn không có gì phải lo lắng khi kết hợp thời trang với màu tóc xám và bạc. Nó thực sự rất đơn giản. Cố gắng chọn những màu tương phản như đen và trắng sẽ rất hợp. Bạn cũng có thể mặc các màu sắc phong phú như đen, xanh nước biển, tím, oải hương hoặc trắng. Các tùy chọn tuyệt vời khác là bạc và các màu đá quý như xanh sapphire và hồng ngọc.

Phối đồ sành điệu, nâng cấp vẻ ngoài từ cách chọn quần áo làm nổi bật mái tóc và vóc dáng của bạn - Ảnh 10

Nếu bạn không muốn trông kém nổi bật, đừng chọn những màu như trắng ngà. Nó sẽ chỉ làm mờ nhạt vẻ ngoài của bạn. Tương tự với màu xám cũng vậy, sẽ không hề hợp với tóc bạn. Một lời khuyên cuối cùng là: tông màu xanh lá cây không phải là "người bạn tốt nhất" của bạn vì chúng có thể làm cho tóc bạn trông hơi xanh.

Theo Brightside

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