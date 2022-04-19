Nước ép hành tây và dầu ô liu: Vũ khí làm đẹp tuyệt vời cho mái tóc khô xơ chỉ với những bước đơn giản

Dầu ô liu và nước ép hành tây là hai nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, rẻ tiền và tiện lợi mà bạn có thể thêm vào thói quen chăm sóc tóc của mình. Dầu ô liu thấm sâu vào sợi tóc và dưỡng tóc sâu, trong khi nước ép hành tây thúc đẩy sự phát triển và độ dày của tóc.

Ngày nay nhiều người bị rụng tóc, tóc hư tổn, xỉn màu và các vấn đề liên quan. Tuy nhiên bạn đừng lo lắng vì có một số biện pháp khắc phục các vấn đề về tóc phổ biến này và ở đây bạn sẽ biết một số trong số đó.

Dầu ô liu có chứa một hợp chất gọi là "oleuropein", đã được phát hiện có tác dụng làm tăng tốc độ mọc lông ở chuột trong một nghiên cứu. Dầu ô liu cũng đã được chứng minh là làm tăng sự phát triển của tóc ở những người bị chứng rụng tóc vảy nến.

Một số nghiên cứu đã chứng minh tác dụng của nước ép hành tây đối với các nang tóc. Nước ép hành tây có chứa một lượng lớn lưu huỳnh và các khoáng chất khác giúp kích hoạt lại các nang tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc. Nó đã được chứng minh là một phương pháp khắc phục hiệu quả cho chứng rụng tóc từng mảng.

Cách sử dụng nước ép hành tây và dầu ô liu

Dưới đây là một số cách nhanh chóng và dễ dàng để sử dụng dầu ô liu trên tóc của bạn:

1. Nước ép hành tây và dầu ô liu

Nước ép hành tây và dầu ô liu làm mặt nạ dưỡng tóc tuyệt vời. Dầu ô liu chứa các axit béo thiết yếu giúp dưỡng tóc và ngăn ngừa sản xuất bã nhờn quá mức trên da đầu. Nước ép hành tây có đặc tính chống nấm giúp ngăn ngừa gàu.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

2 muỗng canh nước ép hành tây

1/2 muỗng canh dầu ô liu

Cách sử dụng:

Trộn dầu ô liu và nước ép hành tây với nhau. Bôi dung dịch này lên tóc và da đầu của bạn. Hãy để nó nghỉ ngơi trong một hoặc hai giờ. Gội sạch bằng nước và dầu gội nhẹ.

2. Nước ép hành tây, dầu ô liu và quả lý gai

Dầu ô liu là một chất làm mềm có thể giữ ẩm trên tóc của bạn. Điều này giúp tăng thêm độ bóng và mềm cho tóc xỉn màu.

Nước ép hành tây thúc đẩy sự phát triển và độ dày của tóc, trong khi quả lý gai Ấn Độ (amla) làm cho tóc của bạn đen hơn và ngăn ngừa bạc tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

1 muỗng canh nước ép hành tây

1 muỗng canh dầu ô liu

1/2 muỗng canh bơ hạt mỡ đun chảy

2 muỗng canh bột quả lý gai Ấn Độ

Cách sử dụng:

Trộn đều tất cả các thành phần để tạo thành một loại mặt nạ cho tóc. Dùng lược chải đều mặt nạ này lên da đầu và tóc. Đảm bảo phủ tất cả các sợi tóc. Đội mũ tắm. Sau nửa giờ, gội sạch bằng dầu gội nhẹ. Bạn có thể sử dụng mặt nạ này một lần một tuần hoặc một lần một tháng tùy thuộc vào tình trạng khô tóc của bạn.

3. Dầu ô liu, nước ép hành tây và mật ong

Dầu ô liu, mật ong và nước ép hành tây tạo thành bộ ba tuyệt vời có thể nuôi dưỡng và dưỡng ẩm cho mái tóc của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

1 muỗng canh nước ép hành tây

3 muỗng canh dầu ô liu

2 muỗng canh mật ong

Cách sử dụng:

Trộn đều tất cả các nguyên liệu để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Dùng lược chải đều mặt nạ này lên tóc và da đầu. Che đầu bằng mũ tắm trong nửa giờ. Gội sạch bằng nước và dầu gội nhẹ.

4. Hành tây, dầu ô liu và sữa chua Hy Lạp

Sữa chua có chứa axit lactic giúp dưỡng ẩm cho tóc của bạn. Kết hợp với dầu ô liu, nó là một phương thuốc "siêu đỉnh" cho tóc khô.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

4 muỗng canh sữa chua Hy Lạp

1 muỗng canh nước ép hành tây

1 muỗng canh dầu ô liu

Cách sử dụng:

Trộn đều tất cả các thành phần để tạo thành một loại mặt nạ cho tóc. Đắp mặt nạ này lên tóc và da đầu của bạn. Để nó nghỉ trong nửa giờ trước khi gội sạch bằng dầu gội nhẹ.

Lợi ích của hành tây đối với tóc

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số lợi ích của nước ép hành tây đối với tóc của bạn:

Hành tây có chứa các đặc tính kháng khuẩn mạnh giúp ngăn ngừa nhiễm trùng da đầu và gàu.

Hành tây rất giàu chất dinh dưỡng như lưu huỳnh và protein giúp tăng sự phát triển của tóc.

Lưu huỳnh là một trong những thành phần chính của tóc và thúc đẩy đáng kể tốc độ mọc tóc.

Hành tây cũng chứa các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ giúp làm dịu da đầu của bạn và ngăn ngừa tóc bạc .

Lợi ích của dầu ô liu đối với tóc

Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu là một phương thuốc lâu đời cho tóc khô và hư tổn. Nó giàu chất chống oxy hóa, hợp chất phenolic và các chất dinh dưỡng có lợi cho tóc của bạn. Đây là những gì nó có thể làm:

Dầu ô liu có thể làm mượt, mềm và gỡ rối tóc xoăn hoặc tóc hư tổn .

Dầu ô liu có chứa đặc tính làm mềm (do thành phần axit béo) giúp dưỡng và làm mềm tóc của bạn. Nó chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa rụng tóc và bạc sớm.

Dầu ô liu rất giàu vitamin A, vitamin E và phytosterol - tất cả đều giúp nuôi dưỡng da đầu và giúp tóc chắc khỏe.

Oleuropein, một hợp chất hoạt tính sinh học được tìm thấy trong dầu ô liu, có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc một cách đáng kể.

Tác dụng phụ của nước ép hành tây và dầu ô liu

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù dầu ô liu và nước ép hành tây là các hợp chất tự nhiên, nhưng có một số tác dụng phụ hiếm gặp liên quan đến việc sử dụng chúng:

Hàm lượng lưu huỳnh dồi dào trong hành tây có thể gây khô da đầu nếu sử dụng quá mức, có lúc dẫn đến bệnh chàm.

Nước ép hành tây cũng có mùi khó chịu khó loại bỏ, ngay cả sau khi gội đầu.

Dầu ô liu, nếu tự ý sử dụng, đôi khi có thể gây ra gàu. Đó là lý do tại sao nó được khuyến khích sử dụng nó cùng với nước ép hành tây.

Không sử dụng các sản phẩm làm nóng như máy duỗi tóc và máy sấy tóc khi có dầu ô liu trên tóc vì nó có thể làm hỏng thân tóc.

Nước ép hành tây và dầu ô liu đều là những phương pháp chữa trị tóc truyền thống. Chúng rất giàu vitamin và chất dinh dưỡng giúp nuôi dưỡng da đầu của bạn và giữ cho da đầu khỏe mạnh. Khi kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo nên một phương pháp điều trị hiệu quả cho nhiều chứng bệnh về tóc như rụng tóc, khô và kích ứng da đầu.

Theo Emedihealth