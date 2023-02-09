Những xu hướng đã quá lỗi thời mà các nàng nên nói lời 'chia tay' càng sớm càng tốt

Làm đẹp 09/02/2023 13:04

Ăn mặc và đầu tư bản thân theo đúng xu hướng có thể giúp bạn ghi điểm ngoại hình nhiều hơn trong mắt mọi người.

Một câu ngạn ngữ Latinh thông minh nói rằng, “Thời thế thay đổi, và chúng ta thay đổi theo thời thế.” Những thứ dường như cực kỳ hợp thời trang chỉ ngày hôm qua đã biến mất khỏi kệ của các cửa hàng ngày hôm nay. Và mọi người đang theo xu hướng mới.

Đây những xu hướng cực kỳ phổ biến chỉ vài năm trước và sau đó chúng mở đường cho những ý tưởng hoàn toàn mới.

1. Quần jean thủng lỗ, rách

 

Những xu hướng đã quá lỗi thời mà các nàng nên nói lời 'chia tay' càng sớm càng tốt - Ảnh 1

Quần jean rõ ràng là một phần cổ điển trong quần áo cơ bản của bạn. Những mẫu có lỗ trên đầu gối (và một số có lỗ gần như khắp chân) từng là một cơn sốt lớn vào năm 2015, nhưng tại thời điểm này, chúng đã là dĩ vãng. Ngày nay, các nhà thiết kế không tạo ra những mẫu này và vẻ ngoài cẩu thả không còn phổ biến nữa.

2. Lông mi như búp bê

Những xu hướng đã quá lỗi thời mà các nàng nên nói lời 'chia tay' càng sớm càng tốt - Ảnh 2

 

Trong vài năm trở lại đây, ngày càng ít cô gái muốn có hàng mi cong vút. Giờ đây, vẻ ngoài tự nhiên là đỉnh cao và phụ nữ không cần phải làm những điều điên rồ này để cảm thấy hấp dẫn. Tuy nhiên, phần mở rộng lông mi cổ điển làm nổi bật chiều sâu của vẻ ngoài và làm cho lông mi dài hơn một chút vẫn đang được thực hiện.

3. Lông mày to

Những xu hướng đã quá lỗi thời mà các nàng nên nói lời 'chia tay' càng sớm càng tốt - Ảnh 3

 

Đôi lông mày đậm, to và rậm rạp được người mẫu Cara Delevingne biến thành trào lưu nay đã không còn thịnh hành. Kiểu trang điểm tập trung vào lông mày không còn được sử dụng nữa và ngay cả bản thân Cara cũng có lông mày nhỏ hơn vào lúc này.

4. Mũ to

Những xu hướng đã quá lỗi thời mà các nàng nên nói lời 'chia tay' càng sớm càng tốt - Ảnh 4

 

Những người thích những quyết định táo bạo trong cuộc sống hàng ngày của họ thực sự chuộng xu hướng mũ lớn. Bạn vẫn có thể thấy những người ở các thành phố đội những chiếc mũ này, nhưng không nhiều. Nhưng nếu bạn đang đi nghỉ ở một đất nước đầy nắng, bạn nên biết rằng những chiếc mũ rơm lớn vẫn được ưa chuộng như trước đây.

5. Chân váy xếp ly

Những xu hướng đã quá lỗi thời mà các nàng nên nói lời 'chia tay' càng sớm càng tốt - Ảnh 5

 

Váy xếp li là một trong những xu hướng lớn nhất trong năm 2016. Váy dài vừa phải là mẫu phổ biến nhất. Tuy nhiên, vào năm 2019, những chiếc váy này không còn được mua nhiều như 3 năm trước.

Theo Brightside

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