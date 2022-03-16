Những sai lầm mà bạn không ngờ tới nhưng lại là 'kẻ hủy diệt' mái tóc của bạn mỗi ngày

Tóc ai cũng rụng, đó là điều tự nhiên. Một người trung bình mất tới 100 sợi tóc mỗi ngày. Tuy nhiên, vấn đề xảy ra khi bạn nhận thấy những mảng tóc lớn bị rụng và không có tóc mọc lên mới. Lúc này nó sẽ là vấn đề cực kỳ đáng lo ngại đối với bạn.

Ảnh minh họa Tóc rụng nhiều có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân bao gồm các vấn đề sức khỏe, mất cân bằng nội tiết tố, di truyền, căng thẳng, ... Tuy nhiên, các hoạt động hàng ngày của chúng ta cũng đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe của mái tóc. Dưới đây là 5 sai lầm bạn đang mắc phải hàng ngày khiến tóc bạn rụng nhiều mà bạn ít chú ý. 1. Thiếu thận trọng với lịch gội đầu của bạn

Ảnh minh họa Chắc chắn, gội đầu hàng ngày giúp bạn cảm thấy tươi mới hơn. Nhưng gội đầu quá thường xuyên hoặc với các sản phẩm quá mạnh có thể dẫn đến rụng tóc. Tóc của bạn được hưởng lợi rất nhiều từ lượng dầu tự nhiên trên da đầu. Những loại dầu này giữ cho tóc được nuôi dưỡng. Khi gội đầu hàng ngày hoặc quá thường xuyên, bạn sẽ lấy đi lớp dầu cần thiết trên da đầu, gây khô tóc. Bạn hãy cố gắng hạn chế gội đầu chỉ còn 2-3 lần một tuần. Nếu bạn sử dụng các loại dầu gội quá mạnh hoặc quá khô, tóc của bạn sẽ yếu đi và bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng tóc rụng và gãy rụng nhiều hơn. Sử dụng dầu gội và dầu xả nuôi dưỡng nkhông chứa sulfat sẽ làm sạch da đầu của bạn mà không làm khô quá mức hoặc ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ da đầu của bạn.

2. Không sử dụng chất bảo vệ nhiệt khi tạo kiểu tóc Ảnh minh họa Khi nói đến chăm sóc tóc, nhiệt là kẻ thù lớn nhất của bạn. Tất cả chúng ta đều thích tạo kiểu tóc của mình nhưng không sử dụng chất bảo vệ nhiệt là một lỗi lớn. Khi bạn bỏ qua chất bảo vệ nhiệt quá nhiều lần trước khi tạo kiểu tóc, bạn đang gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho tóc. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến rụng tóc. Luôn sử dụng chất bảo vệ nhiệt cho tóc trước khi sử dụng bất kỳ thiết bị tạo kiểu tóc bằng nhiệt nào. 3. Không quan tâm đến chế độ ăn uống của bạn Ảnh minh họa Rất nhiều người mắc sai lầm khi chỉ đếm calo trong lượng thức ăn hàng ngày của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn con số calo của bạn là số lượng chất dinh dưỡng bạn đã tiêu thụ trong ngày. Đảm bảo bạn ăn thực phẩm giàu protein, biotin, chất chống oxy hóa và vitamin. Ăn những thực phẩm lành mạnh như trứng, các loại hạt, rau bina, quả mọng và cá để đảm bảo tóc của bạn nhận được mọi thứ cần thiết để phát triển. 4. Không sử dụng đúng sản phẩm Ảnh minh họa Chăm sóc tóc không chỉ là dầu gội và dầu dưỡng tóc. Thỉnh thoảng, bạn phải cung cấp thêm độ ẩm cho tóc để tóc luôn dày và bồng bềnh. Mặt nạ tóc là cách tốt nhất để cung cấp dưỡng ẩm bổ sung cho tóc của bạn. 5. Buộc tóc quá chặt Ảnh minh họa Nếu bạn buộc tóc quá chặt, nó sẽ kéo mạnh chân tóc và cuối cùng là gây rụng tóc. Buộc tóc bằng những kiểu tóc búi cao thư giãn như cột lỏng đuôi ngựa hoặc búi thấp, giúp tóc không ôm lấy khuôn mặt và trông dễ thương hơn nhưng không quá tác động mạnh đến chân tóc nhé. Theo Be beautiful.in

Chăm sóc bàn tay khô ráp 'dễ ợt' chỉ mới những thủ thuật siêu đơn giản mà mọi chị em nên thuộc nằm lòng Đôi tay của bạn thực hiện hầu hết mọi công việc nhà hàng ngày và đối mặt với tất cả khối lượng công việc của bạn. Đó là lý do tại sao điều cần thiết là không được bỏ bê chúng. Bạn có biết rằng da khô có thể hình thành khi làm việc quá sức và gây ngứa, bong tróc da, mẩn đỏ và kích ứng không?

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