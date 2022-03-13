Làm thế nào để thoát khỏi bàn chân có mùi: 6 phương pháp dễ dàng đảm bảo khử mùi hiệu quả tức thì, tạm biệt bàn chân 'kém sắc'

Cũng giống như phần còn lại của cơ thể chúng ta, mồ hôi chân khi đổ ra sẽ tạo ra một môi trường lý tưởng cho vi khuẩn. Trên thực tế, vi khuẩn phát triển mạnh trong bóng tối nóng ẩm của đôi giày ướt đẫm mồ hôi của bạn và cũng thích ăn sạch các tế bào da chết của bạn.

Tất cả chúng ta đều đã từng ở trong công ty có một người có đôi chân "sồ sề" vì mùi hôi trước đây. Nó khó chịu, không mong muốn và rõ ràng là sẽ khiến ai đó xấu hổ. Trong khi chân có mùi hôi, cũng giống như mùi cơ thể là hoàn toàn bình thường, mùi quá mức sẽ cho thấy bạn thiếu vệ sinh cá nhân.

Ngoài cách chúng ta đang vận động nhiều, nhiệt độ và chất liệu tất và giày của chúng ta được tạo ra hay hormone cũng đóng một vai trò quan trọng giải thích tại lại có đôi chân nổi tiếng nặng mùi.

Cũng giống như bất kỳ vi sinh vật sống nào, vi khuẩn bài tiết các chất cặn bã, chính các axit hữu cơ này tạo ra mùi hôi chân. Bàn chân của bạn càng đổ mồ hôi thì càng có nhiều vi khuẩn có khả năng phát triển mạnh ở đó.

Làm thế nào để ngăn ngừa bàn chân có mùi

1. Rửa chân thường xuyên

Hy vọng rằng bạn đang rửa chân đủ thường xuyên và một trong những điều dễ dàng và quan trọng nhất cần làm để giữ được vẻ tươi mới nữa là giặt giày thường xuyên.

Cho dù bạn thích tắm bồn, tắm vòi sen hay xả vòi, hãy đảm bảo rằng bạn thường xuyên rửa đi rửa lại chân nhé.

2. Tránh các loại vải nhân tạo khi chọn giày

Một số loại vải sẽ khiến bàn chân của bạn có cảm giác như đang ở trong phòng tắm hơi! Nhựa và các vật liệu nhân tạo khác sẽ ủ chân bạn khi chúng nóng lên vì chúng có rất ít khả năng thở.

3. Đúng cỡ giày

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Cơ thể chúng ta thường đổ mồ hôi nhiều hơn khi mặc quần áo chật hơn, vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên khi đôi chân cũng vậy. Tránh mua những đôi giày quá chật vì chúng sẽ không có chỗ cho chân thở và có nguy cơ bị bốc mùi cao hơn nhiều.

4. Mang tất phù hợp

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Khi bạn đã có kích thước giày phù hợp, điều quan trọng là phải đầu tư vào những đôi tất phù hợp. Một số loại vải đặc biệt tốt trong việc cho phép bàn chân thở, trong khi những loại vải khác ngăn cản điều đó.

Chất liệu cotton, vải thể thao thấm mồ hôi và các loại vải được dệt bằng kim loại như đồng là những chất liệu tốt nhất để giữ cho đôi chân luôn tươi mới, bất kể bạn đang đi bộ bao nhiêu.

5. Giày thay thế

Bạn có một đôi giày yêu thích mà luôn muốn đeo chúng? Nhưng bạn hãy cố gắng không đối xử đặc biệt với nó như vậy nhé! Chúng không chỉ bị mòn nhanh hơn nếu bạn đeo chúng liên tục mà còn không có thời gian thoát khí, khử mùi, hoặc có thể bỏ đói vi khuẩn ẩn náu bên trong giày khiến chúng hoạt động mạnh mẽ hơn khi bạn đeo vào.

6. Đi chân trần

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Bất cứ khi nào bạn có thể, hãy cho đôi chân của bạn được nghỉ ngơi. Điều quan trọng là để chúng hít thở càng nhiều càng tốt để chúng có thể "trong lành" và tự điều hòa nhiệt độ. Không khí lạnh cũng sẽ giúp tiêu diệt tất cả những vi khuẩn bốc mùi.

7. Không dùng chung giày / khăn tắm

Một điều tối kỵ khác khi nói đến việc ngăn đôi chân trở nên nặng mùi là hơi ích kỷ khi nói đến giày và khăn tắm.

Em gái của bạn có thể rất thích đôi giày cao gót lấp lánh của bạn, nhưng việc dùng chung chúng có thể dẫn đến sự trao đổi của vi khuẩn bốc mùi.

8. Chất chống mồ hôi cho bàn chân

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Chất chống mồ hôi không chỉ dành cho nách của chúng ta! Bạn cũng có thể chọn các chất khử mùi hôi chân đặc biệt để ngăn mồ hôi chân cho bạn.

9. Chất khử mùi chân tự nhiên

Bạn có thể ngăn chặn mùi hôi thối bằng các nguyên liệu tự nhiên trong nhà bếp. Cả bột ngô và muối nở đều có tác dụng thấm hút mồ hôi, giữ cho môi trường bên trong giày luôn khô ráo và không cho vi khuẩn xâm nhập.

Rắc bột ngô hoặc muối nở vào bàn chân sạch rồi để một hoặc hai phút trước khi đi tất và giày.

10. Tẩy da chết

Điều quan trọng cần nhớ là mùi không chỉ tự nhiên xuất hiện. Nguyên nhân của chúng, trong trường hợp chân có mùi hôi là do các chất cặn bã do vi khuẩn bài tiết ra ngoài. Những vi khuẩn này tồn tại bằng cách ăn các tế bào da chết trên bàn chân của bạn, vì vậy bạn nên loại bỏ chúng thường xuyên.

Bạn có thể loại bỏ lớp da cứng trên bàn chân và giúp chúng siêu mềm và không có vi khuẩn bằng cách sử dụng đá bọt.

Làm thế nào để loại bỏ bàn chân có mùi

Loại bỏ bàn chân có mùi nhanh chóng với các biện pháp khắc phục tại nhà dễ dàng!

1. Giấm táo

Để làm sạch bàn chân bốc mùi, bạn hãy hòa dung dịch gồm 2 phần nước và 1 phần giấm táo vào chậu rồi nhúng chân vào bên trong. Ngâm trong 20 phút để khử mùi hoàn toàn của chúng.

2. Trà ngâm

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Cả giấm táo và trà đều là chất làm se, có nghĩa là chúng giúp đóng lỗ chân lông. Chất tannin trong trà đen cũng có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, giúp đôi chân của bạn không bị hôi.

Cho 2 túi trà đen vào cốc nước sôi và để ủ. Đổ vào một chậu nước có chứa 2 lít nước, ngâm chân vào bên trong và thư giãn trong 20 phút để chân có cảm giác thơm mát.

3. Dùng cồn lau

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Khi nói đến việc làm mới đôi chân của bạn, không có gì tốt hơn khăn lau tẩm cồn. Quét nhanh lên lòng bàn chân bốc mùi của bạn sẽ loại bỏ mùi và thu nhỏ lỗ chân lông để giảm tiết mồ hôi.

4. Giặt giày / lót giày

Nếu dù bạn có làm gì đi chăng nữa, đôi chân của bạn vẫn có mùi, hãy tiếp tục giặt giày và lót giày, nó sẽ thực sự giúp bạn kiểm soát được mùi hôi thối.

Giặt bên trong giày thường xuyên và cả phần lót giày sẽ tiêu diệt vi khuẩn còn sót lại và giảm mùi hôi.

5. Diệt vi trùng

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Khử vi khuẩn, khử mùi hôi thối! Thật dễ dàng để tiêu diệt vi trùng bên trong giày của bạn, tất cả những gì bạn cần là một ít bình xịt khử trùng. Xịt nhẹ vào bên trong giày của bạn để xua đuổi vi trùng và mùi hôi mà chúng gây ra.

6. Nước chanh

Ảnh minh họa

Tương tự với khăn tẩm cồn, thấm nước cốt chanh nguyên chất vào bông gòn sau đó thoa lên chân sẽ làm bay mùi hôi và đóng lỗ chân lông để ngăn tiết mồ hôi.

Theo Export home tips