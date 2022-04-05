Những mẹo chăm sóc vẻ ngoài tự nhiên siêu đơn giản, nhanh chóng mà kết quả đẹp chẳng ngờ!

Bạn có biết rằng ngành công nghiệp làm đẹp là một đế chế trị giá gần 300 triệu đô la. Một người phụ nữ sẽ chi rất nhiều cho việc trang điểm trong suốt cuộc đời của mình!Có vẻ như thế giới đang nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải dành nhiều thời gian, nhiều tiền bạc và mạo hiểm sức khỏe của mình để được xinh đẹp. Có rất nhiều cách đơn giản để làm đẹp tự nhiên mà bạn cần biết.

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Chỉ cần trộn một quả trứng và một quả chuối nghiền. Thoa hỗn hợp đặc lên tóc và giữ nguyên trong 10 - 30 phút. Gội đầu theo quy trình gội đầu thông thường của bạn (nếu bạn thường sử dụng dầu xả mua ở cửa hàng, bạn có thể chỉ cần dưỡng tóc). Mẹo làm đẹp này siêu đơn giản và hoàn toàn tự nhiên.

2. Dưỡng ẩm cho móng

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Ngâm móng tay trong dầu ô liu trong năm phút. Và sau đó ngồi lại và chiêm ngưỡng đôi bàn tay xinh xắn của bạn.

3. Mặt nạ mật ong đơn giản

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Mật ong nguyên chất có khả năng chống vi khuẩn một cách tự nhiên và là một cách siêu nhanh để có được làn da đẹp, mềm mại. Mỗi tuần một lần, sử dụng một muỗng canh mật ong thô và nhẹ nhàng làm ấm mật ong bằng cách xoa các đầu ngón tay vào nhau. Thoa đều lên mặt. Để khoảng 5 - 10 phút rồi dùng nước ấm rửa sạch nhẹ nhàng và lau khô. Sau đó, đắm mình trong ánh sáng tuyệt vời của mật ong trên làn da bạn. Mật ong nguyên chất này thật tuyệt vời với làn da muốn trông mềm mịn tắng sáng.

4. Gội đầu với giấm táo

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Đối với những người đang sử dụng dầu gội thương mại: Để giúp loại bỏ bất kỳ chất tích tụ nào trên tóc của bạn, hãy trộn 1/4 cốc giấm táo hữu cơ với 1 cốc nước để gội đầu. Tiếp theo với bước chăm sóc tóc cùng dầu xả thông thường của bạn.

5. Tẩy tế bào chết ở khuỷu tay và đầu gối và làm sáng da

Cắt đôi một quả chanh và chà xát lên khuỷu tay và đầu gối của bạn. Nó giúp làm mềm những mảng thô ráp đó. Nó có mùi thơm dịu nhẹ cho bạn thư thái. (Rửa sạch phần hỗn hợp dính khi bạn làm xong nhé.)

6. Tẩy tế bào chết cho cơ thể nhẹ nhàng

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Trộn dầu ô liu và muối biển theo tỷ lệ 2 đến 1 để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết toàn thân nhanh chóng và hiệu quả. Điều này giúp loại bỏ các tế bào da chết, tạo ra làn da mềm mại và tươi sáng hơn. Mẹo làm đẹp tự nhiên này rẻ hơn rất nhiều so với tẩy tế bào chết toàn thân với những sản phẩm thương mại ở cửa hàng đắt tiền.

7. Điều trị tóc bằng dầu dưỡng sâu dễ dàng

Muốn có mái tóc siêu mềm, ngậm nước luôn là khao khát của bạn đúng không? Đây là một trong những mẹo làm đẹp tự nhiên yêu thích của nhiều người. Sử dụng dầu dừa nấu như một loại dầu dưỡng tóc sâu và điều trị da đầu. Xoa bóp dầu dừa vào da đầu sau đó xoa đều lên tóc. Giữ nguyên trong vài giờ rồi gội sạch bằng dầu gội đầu (không cần dưỡng trừ khi bạn có mái tóc thực sự dài và có thể chỉ là phần ngọn còn dưỡng.)

8. Kem cạo lông không độc tố

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng dầu dừa trên chân của bạn như một sự thay thế tự nhiên cho kem cạo lông của bạn. Nó là một mẹo làm đẹp đơn giản, tự nhiên.

9. Loại bỏ mụn đầu đen hoàn toàn tự nhiên

Nhỏ 4 hoặc 5 giọt mật ong nguyên chất lên miếng chanh đã cắt đôi. Sau đó, chà chanh lên mặt trong một phút, nhấn mạnh vào bất kỳ vùng nào có vấn đề. Để hỗn hợp trong 5 phút và rửa sạch bằng nước lạnh. (Hãy nhớ rằng cam quýt có thể làm cho da của bạn nhạy cảm với ánh sáng, vì vậy tốt nhất bạn nên làm điều này trước khi đi ngủ thay vì trước khi ra ngoài).

10. Chải khô da để có làn da đẹp hơn

Ảnh minh họa: Internet

Chải khô là một quá trình giải độc đơn giản cho cơ thể của bạn. Nó kích thích một số cơ quan thông qua xoa bóp nhẹ nhàng. Nó cũng giúp hệ thống bạch huyết, loại bỏ lớp phủ da chết, tăng cường hệ thống miễn dịch, có thể loại bỏ cellulite, kích thích các hormone và có thể giúp làm căng da thông qua tuần hoàn tốt hơn. Hơn hết, nó rẻ và dễ dàng, bàn có thể tìm mua bàn chải khô da với giá ưu ái để thực hiện thủ thuật chăm da này.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ rằng, các mẹo và bí quyết làm đẹp tự nhiên tốt nhất không phải là cách sửa chữa nhanh chóng cho những vấn đề cần làm đẹp. Bạn cần kết hợp với việc yêu cầu được ngủ ngon, kiểm soát căng thẳng, dinh dưỡng hợp lý, bổ sung lành mạnh và tập thể dục . Mặc dù tất cả những "viên ngọc quý" nhỏ ở trên có thể cung cấp một số lợi ích cho thói quen làm đẹp của bạn, hãy nhớ rằng vẻ đẹp thực sự là kết quả của việc chăm sóc cơ thể của bạn hàng ngày.

Theo Thankyourbody