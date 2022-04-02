Đây là những cách hướng dẫn chăm sóc tóc đúng cách và mẹo ăn kiêng để có một mái tóc khỏe mạnh

Hãy tìm hiểu một chế độ ăn uống lành mạnh thế nào và chăm sóc thích hợp có thể giữ cho mái tóc của bạn sống và khỏe mạnh.

Có một câu nói "Cái bạn ăn sẽ thể hiện cơ thể của bạn ra sao ". Đúng là nếu tóc của bạn không nhận được protein và chất dinh dưỡng cần thiết, thì tóc có thể mất đi độ chắc khỏe. Do đó, sức khỏe tổng thể của tóc có thể trở nên tồi tệ hơn.

Một chế độ ăn uống đầy đủ chất là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe của tóc và da đầu. Tóc được cấu tạo từ protein, vì vậy điều quan trọng là bạn phải ăn ít nhất 45 gam protein mỗi ngày. Hãy cân nhắc chọn lựa các nguồn protein này trong chế độ ăn uống của bạn - thịt nạc, thịt gia cầm, cá, đậu, các sản phẩm từ sữa ít béo, trứng.

Mặt khác, thiếu protein trong chế độ ăn uống có thể dẫn đến tóc dễ gãy và mất màu, cũng như xảy ra tình trạng rụng tóc.

2. Kẽm - giúp ngăn tóc rụng

Kẽm rất quan trọng cho sự phát triển của tóc. Nếu bạn đang gặp vấn đề về rụng tóc nghiêm trọng thì lý do thiếu kẽm có thể là nguyên nhân. Kết hợp các loại hạt như hạt điều, hạnh nhân và hồ đào trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp chống rụng tóc.

Ăn nhiều rau, trái cây, các loại salad xanh tươi và uống nhiều nước lọc sạch. Các chất bổ sung đa vitamin hoặc kẽm có thể được sử dụng để tăng cường chế độ ăn uống của bạn khi cần thiết. Việc có một chế độ ăn uống lành mạnh cho tóc là điều quan trọng để giữ cho mái tóc của bạn đẹp và khỏe mạnh.

3. Axit béo omega-3 cho da đầu khỏe mạnh

Tăng lượng axit béo omega-3 kích thích các nang tóc và tuyến bã nhờn của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không giúp bạn tăng trưởng nhưng nó có thể cải thiện sức khỏe da đầu. Da đầu cũng cần được chăm sóc nhiều và gàu, ngứa, tóc dầu là một số vấn đề có thể bắt nguồn từ việc thiếu omega-3.

Axit béo omega-3 có thể được tìm thấy trong cá, chẳng hạn như cá hồi, cá mòi và cá trích. Các nguồn axit béo omega khác là hạt lanh, sữa chua, pho mát, salad và ngũ cốc. Hầu hết các loại thực phẩm này đều có sẵn và có thể được kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn.

4. Biết loại tóc của bạn

Có nhiều ý kiến trái chiều về việc bạn có thể gội đầu bao lâu một lần. Tuy nhiên, tất cả phụ thuộc vào sở thích cá nhân và sự lựa chọn của cá nhân - những người có mái tóc dài thường có thể không gội đầu thường xuyên, nhưng những người có mái tóc ngắn có thể làm điều đó thường xuyên hơn.

Loại tóc của bạn, kết cấu của nó, tần suất bạn sử dụng các sản phẩm tóc, hoạt động thể chất, ô nhiễm và các yếu tố môi trường cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tóc của bạn. Ví dụ, những người tóc dầu có thể cần gội đầu thường xuyên hơn trong khi những người tóc khô có thể không cần gội đầu nhiều đến như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

5. Chọn đúng loại dầu gội đầu

Sử dụng sai sản phẩm dành cho tóc như dầu gội và chất tạo kiểu tóc có thể khiến tóc bị tổn thương đáng kể. Tìm kiếm sản phẩm phù hợp với loại tóc của bạn. Có rất nhiều loại dầu gội dành cho các loại tóc cụ thể và các vấn đề về tóc có sẵn trên thị trường. Những loại này nhắm mục tiêu đến tóc dầu, tóc thường hoặc tóc khô và khẳng định có thể giải quyết các vấn đề như gàu và gãy tóc. Hãy cẩn thận chọn loại nào vì dầu gội có chứa các thành phần có hại cho tóc như amoni lauryl sulfat hoặc natri lauryl sulfat.

Ngoài việc gội đầu, dưỡng tóc cũng có thể mang lại nhiều thay đổi cho mái tóc của bạn. Sau khi gội đầu, bạn nên thoa dầu xả và loại bỏ sau vài phút. Điều này giúp tóc trông bóng mượt và chắc khỏe hơn.

Ảnh minh họa: Internet

6.Quy tắc khi gội đầu

Các chuyên gia cho rằng có nhiều người gội đầu quá mức hoặc gội đầu không đúng cách. Dưới đây là một số quy tắc tiêu chuẩn để chăm sóc tốt cho mái tóc của bạn là:

Không gội đầu nhiều hơn một lần một ngày.

Chỉ sử dụng lượng sản phẩm vừa đủ để che phủ tóc của bạn.

Tránh sử dụng nước quá nóng hoặc quá lạnh.

Hãy chăm sóc tóc thật nhẹ nhàng, đặc biệt là khi tóc ướt - tóc dễ bị gãy rụng gấp ba lần.

Không dùng khăn chà xát mạnh lên tóc ướt. Dùng lược răng thưa để gỡ rối. Nhưng đừng chải quá nhiều hoặc chải tóc ướt.

7. Duy trì mái tóc của bạn một cách khoa học

Hãy ghi nhớ những bí quyết giúp tóc khỏe đẹp này để có một mái tóc dài đẹp.

Khi sử dụng máy sấy tóc, hãy bắt đầu ở chế độ cài đặt và sau đó tăng dần nhiệt.

Để tóc khô tự nhiên bất cứ khi nào có thể.

Massage da đầu để lưu thông máu và giúp tóc mọc nhanh hơn.

Hãy cắt tóc thường xuyên 10-12 tuần một lần để giữ cho chúng khỏe mạnh và ngăn ngừa tóc chẻ ngọn.

Hãy ghi nhớ những lời khuyên về sức khỏe và hướng dẫn chế độ ăn uống này thì bạn sẽ không bao giờ gặp vấn đề về tóc nữa.