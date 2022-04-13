Những loại mặt nạ bạn có thể tự làm tại nhà giúp đánh bay mọi lo lắng về làn da kém sắc

Làm đẹp 13/04/2022 10:05

Thật thú vị khi đắp mặt nạ và chườm lạnh một lúc, chỉ để có được làn da tươi trẻ và sáng trong vòng vài phút. Tất cả chúng ta đều có một loạt các loại mặt nạ đáng tin cậy mà chúng ta thường xuyên tin dùng nhưng thật tuyệt khi sử dụng những nguyên liệu từ nhà bếp thật thân thiện với ngân sách mà cũng mang lại cho làn da của bạn sự sảng khoái. 

Những loại mặt nạ bạn có thể tự làm tại nhà giúp đánh bay mọi lo lắng về làn da kém sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ da nhiều sắc tố đến mất nước, có một sự pha trộn mặt nạ tuyệt vời dành riêng cho mọi mối quan tâm của bạn. Dưới đây là một số mặt nạ tự làm thú vị dành cho các loại da và những mối quan tâm của bạn.

1. Dưỡng chất cho da khô

Sử dụng bơ sẽ siêu dưỡng ẩm vì nó chứa nhiều axit béo và vitamin A, D và E để cung cấp nước cho da của bạn hiệu quả.

Thành phần:

- 1 quả bơ chín

- 1 thìa sữa chua

- 1 thìa dầu ô liu

- 1 thìa mật ong

Những loại mặt nạ bạn có thể tự làm tại nhà giúp đánh bay mọi lo lắng về làn da kém sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp bơ nghiền với tất cả các thành phần và thoa đều trên da. Khi bạn rửa sạch sau 15 đến 20 phút, làn da của bạn sẽ cảm thấy siêu căng mọng và mềm mại.

2. Phát sáng cho làn da xỉn màu và mệt mỏi

Đu đủ rất tốt nếu bạn đang muốn biến đổi làn da xỉn màu và thiếu sức sống của mình đồng thời thêm tươi sáng và rạng rỡ. Đu đủ có chứa các enzym tẩy tế bào chết trên da một cách nhẹ nhàng, đồng thời các vitamin trong nó làm mềm và sáng da. Thêm một chút bột ca cao có thể đẩy nhanh quá trình giải độc.

Thành phần:

- 1 bát đu đủ nghiền

- 1 thìa bột ca cao

- 4 - 5 thìa gel lô hội

Những loại mặt nạ bạn có thể tự làm tại nhà giúp đánh bay mọi lo lắng về làn da kém sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp tất cả các thành phần này và áp dụng bằng cách sử dụng một bàn chải phẳng hay cọ quét lên da. Giữ nó trong khoảng 15 phút. Trong khi rửa sạch, sử dụng chuyển động tròn để tẩy tế bào chết trên da nhé.

3. Sự trẻ trung cho làn da lão hóa

Da trưởng thành chỉ cần một lớp dưỡng sáng và còn gì tốt hơn các loại quả mọng để làm sáng da đúng không nào? Quả mọng giàu chất chống oxy hóa và là chất thúc đẩy làn da sáng tuyệt vời, tăng cường cho làn da của bạn để trông khỏe mạnh hơn.

Thành phần:

- 1 cốc quả mâm xôi

- 1 cốc dâu tây

- 1 túi trà xanh

Những loại mặt nạ bạn có thể tự làm tại nhà giúp đánh bay mọi lo lắng về làn da kém sắc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đun sôi gói trà xanh trong một lúc với một ít nước. Sau khi trà nguội bớt, thêm quả mọng cắt nhỏ và bắt đầu nghiền cùng nhau. Nó sẽ hơi dày và sạn, mặt nạ này sẽ có hương thơm thoang thoảng mà cực mát cho da bạn. Đắp hỗn hợp này lên mặt trong 15 phút và rửa sạch bằng nước lạnh.

4. Kiểm soát bã nhờn cho da nhờn

Nếu bất cứ ai có da nhờn chỉ muốn một điều: Tôi muốn kiểm soát bã nhờn. Đối với điều này, hãy tin tưởng bột đất sét (multani mitti) hơn để giúp bạn. Nó là nguyên liệu tự nhiên và thực hiện công việc hấp thụ dầu thừa hiệu quả, đồng thời thanh lọc và giải độc cho làn da trông rạng rỡ hơn. 

Thành phần:

- 3 muỗng canh bột đất sét multani mitti

- 1 thìa mật ong

- 1 thìa nha đam (hoặc sữa chua cho da hỗn hợp)

- 2 thìa nước hoa hồng

Những loại mặt nạ bạn có thể tự làm tại nhà giúp đánh bay mọi lo lắng về làn da kém sắc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trộn tất cả những thứ này trong một cái bát và thoa một lớp dày lên da của bạn. Để yên trong 10 phút (sau khi khô) và rửa sạch bằng nước lạnh. Nếu bạn để lâu hơn có thể gây ra tình trạng khô da không mong muốn.

Theo Femina

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