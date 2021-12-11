Những dấu hiệu cho thấy bạn đang gội đầu quá thường xuyên

Dù tóc rụng hàng ngày khi tắm là việc bình thường, nhưng việc gội đầu quá nhiều và lạm dụng dầu gội có thể ảnh hưởng sự phát triển của tóc và gây rụng tóc. Gội đầu quá thường xuyên làm mất đi lượng dầu tự nhiên do da đầu tiết ra, ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật trên da đầu. Da đầu mất cân bằng ngăn không cho tóc mới mọc, làm cho sợi tóc yếu đi và có thể dẫn tới rụng tóc.

Một số người trong chúng ta không thể để một ngày trôi qua mà không gội đầu , hay một số người chỉ gội đầu mỗi tuần một lần. Việc gội đầu hàng ngày có vẻ giúp tóc sạch và khỏe mạnh hơn, nhưng thực tế thì ngược lại. Nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu sau đây ở tóc thì có lẽ bạn cần giảm số lần gội đầu.

Để giữ cân bằng hệ vi sinh vật trên da đầu, bạn nên dùng dầu gội dịu nhẹ, không chứa sulfate và giãn cách thời gian giữa các lần gội.

Tóc bị chẻ ngọn nhiều

Bạn cắt tỉa tóc thường xuyên có thể giúp hạn chế tình trạng tóc chẻ ngọn. Tuy nhiên, thói quen gội đầu hàng ngày có thể gây tác dụng ngược lại. Tóc ướt rất mỏng manh và dễ gãy rụng, vì vậy bạn càng gội đầu càng nhiều thì tóc càng tăng nguy cơ bị chẻ ngọn. Thói quen gội quá nhiều và lau khô tóc quá mạnh làm mất độ ẩm của tóc, khiến tóc bị khô quá mức, dẫn tới chẻ ngọn.

Tóc trông bị nhờn hơn

Mặc dù gội đầu có thể làm tóc sạch sau khi gội nhưng bạn gội nhiều có thể khiến tóc càng bết dầu hơn. Nguyên nhân là do bạn gội đầu quá thường xuyên khiến da đầu phải tiết thêm nhiều dầu để bù độ ẩm.

Tóc dễ bị rối

Gội đầu hàng ngày khiến lớp biểu bì của tóc mở ra, khô và dễ gãy hơn. Điều này dẫn đến tóc bạn bị xơ rối, làm kẹt lược khi chải tóc và làm tóc tổn thương nhiều hơn.

Tóc của bạn trông kém bóng mượt hơn

Nếu bạn nhận thấy tóc mình trông khô và mất đi độ bóng, thì có thể bạn cần giảm tần suất gội đầu. Việc thiếu ẩm liên tục có thể ảnh hưởng đến kết cấu của tóc, khiến tóc trở nên mất độ bóng và thiếu sức sống.

Thói quen gội đầu quá thường xuyên cũng có thể dẫn đến tích tụ cặn các sản phẩm tóc, khiến tóc bạn trông kém bóng mượt.