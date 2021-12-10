Hội chị em cần 'bỏ túi' ngay những lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia trang điểm

Làm đẹp 10/12/2021 17:09

Các chuyên gia của Bright Side đã tìm kiếm và chia sẻ những mẹo trang điểm tuyệt vời từ một số nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng.

Khi chúng ta nhìn thấy những người nổi tiếng bước xuống thảm đỏ, lớp trang điểm của họ trông giống như một sự hoàn hảo. Họ có làn da sáng như sương, lông mày hoàn hảo và đôi môi rực rỡ. Họ cũng có các chuyên gia trang điểm nổi tiếng (MUA), những người có nhiều kinh nghiệm và đã chọn được các thủ thuật và phương pháp "biến hoá" vô cùng đặc biệt trong quá trình thực hiện.

Tô son từ trong ra ngoài

Việc thoa son có vẻ đơn giản, nhưng các chuyên gia trang điểm lại cho rằng, bạn nên tẩy tế bào chết cho môi thường xuyên để son lên màu mượt mà. Chỉ cần dùng một bàn chải đánh răng ướt và thoa một chút kem tẩy tế bào chết sau đó bôi một loại son dưỡng để giữ ẩm cho môi.

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Sau khi đã lót môi bằng chì kẻ viền môi, hãy thoa son từ giữa, hướng ra ngoài. Điều cuối cùng có thể tạo ra sự khác biệt lớn là thêm điểm nhấn vào lòng môi để chúng có nét hơn.

Dưỡng da là điều vô cùng quan trọng

Dưỡng da trước khi trang điểm là điều cần thiết. Dành nhiều thời gian hơn để dưỡng ẩm ban đầu cho da hoặc đắp mặt nạ dưỡng ẩm có thể làm cho làn da tươi tắn hơn và kết quả cuối cùng là một làn da mềm mượt. Ngoài ra, bạn nên sử dụng thêm kem lót sẽ giúp làm mịn da, làm mờ sẹo và khuyết điểm, giúp lớp trang điểm lâu trôi hơn.

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Thêm dầu vào kem nền

Để có làn da sáng như sương, MUA thêm dầu vào lớp nền của họ, tạo  hiệu ứng bắt sáng. Dầu dưỡng da mặt cũng có thể được sử dụng như một loại phấn highlighter trên các điểm cao của khuôn mặt để tạo thêm một lớp hoàn thiện tuyệt vời.

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Đánh má hồng bên dưới kem nền

Đánh phấn má hồng dưới lớp kem nền sẽ làm cho lớp phấn má trông tự nhiên hơn . Một cách khác để làm điều này là tạo một “blush sandwich”, nơi bạn thoa phấn má hồng sau lớp nền. Sau đó, bạn sử dụng cùng một chiếc cọ hoặc miếng bọt biển mà bạn đã dùng để thoa kem nền, bạn nhẹ nhàng dặm lại phấn má hồng. Đồng thời, bạn cần phải luyện tập nhưng sẽ mang lại cho bạn  vẻ ngoài trẻ trung hơn.

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Sử dụng một miếng mút trang điểm ướt để trộn đều kem nền

Nhiều chuyên gia trang điểm tuyên bố bọt biển khi được thấm ẩm có thể giúp lớp nền trông tự nhiên hơn và không quá dày. Vắt bớt nước thừa ra khỏi miếng bọt biển và chấm nhẹ nhàng lên da để tạo lớp nền nhẹ, sau đó đệm thêm một lớp nền. Điều quan trọng là bạn phải giặt miếng bọt biển sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng.

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Chải lông mày xuống để lấy hình dáng

Bằng cách chải lông mày xuống trước, bạn có thể phác thảo cấu trúc cơ bản bắt đầu từ điểm cao nhất trong vòm lông mày. Bạn dùng những đường vuốt nhẹ giống như sợi tóc để tạo độ dày cho lông mày và chải lên.

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Bạn có thể sử dụng gel dưỡng lông mày để giữ nếp cho lông mày, nhưng nếu không có sẵn, bạn có thể sử dụng keo xịt tóc và gel. Nếu sử dụng keo xịt tóc, hãy xịt một  lượng nhỏ lên chổi chải lông mày.

Sử dụng kem thay vì bột

Làn da trắng sáng, khỏe khoắn là điều được các mỹ nhân hạng A săn đón. Phấn phủ dạng bột sẽ có thể đọng lại giữa các nếp nhăn tự nhiên trên da. Vì vậy, hãy chuyển đổi sang phấn phủ dạng kem có thể giúp bạn có được vẻ ngoài như sương.

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Bạn hãy thử dùng phấn mắt, má hồng, đường viền và khối dạng kem. Bạn có thể tạo phấn mắt dạng kem của riêng mình bằng cách trộn một loại kem đặc hơn, như thuốc mỡ với  bột phấn mắt.

Kẻ mắt như một người chuyên nghiệp

Kẻ mắt nhiều lớp có thể nâng cấp kiểu dáng kẻ mắt của bạn để không có bất kỳ khoảng trống nào, và đó là một mẹo mà người nổi tiếng MUA Mario Dedivanovic sử dụng cho các khách hàng nổi tiếng của mình, như Kim Kardashian và Kylie Jenner.

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Bước đầu tiên là sử dụng bút kẻ mắt màu nâu và dùng cọ trang điểm tán đều. Sau đó, bạn có thể thêm bút chì đen và kẻ mắt dạng lỏng. Anh ấy thêm một cây bút chì màu hoặc ánh lấp lánh để mày long lanh hơn.

 

6 lỗi trang điểm khiến nhan sắc “xuống hạng”

6 lỗi trang điểm khiến nhan sắc “xuống hạng”

Ngay cả những mỹ phẩm tốt nhất, đắt “xắt ra miếng” cũng có thể khiến bạn “xuống sắc” nếu không sử dụng đúng cách.

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