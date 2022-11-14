Nhịn ăn như thế nào để vừa giảm cân hiệu quả vừa đảm bảo sức khỏe dẻo dai?

Chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên trước phát hiện của Tiến sĩ Ohsumi, và bây giờ hãy xem cách bạn có thể cách áp dụng nó vào thực tế nhé.

Hầu hết các mô trong cơ thể chúng ta thay thế tế bào của chúng bằng những tế bào mới một cách thường xuyên. Mỗi cơ quan cần có thời gian riêng để làm mới bản thân hoàn toàn. Tuy nhiên, các mô khác không bao giờ thay thế tế bào của chúng.

Tiến sĩ Ohsumi, một nhà sinh học tế bào người Nhật Bản đã dành nhiều năm để nghiên cứu cách tế bào của con người "tái chế rác thải". Quá trình này được gọi một cách khoa học là autophagy. Nó bao gồm các từ tự động trong tiếng Hy Lạp. Nghe có vẻ hơi phiền, nhưng quá trình này giúp giữ cho bạn ổn định. Với sự trợ giúp của lysosome (bào quan chịu trách nhiệm phân hủy vật chất nội bào), cơ thể bạn có thể phá vỡ các cấu trúc protein khác nhau và biến đổi chúng thành các axit amin. Sau đó, nó sử dụng điều này để tạo ra nhiều hơn.

Cơ thể chúng ta có thể sử dụng nguồn cung cấp protein của chính nó được lưu trữ dưới dạng các tế bào và vi khuẩn bị hư. Một người bình thường tiêu thụ khoảng 70 g protein mỗi ngày, không đủ để tạo ra các tế bào mới. Khi sử dụng “chất thải protein”, cơ thể bạn được nuôi dưỡng với lượng cần thiết. Khi cơ chế tái chế tự nhiên không hoạt động, các tế bào bị hư hỏng và các thành phần của chúng sẽ tích tụ trong cơ thể. Do đó, không thể vô hiệu hóa các tế bào ung thư và các tế bào bị nhiễm vi khuẩn và vi rút nguy hiểm. Đó là lý do tại sao bạn có thể bị nhiều bệnh nghiêm trọng.

Làm thế nào để tạo ra autophagy

Trong tất cả các nghiên cứu của mình, Tiến sĩ Ohsumi đã sử dụng cách nhịn ăn để kích thích cơ thể phá vỡ các tế bào độc hại và loại bỏ tất cả các chất thải. Khi bạn nhịn ăn, các tế bào của bạn sống lâu hơn và tạo ra nhiều năng lượng hơn. Cơ thể của bạn ít bị viêm hơn.

Ngoài ra, nếu bạn chọn cách hạn chế số lượng calo nạp vào cơ thể, mức oxit nitric trong cơ thể sẽ tăng lên, đây là phân tử giúp giải độc và trẻ hóa cơ thể. Nhịn ăn gián đoạn, bao gồm các khoảng thời gian xen kẽ thức ăn và nhịn ăn, có thể giúp cơ thể tự làm sạch. Ngoài ra, nó còn giúp giảm cân và tăng tốc độ trao đổi chất.

Lợi ích của phương pháp này đối với sức khỏe của bạn là rất nhiều, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, các vấn đề thần kinh và tiểu đường, cũng như giảm viêm, stress oxy hóa và huyết áp. Có nhiều kiểu nhịn ăn bạn có thể tham khảo.

Nhịn ăn 24 giờ

Nếu bạn nghiêng về phương pháp này, bạn nên chọn một ngày trong tuần khi bạn không ăn gì cả. Mặt khác, cũng có thể ăn sáng lúc 8 giờ sáng vào thứ Hai và không ăn cho đến 8 giờ sáng vào thứ ba.

Nhịn ăn gián đoạn

Nếu bạn đã chọn tùy chọn này, bạn nên ăn như bạn thường làm trong một ngày và nhịn ăn vào ngày hôm sau. Điều đó không có nghĩa là bạn hoàn toàn không nên ăn vào những ngày nhịn ăn. Nếu bạn tiêu thụ 2.000 calo vào một ngày bình thường, bạn nên giảm con số xuống còn 500 calo vào một ngày nhịn ăn.

Bỏ qua bữa ăn của bạn

Nếu bạn chưa quen và việc nhịn ăn và có vẻ hơi đáng sợ, hãy bắt đầu bỏ bữa. Nói chung, chỉ cần tránh một bữa ăn mỗi ngày để tăng cường trao đổi chất và kích hoạt quá trình làm sạch trong cơ thể. Hãy nhớ rằng nếu bạn đã bỏ qua một bữa ăn, bạn không nên ăn quá nhiều trong bữa ăn tiếp theo.

Nhịn ăn có giới hạn

Nhịn ăn có giới hạn là một kiểu nhịn ăn không liên tục. Để làm theo nó, bạn chỉ nên ăn 8 tiếng một ngày, mỗi ngày. Một tên khác của phương pháp này là "nhịn ăn 16/8" vì bạn không ăn trong 16 giờ còn lại. Nếu bạn chưa quen với phương pháp này, hãy thử một chương trình ít nghiêm ngặt hơn. Bạn có thể ăn sáng lúc 8 giờ sáng và ăn tối lúc 6 giờ chiều. Như vậy, bạn sẽ chỉ mất 14 giờ nếu không có thức ăn. Khi bạn đã quen với việc này, hãy giảm thời gian được phép ăn.

Chỉ uống nước

Nếu bạn quyết định theo chiến lược này, bạn phải chọn một ngày trong tuần và chỉ uống nước lọc hoặc nước trái cây tươi không đường.

Theo Brightside