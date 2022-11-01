Nguyên nhân khiến da bóng dầu và sợi bã nhờn dù mùa đông lạnh.

Làm đẹp 01/11/2022 09:59

‏Da mặt nhờn bóng do dầu nhờn nguyên nhân dẫn đến nhiều tình trạng như bít tắc chân lông, mụn ẩn và nhiều loại mụn khác.

Có 2 nhóm nguyên nhân chính dẫn tới da tiết nhiều dầu.

  • Da dầu nhờn do di truyền

Da bị bóng nhờn và thường xuyên đổ dầu là do bản chất làn da của bạn có tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ khiến lượng dầu liên tục để sản sinh để cân bằng giúp cân bằng độ pH, dưỡng ẩm và ngăn cản sự mất nước.

  •  Da dầu do sự thay đổi nội tiết tố

Sự thay đổi nội tiết tố thường xảy ra khi bạn đang trong giai đoạn dậy thì hoặc ở thời kỳ đang mang thai, stress hay mãn kinh. Ở những lúc này hormone testosterone tăng đột ngột kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh sản sinh ra nhiều dầu, các độc tố trong cơ thể không được thải ra bên ngoài theo đường bài tiết mà bị đào thải qua da. Để bảo vệ độ ẩm của cơ thể, làn da sẽ tăng tiết nhiều dầu hơn.

3 các nguyên nhân khác khiến da tiết nhiều dầu 

Nguyên nhân khiến da bóng dầu và sợi bã nhờn dù mùa đông lạnh. - Ảnh 1

Do nhiệt độ, khí hậu

Nguyên nhân tiếp theo để bạn hiểu vì sao da tiết nhiều dầu do tác động của các yếu tố khách quan bên ngoài như khí hậu, nhiệt độ hoặc nguồn sống. Các yếu tố này ảnh hưởng lớn tới sự hoạt động của tuyến dầu trên da. Khi da tiếp xúc với nhiệt độ nóng bức sẽ làm da khô hơn, thiếu ẩm dẫn tới tình trạng dầu nhờn làm da bị mất nước, thiếu ẩm và cần dầu để bù lại độ ẩm mà da thiếu hụt đi, hậu quả là da mặt có nhiều dầu hơn mức bình thường.

Cách khắc phục khá đơn giản bạn chỉ cần trang bị đồ bảo hộ giúp tránh nắng và tránh khói bụi cho da mỗi khi đi ra ngoài trời. Không quên dùng kem chống nắng ngay cả khi bạn ngồi trong nhà làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

 

Nguyên nhân khiến da bóng dầu và sợi bã nhờn dù mùa đông lạnh. - Ảnh 2

Vệ sinh da không sạch sẽ

Một nguyên nhân khá quan trọng tiếp theo đó là do da mặt không được vệ sinh sạch sẽ cũng làm da bạn đổ nhiều dầu hơn. Nhiều bạn cũng nghĩ rằng, không trang điểm thì không cần thiết phải tẩy trang tuy nhiên việc này là sai lầm, bạn cần tẩy trang để loại bỏ bụi bẩn dính trên da. Nếu da mặt không làm sạch cẩn thận cũng có thể bị bít tắc lỗ chân lông và kích thích da tiết dầu nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

 

Nguyên nhân khiến da bóng dầu và sợi bã nhờn dù mùa đông lạnh. - Ảnh 3

Da bị thiếu nước, thiếu ẩm

Thực tế, có nhiều bạn lầm tưởng rằng da dầu nhờn thì không nên cấp nước và dưỡng ẩm. Đây là một suy nghĩ cực kì sai lầm bởi việc không cung cấp độ ẩm và thiếu nước là một trong những lý do khiến da hoạt động mạnh mẽ, tiết nhiều dầu hơn để giữ ẩm và cân bằng cho da.

Nếu bạn không khắc phục kịp thời, để da tiết dầu trong thời gian dài sẽ khiến làn da bị bóng nhờn. Các lỗ chân lông theo đó cũng to và nở dần da.

Ảnh minh họa: Internet

 

 

Top 5 loại trái cây càng ăn chỉ khiến da nổi mụn và thâm sạm

Top 5 loại trái cây càng ăn chỉ khiến da nổi mụn và thâm sạm

Trái cây là thực phẩm rất tốt hỗ trợ cả sức khỏe lẫn sắc đẹp. Nhưng không phải loại trái cây nào ăn vào cũng giúp da đẹp dáng xinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Bí quyết cho da nhờn cách chăm sóc da nhờn Kiến thức làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 21 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới