Nguyên nhân khiến da bóng dầu và sợi bã nhờn dù mùa đông lạnh.

Da mặt nhờn bóng do dầu nhờn nguyên nhân dẫn đến nhiều tình trạng như bít tắc chân lông, mụn ẩn và nhiều loại mụn khác.
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Có 2 nhóm nguyên nhân chính dẫn tới da tiết nhiều dầu.
- Da dầu nhờn do di truyền
Da bị bóng nhờn và thường xuyên đổ dầu là do bản chất làn da của bạn có tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ khiến lượng dầu liên tục để sản sinh để cân bằng giúp cân bằng độ pH, dưỡng ẩm và ngăn cản sự mất nước.
- Da dầu do sự thay đổi nội tiết tố
Sự thay đổi nội tiết tố thường xảy ra khi bạn đang trong giai đoạn dậy thì hoặc ở thời kỳ đang mang thai, stress hay mãn kinh. Ở những lúc này hormone testosterone tăng đột ngột kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh sản sinh ra nhiều dầu, các độc tố trong cơ thể không được thải ra bên ngoài theo đường bài tiết mà bị đào thải qua da. Để bảo vệ độ ẩm của cơ thể, làn da sẽ tăng tiết nhiều dầu hơn.
3 các nguyên nhân khác khiến da tiết nhiều dầu
Cách khắc phục khá đơn giản bạn chỉ cần trang bị đồ bảo hộ giúp tránh nắng và tránh khói bụi cho da mỗi khi đi ra ngoài trời. Không quên dùng kem chống nắng ngay cả khi bạn ngồi trong nhà làm việc.
Ảnh minh họa: Internet