4 phong cách biến hoá với váy ngắn giúp bạn thu hút hơn bao giờ hết

Thời trang 31/10/2022 10:56

Diện váy ngắn không nhàm chán với 4 cách kết hợp này.

Váy liền/chân váy ngắn là trang phục thường thấy trong mùa hè. Dẫu vậy, bạn vẫn có thể diện váy ngắn vào mùa lạnh, nếu lựa chọn và phối đồ khéo léo. Ưu điểm của váy ngắn là sự trẻ trung, ngọt ngào. Bên cạnh đó, váy ngắn còn được coi là "bảo bối" của các nàng thấp bé, nhờ khả năng cải thiện chiều cao. Ngoài ra, chỉ cần thay đổi một chút trong cách mix đồ, bạn sẽ có được vẻ ngoài sang chảnh khi diện váy ngắn. Sau đây là 4 công thức diện váy ngắn lý tưởng để áp dụng trong mùa lạnh, chị em đừng bỏ qua nhé!

4 phong cách biến hoá với váy ngắn giúp bạn thu hút hơn bao giờ hết - Ảnh 1

Váy len ngắn phối cùng tất lưới tạo nên phong cách vừa đáng yêu những vẫn có chút quyến rũ và gợi cảm.

Ảnh minh họa: Internet

 

4 phong cách biến hoá với váy ngắn giúp bạn thu hút hơn bao giờ hết - Ảnh 2

Chân váy tennis là món đồ hot nhất năm qua được nhiều ngôi sao yêu thích. Chân váy tennis phối cùng chiếc áo len tay dài cùng màu trông đơn giản nhưng kết hợp cùng đôi tất trắng dài ngang gối lại tạo nên tổng thể thu hút và bất mắt hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

 

4 phong cách biến hoá với váy ngắn giúp bạn thu hút hơn bao giờ hết - Ảnh 3

Chân váy kết màu kem kết hợp cùng chiếc sơ mi trắng và ghi lê len bên ngoài tạo nên bộ trang phục hài hoà, tinh tế. Rất thích hợp cho thời tiết những dịp cuối năm.

Ảnh minh họa: Internet

 

4 phong cách biến hoá với váy ngắn giúp bạn thu hút hơn bao giờ hết - Ảnh 4

Phối chân váy cùng blazer lửng và tất da đen thể hiện sự cá tính và bí ẩn trong bộ trang phục. Chiếc Blazer dáng lửng là món đồ không thể thiếu của những tính đồ yêu thời trang. Là chiếc áo khoác đa di năng có thể diện ở bất cứ trường hợp nào. Có thể kết hợp cả bộ hoặc kết hợp cùng những trang khác chiếc blazer lửng có thể cân mọi outfit của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

 

 

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