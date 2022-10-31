4 phong cách biến hoá với váy ngắn giúp bạn thu hút hơn bao giờ hết

Váy liền/chân váy ngắn là trang phục thường thấy trong mùa hè. Dẫu vậy, bạn vẫn có thể diện váy ngắn vào mùa lạnh, nếu lựa chọn và phối đồ khéo léo. Ưu điểm của váy ngắn là sự trẻ trung, ngọt ngào. Bên cạnh đó, váy ngắn còn được coi là "bảo bối" của các nàng thấp bé, nhờ khả năng cải thiện chiều cao. Ngoài ra, chỉ cần thay đổi một chút trong cách mix đồ, bạn sẽ có được vẻ ngoài sang chảnh khi diện váy ngắn. Sau đây là 4 công thức diện váy ngắn lý tưởng để áp dụng trong mùa lạnh, chị em đừng bỏ qua nhé!