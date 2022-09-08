Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mụn ẩn trên da và cách chăm sóc mụn ẩn tại nhà

Làm đẹp 08/09/2022 08:13

Có thể nói mụn ẩn là loại mụn khó trị nhất cũng như để lại nhiều hậu quá cho da. Vì chúng nằm dưới bề mặt da nên việc điều trị tốn rất nhiêu thời gian

1. Nguyên nhân nào dẫn đến mụn ẩn

Mụn ẩn là một trong số những loại mụn để lại hậu quả khá nghiêm trọng cho da. Loại mụn này không mọc hẳn lên bề mặt mà chỉ hiện diện ở trong các lớp biểu bì, không lộ rõ đầu nhân và cũng không gây bất kỳ phản ứng sưng, viêm cục bộ nào. Chính vì thế mà rất khó để phát hiện trong thời gian đầu. Nhiều khi mụn ẩn mọc nhiều, thành từng đám dày đặc, làm cho da trở nên sần sùi và thiếu sức sống.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mụn ẩn trên da và cách chăm sóc mụn ẩn tại nhà - Ảnh 1

Nhiều khi mụn ẩn mọc nhiều, thành từng đám dày đặc, làm cho da trở nên sần sùi và thiếu sức sống.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân:

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng này. Trong đó, có thể lược ra một số tác nhân chính như sau:

  • Rối loạn nội tiết: Sự rối loạn nội tiết, mất cân bằng hormone trong cơ thể rất dễ dẫn đến tình trạng nổi mụn nói chung. 

  • Chăm sóc da không đúng cách: rửa mặt không sạch, không tẩy tế bào chết định kỳ khiến các lỗ chân lông bị bít lại; dùng mỹ phẩm không phù hợp với da mặt, vệ sinh làn da chưa đúng cách,… là những nguyên nhân dễ gây ra mụn ẩn.

  • Không bảo vệ làn da: Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da rất dễ bị tổn thương và tạo điều kiện cho sự hình thành mụn. Không che chắn, bôi kem chống nắng khi đi ra nắng có thể gây ra mụn ẩn, mụn thâm, mụn bọc trên da.

  • Dinh dưỡng chưa phù hợp: Các loại thực phẩm có tính cay, nóng gây ảnh hưởng không tốt đến gan, hạn chế giải độc, gây nóng trong người dẫn đến nổi mụn.

  • Thói quen sống thiếu khoa học: Thường xuyên thức khuya, sờ tay bẩn lên mặt,…

2. Chăm sóc da để tránh mụn ẩn tại nhà 

  1. Không tự ý nặn mụn ẩn tại nhà để tránh bị nhiễm khuẩn, hình thành nên các nốt mụn mủ lan rộng, thậm chí là dẫn đến nhiễm trùng máu. Đi ra ngoài được cần có các biện pháp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và tác nhân gây hại bên ngoài như đeo khẩu trang, thoa kem chống nắng,…2
  2. Xông hơi 3 lần/tuần giúp làm giãn nở lỗ chân lông và kích thích đẩy nhân mụn ra bên ngoài, điều này giúp quá trình lấy nhân mụn dễ dàng và đơn giản hơn. Khi đắp mặt nạ dưỡng da chỉ nên kéo dài khoảng 15 – 20 phút, không nên đắp quá lâu khiến da bí tắc và phản tác dụng mang lại.3
  3. .Tẩy tế bào chết thường xuyên sẽ giúp lỗ chân lông thông thoáng, giúp làn da mịn màng, tươi sáng hơn và tăng cường khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời ngăn chặn quá trình lão hóa trên da hiệu quả. Nếu tẩy da chết đúng cách sẽ giúp loại bỏ được lớp sừng già bên trên, làm nhân mụn lộ ra và tự đẩy ra ngoài một cách tự nhiên mà không cần nặn.4.
  4. Thanh lọc cơ thể, nguy nhân cơ thể thiếu chất, tích tụ độc tố lâu ngày khiến bạn gặp phải tình trạng nóng trong người, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra mụn ẩn dưới da. Vì thế, để khắc phục tình trạng này, bạn cần thanh lọc cơ thể, ăn nhiều trái cây, rau xanh, uống nhiều nước…và nên tránh xa thức ăn cay nóng, đồ chiên rán để quá trình điều trị mụn ẩn đạt kết quả tốt nhất.
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