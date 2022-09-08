Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mụn ẩn trên da và cách chăm sóc mụn ẩn tại nhà

Nhiều khi mụn ẩn mọc nhiều, thành từng đám dày đặc, làm cho da trở nên sần sùi và thiếu sức sống.

Mụn ẩn là một trong số những loại mụn để lại hậu quả khá nghiêm trọng cho da. Loại mụn này không mọc hẳn lên bề mặt mà chỉ hiện diện ở trong các lớp biểu bì, không lộ rõ đầu nhân và cũng không gây bất kỳ phản ứng sưng, viêm cục bộ nào. Chính vì thế mà rất khó để phát hiện trong thời gian đầu. Nhiều khi mụn ẩn mọc nhiều, thành từng đám dày đặc, làm cho da trở nên sần sùi và thiếu sức sống.

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng này. Trong đó, có thể lược ra một số tác nhân chính như sau:

Rối loạn nội tiết: Sự rối loạn nội tiết, mất cân bằng hormone trong cơ thể rất dễ dẫn đến tình trạng nổi mụn nói chung.

Chăm sóc da không đúng cách: rửa mặt không sạch, không tẩy tế bào chết định kỳ khiến các lỗ chân lông bị bít lại; dùng mỹ phẩm không phù hợp với da mặt, vệ sinh làn da chưa đúng cách,… là những nguyên nhân dễ gây ra mụn ẩn.

Không bảo vệ làn da: Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da rất dễ bị tổn thương và tạo điều kiện cho sự hình thành mụn. Không che chắn, bôi kem chống nắng khi đi ra nắng có thể gây ra mụn ẩn, mụn thâm, mụn bọc trên da.

Dinh dưỡng chưa phù hợp: Các loại thực phẩm có tính cay, nóng gây ảnh hưởng không tốt đến gan, hạn chế giải độc, gây nóng trong người dẫn đến nổi mụn.

Thói quen sống thiếu khoa học: Thường xuyên thức khuya, sờ tay bẩn lên mặt,…

2. Chăm sóc da để tránh mụn ẩn tại nhà