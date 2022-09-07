4 tips trị bọng mắt và quầng thâm mắt tại nhà không tốn một đồng

Có thể bạn đang xem nhẹ, hoặc chưa nhận ra mối liên hệ này. Nhưng nếu lưu ý một chút, để tâm một chút, hẳn bạn sẽ đoán được ngay đâu là nguyên nhân khiến cho gương mặt mình ngày càng mệt mỏi với vùng mắt kém sinh khí, luôn lờ đờ, mệt mỏi.

Cuối ngày, bạn cùng đừng quên massage mắt để tăng cường tuần hoàn máu, tránh quầng thâm dưới mắt.

Các bước massage hiệu quả:

Bước 1: Đặt ngón giữa và ngón trỏ tạo thành hình cắt kéo, sau đó nhẹ nhàng vuốt lên từ đầu đến cuối đuôi mắt.

Bước 2: Dùng ngón trỏ vuốt nhẹ vùng hốc mắt trên và dưới. Lưu ý đừng dùng lực quá mạnh và đè nén sâu lên mắt, động tác này còn giúp mắt đỡ mỏi.

Bước 3: Đặt ngón trỏ của cả hai bàn tay lên mi mắt trên và dưới, đồng thời nâng lên và hạ xuống theo hai hướng ngược nhau.

Động tác này giúp cải thiện đáng kể tình trạng bọng mắt, đồng thời làm căng các nếp nhăn, khiến các sản phẩm dưỡng da thẩm thấu tốt hơn. Việc massage mắt đều đặn hàng ngày sẽ giúp mắt thư giãn và hỗ trợ các sản phẩm dưỡng thẩm thấu tốt hơn

2. Chườm mắt với thìa lạnh

Dùng 1 chiếc thìa lạnh chườm lên mắt là cách trực tiếp và hiệu quả nhất để loại bỏ bọng mắt. Bạn chỉ cần để 1 chiếc thìa inox vào ngăn đá tủ lạnh, sau đó, cùng thìa chườm lên mắt trong khoảng 15 phút. Hơi lạnh từ thìa sẽ giúp làm dịu, giảm sưng và bọng mắt. Hơi lạnh từ thìa còn tạo cảm giác sảng khoái, xua tan mệt mỏi. Những cô nàng thường xuyên làm việc với máy tính, điện thoại cũng có thể áp dụng phương pháp này để lấy lại vẻ tinh anh, rạng rỡ cho đôi mắt.

Bạn chỉ cần để 1 chiếc thìa inox vào ngăn đá tủ lạnh, sau đó, cùng thìa chườm lên mắt trong khoảng 15 phút Ảnh minh họa: Internet

3. Chườm mắt với túi lọc trà xanh

Có thể nói sử dụng các túi lọc trà xanh để loại bỏ bọng mắt là phương pháp nhanh chóng, đơn giản là cách trị bọng mắt được áp dụng nhiều nhất hiện nay. Với các chất dinh dưỡng có trong trà xanh túi lọc, khi đắp lên mặt sẽ giúp bạn loại bỏ đi cách quầng thâm, bọng mặt hiệu quả.

Với các chất dinh dưỡng có trong trà xanh túi lọc, khi đắp lên mặt sẽ giúp bạn loại bỏ đi cách quầng thâm, bọng mặt hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet

4. Chườm mắt với muối

Muối là một trong những nguyên liệu, chất phụ gia quan trọng trong cuộc sống hằng ngày. Không chỉ có vậy, muối còn có công dụng kháng viêm, kháng vi khuẩn cũng như giúp cơ thể kích thích quá trình tuần hoàn diễn ra bình thường và dễ dàng hơn.

Nhờ đó, giúp bạn loại bỏ các quầng thâm cũng như bọng mắt, giúp bạn lấy lại đôi mắt sáng ngời, tươi sáng. Với giá thành của muối rẻ, nên muối được coi là cách trị bọng mắt hiệu quả cũng như tiện lợi, vì nó luôn có trong mỗi gia đình.

Nguyên liệu để giúp loại bỏ bọng mặt với muối:

1 thìa muối nguyên chất.

1 ít nước ấm.

2 miếng bông tẩy trang sạch.

Cách làm: