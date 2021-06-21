Nếu ngày thi bikini trùng với ngày “đèn đỏ” thì các thí sinh hoa hậu sẽ giải quyết như thế nào?

Từ lâu, Bikini là vòng thi quan trọng chiếm tỷ lệ điểm số quyết định người chiến thắng rất cao ở mọi cuộc thi. Tuy nhiên, không phải cô gái nào cũng không đụng phải ngày “đèn đỏ” mà tự tin thể hiện bản thân tốt đối với phần thi này. Vậy làm cách nào để các cô gái có thể giải quyết ngày “dâu rụng” vào thời khắc quan trọng?

Các cuộc thi sắc đẹp vốn là nơi để tôn vinh nhan sắc, tài năng của các cô gái, nơi khởi đầu cho mọi ước mơ sau này đối với người dành chiến thắng. Vì thế, khi tham dự cuộc thi, họ luôn ở tư thế 200% “máu chiến”, phải tự tin mọi lúc mọi nơi.

Trong cuộc thi luôn có sẵn lịch trình cụ thể của từng ngày thi và các phần dự thi, đủ để các cô gái của chúng ta chuẩn bị thời gian sử dụng thuốc ngăn “dâu rụng” vào đúng ngày thi và dời kì dâu sang một ngày khác.

Những thông tin về thuốc tránh thai luôn là mối quan tâm của chị em phụ nữ. Ngoài công dụng ngừa thai ngoài ý muốn, bạn có thể uống thuốc tránh thai hằng ngày để làm chậm chu kỳ kinh nguyệt.

Dùng thuốc tránh thai hằng ngày để hoãn kì kinh nguyệt nhưng nên hỏi ý kiến bác sĩ để được tư vấn. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuy nhiên, để biết uống thuốc tránh thai làm chậm kinh có an toàn không, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Không phải bác sĩ nào cũng nghĩ rằng việc hoãn kinh là một ý kiến tốt, do đó họ sẽ không đề cập đến vấn đề này nếu bạn không nhắc đến. Nếu bạn muốn thử hoãn kinh, bạn nên có sự hướng dẫn cụ thể. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ để chọn ra phương pháp hiệu quả nhất cho trường hợp của bạn.

Tampon

Hầu hết trong số chúng ta một lúc nào đó đã thử dùng tampon trong thời kỳ kinh nguyệt, do đó, quan trọng là phải biết làm thế nào để đưa tampon vào đúng cách. Tampon có thể có vẻ phức tạp ở lần đầu tiên, nhưng sau nhiều lần thử, bạn có thể sử dụng tampon một cách dễ dàng như đeo găng tay vậy.

Các bước sử dụng Tampon. (Ảnh minh họa: Internet)

Khi sử dụng tampon, điều quan trọng là để lựa chọn độ thấm hút thấp nhất cần thiết cho lượng kinh nguyệt của bạn. Và bởi vì lượng thay đổi từ ngày này sang ngày khác, có khả năng bạn sẽ cần phải sử dụng các mức độ thấm hút khác nhau vào những ngày khác nhau trong kỳ kinh. Hãy nhớ rằng bạn chỉ nên sử dụng tampon khi có kinh.

Cốc nguyệt san

Không phải ai cũng biết đến phương pháp này, nhưng nếu là con gái, bạn nên biết đến các công cụ trợ giúp ngày “đèn đỏ” nhé! Cốc nguyệt san là sản phẩm ra đời nhằm thay thế cho các loại băng vệ sinh và tampon thông dụng mà chị em vẫn hay dùng trong ngày "đèn đỏ". Cốc nguyệt san được thiết kế dạng hình phễu, làm từ chất liệu Silicone hoặc nhựa y tế có độ mềm dẻo cùng độ bền cao. Sản phẩm được thiết kế với nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ và đặc biệt là có thể tái sử dụng được nhiều lần.

Vì có chất liệu mềm dẻo và độ bền cao nên cốc nguyệt san giúp các nàng thoải mái di chuyển và vận động trong chu kỳ kinh nguyệt. Cốc được đặt trong âm đạo, nhẹ nhàng "hút" hết lượng máu chảy ra từ tử cung một cách tự nhiên. Đây là sản phẩm thiết yếu giúp nàng bảo vệ vùng kín, không cho vi khuẩn và nấm xâm nhập và phát triển.

Dùng cốc nguyệt san sạch sẽ, không mùi, giảm nguy cơ viêm nhiễm, được thiết kế theo dạng phễu, tiện lợi cho chu kì kinh nguyệt và có thể tái sử dụng nhiều lần. (Ảnh minh họa: Internet)

Băng vệ sinh thông dụng

Nếu các phương pháp trên gây ảnh hưởng tâm lý đến các cô gái của chúng ta thì chúng ta vẫn có thể sử dụng băng vệ sinh thông thường có kích cỡ phù hợp với bộ bikini trình diễn, tuy nhiên việc đảm bảo cho sự tự tin chỉ chiếm tỷ lệ 50-50.

Ngày “đèn đỏ” ắt hẳn là nỗi ám ảnh của các cô gái vào những ngày quan trọng hay mọi thời khắc đáng nhớ. Tuy nhiên, nếu hiểu được “cô bé” và biết áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp với cơ thể của bản thân. Các nàng hoàn toàn có thể tự tin trình diễn trước đám đông mà không lo ngại về ngày “đèn đỏ” và hoàn toàn có thể biến ngày đèn đỏ thành một ngày đáng nhớ trong cuộc đời.