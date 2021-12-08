Nếu bạn ăn quả óc chó mỗi ngày, điều gì sẽ xảy ra đối với làn da của bạn?

Bạn chỉ ăn nửa cốc quả óc chó hàng ngày thì có thể làm giảm mức cholesterol và có lợi cho sức khỏe của bạn. Quả óc chó là một siêu thực phẩm góp phần "thăng hạng"cho vẻ đẹp của làn da . Quả óc chó chứa nhiều vitamin và các chất dinh dưỡng thiết yếu, điều này làm cho chúng trở thành sản phẩm cần thiết để có làn da tươi trẻ và trắng sáng tự nhiên.

Quả óc chó có chất chống oxy hóa cao hơn bất kỳ loại hạt nào khác. Chất chống oxy hóa bảo vệ làn da của bạn chống lại các tác hại từ môi trường, chẳng hạn như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Khi ăn một vài quả óc chó mỗi ngày, bạn có thể bảo vệ làn da chống lại quá trình lão hóa và da trông trẻ lâu hơn. Quả óc chó cũng rất giàu vitamin B làm giảm sắc tố da và giúp cơ thể bạn sản sinh các tế bào da mới khỏe mạnh.

Giữ ẩm cho làn da

Quả óc chó cung cấp nhiều chất béo omega-3 lành mạnh. Bổ sung đủ omega-3 là rất quan trọng đối với sức khỏe làn da vì nó giúp cân bằng việc tiết dầu, thải độc tố và khóa độ ẩm cần thiết để cho làn da luôn mịn màng và không có nếp nhăn.

Ngăn ngừa mụn

Trong bữa sáng hằng ngày bạn có thể thêm một vài quả óc chó vào bột yến mạch, chúng rất bổ dưỡng hơn và giúp bạn chữa lành làn da từ bên trong. Các chất béo lành mạnh trong quả óc chó giúp làm dịu kích ứng và thậm chí có thể điều trị một số bệnh về da, chẳng hạn như viêm da. Một số nguyên tố vi lượng trong quả óc chó giúp kháng viêm từ trong ra ngoài, giúp da luôn sáng và không bị mụn.

Làm giảm quầng thâm mắt

Khi thức dậy với quầng thâm hoặc đôi mắt sưng húp, bạn thường muốn sử dụng miếng dán mắt hoặc một vài viên đá lạnh. Nhưng hóa ra, ăn một nắm quả óc chó có thể có tác dụng tương tự. Quả óc chó có chứa vitamin E, chất đã được chứng minh là có tác dụng giảm quầng thâm.

Làm sáng da

Những gì bạn ăn sẽ ảnh hưởng đến làn da và da sẽ không thể đẹp lên nếu đường ruột của bạn không khỏe mạnh. Ăn quả óc chó giúp cải thiện đường ruột của bạn và thúc đẩy vi khuẩn lành mạnh. Điều này sẽ giúp cải thiện làn da từ trong ra ngoài, giúp da căng mọng và sáng tự nhiên.

Tốt cho da đầu

Các chất chống oxy hóa và axit béo lành mạnh trong quả óc chó có thể giúp kích thích các nang tóc, làm cho tóc của bạn bóng và bồng bềnh hơn. Khi ăn quả óc chó, điều này cũng có thể làm cho da đầu của bạn khỏe mạnh hơn, giúp ngăn ngừa gàu và ngứa.

Không chỉ có hương vị thơm ngon, quả óc chó còn có thể thúc đẩy sức khỏe và vẻ đẹp làn da của bạn.