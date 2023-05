Thức ăn nóng và thức ăn lạnh ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta như thế nào?

Như một nghiên cứu gần đây cho thấy, có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng thức ăn nóng có nhiều calo hơn vì nó làm bạn no nhanh hơn. Song, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người chọn các món ăn lạnh hơn là món ăn nóng có xu hướng tiêu thụ nhiều calo hơn. Cụ thể, người ăn đồ ăn lạnh hấp thụ calo nhiều hơn 31%, 37% chất béo và hơn 22% carbohydrate so với người ăn thức ăn nóng. Vì vậy, các chuyên gia nếu giải pháp với những người béo phì là nên ăn một món nóng, bên cạnh salad nguội.

Cơ thể gặp nhiều khó khăn khi tiêu hóa thức ăn lạnh

Cách cơ thể chúng ta tiêu hóa thức ăn là đưa nó về nhiệt độ cơ bản. Điều này có nghĩa là khi chúng ta ăn một thứ gì đó lạnh, cơ thể chúng ta phải nỗ lực gấp đôi để làm ấm thức ăn trước rồi mới tiêu hóa chúng. Ví dụ, súp nóng chỉ mất 15 phút để được tiêu hóa bởi dạ dày của chúng ta. Mặt khác sữa, đặc biệt là kem lạnh sẽ mất từ 30 phút đến 2 giờ.

Điều này không có nghĩa là bạn nên ngừng ăn đồ lạnh. Những gì bạn có thể làm với các món ăn lạnh khác là giữ chúng trong miệng lâu hơn để các enzym có thể bắt đầu phá vỡ nó trong khi hâm nóng.

Thực phẩm nóng thường nhiều chất dinh dưỡng hơn

Thức ăn ấm được tiêu hóa dễ dàng hơn nên đương nhiên chất dinh dưỡng được cơ thể hấp thụ cũng nhanh hơn. Không chỉ vậy, khi một số loại rau, chẳng hạn như cà chua được nấu chín, lượng lycopene sẽ tăng lên. Ngoài ra, ngũ cốc nóng như yến mạch, rất giàu chất xơ và không có đường như ngũ cốc lạnh.

Tuy nhiên, một nhược điểm của việc nấu chín trái cây và rau quả là các vitamin bị tan ra. Vì vậy, điều tốt nhất bạn có thể làm là nấu chúng càng ít càng tốt. Cho dù chọn cách nấu như thế nào, bạn hãy nhớ rằng chúng không cần quá sệt và chỉ cần vẫn còn một chút độ giòn.

Nước lạnh hấp thụ nhanh hơn nước nóng

Nước lạnh được cho là thải ra khỏi dạ dày của chúng ta nhanh hơn rất nhiều và do đó được hấp thụ tốt hơn so với khi nước nóng. Một lợi ích khác là nước lạnh giúp tăng sức bền cho những người tập luyện hàng ngày. Ngoài ra, người ta thấy rằng nước ấm sẽ khiến bạn uống với số lượng ít hơn, điều này có thể dẫn đến mất nước. Mặt khác, uống nước tương đối lạnh (16 ° C hoặc 60 ° F) được cho là nhiệt độ tốt nhất tuyệt đối.

Điều này là do mọi người được phát hiện uống nhiều nước hơn với nhiệt độ đó và đổ mồ hôi ít hơn. Tuy nhiên, bạn cần hết sức lưu ý với việc uống nước lạnh nếu mắc các bệnh lý ảnh hưởng đến thực quản. Trong những trường hợp này, bạn nên sử dụng nước ấm để đường ống dẫn thức ăn của bạn nhẹ nhõm hơn.

Thức ăn nóng giúp no lâu hơn

Các lý do này xảy ra là thức ăn nóng không làm trở lại cảm giác ngon miệng của bạn. Khi ăn đồ nóng, cảm giác hài lòng của bạn tăng lên rất nhiều và tốc độ tiêu thụ món ăn của bạn giảm xuống. Trong khi bạn đang ăn chậm, não của bạn đang nhận được tín hiệu rằng bạn đang bắt đầu no.

Vì vậy, ăn chậm cho phép bạn ăn bao nhiêu tùy thích và não ngăn chặn sự thèm ăn của bạn lâu hơn sau khi ăn xong. Súp không chỉ ăn nóng mà còn hầu như chỉ có nước. Chất lỏng giúp bạn ăn dễ dàng hơn và no nhanh hơn rất nhiều so với thức ăn rắn và lạnh.

Thức ăn nóng và lạnh làm tăng nhiệt độ cơ thể

Đồ uống nóng như cà phê, trà và súp có thể khiến bạn cảm thấy nóng và khó chịu. Nhưng cũng có một số đồ uống và thực phẩm lạnh có thể góp phần làm tăng nhiệt độ cơ thể của bạn. Điển hình như kem cũng là một món ăn ngon ban đầu có thể khiến bạn ớn lạnh trong những ngày mùa đông, nhưng sau đó, nó khiến bạn cảm thấy ấm áp.

Đó là bởi vì kem có hàm lượng chất béo và protein cao, làm nóng cơ thể trong khi bạn tiêu hóa thức ăn. Ngoài ra, cơ thể bạn cần nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa chất béo, nỗ lực làm tăng nhiệt độ của bạn và khiến bạn cảm thấy nóng hơn.

Thức ăn nóng thúc đẩy sức khỏe đường ruột

Khi bạn nấu một bữa ăn trên 65 độ C, rất khó để bất kỳ vi sinh vật nào có thể tồn tại và gây hại cho bạn. Điều tương tự cũng áp dụng cho nước mà bạn không chắc chắn về chất lượng.

Mặt khác, đồ uống có ga lạnh như soda có thể gây khó chịu cho dạ dày của bạn và thậm chí khiến bạn buồn nôn. Một điều khác mà thức ăn lạnh có thể gây ra là sự hình thành khí trong ruột, thứ có thể dẫn đến đầy hơi.