Ngay cả khi đang chìm sâu vào giấc ngủ, bạn cũng có thể cải thiện được vóc dáng của mình

Kiến thức hay 27/11/2021 09:19

Việc đi ngủ đúng cách cũng giúp bạn cải thiện vóc dáng.

Ánh sáng phù hợp trong phòng ngủ, các loại bài tập phù hợp được thực hiện trước khi đi ngủ, quần áo mặc đi ngủ... Tất cả những điều này có thể giúp ích cho những người muốn giữ dáng ngay cả khi ngủ.

Dựa theo Bright Side, có 5 cách đã được khoa học chứng minh để giữ dáng ngay cả khi bạn đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Mặc ít quần áo

Khi bạn "khỏa thân" để ngủ, bạn sẽ nhận được một số lợi ích sức khỏe và giảm cân là một trong số đó. Các nhà khoa học cho rằng giữ nhiệt độ cơ thể mát hơn trong khi ngủ giúp quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra nhanh hơn vì nó tạo ra nhiều chất béo hơn để giữ ấm cho bạn.

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Chất béo này tạo ra nhiệt trong khi đốt cháy calo, làm tăng tốc độ trao đổi chất trong ngày để giúp bạn giảm cân. Ngủ không mặc quần áo cũng giúp cải thiện lưu thông máu, tốt cho tim và cơ bắp của bạn.

Ngủ đủ giấc

Nhà nghiên cứu về giấc ngủ - Tiến sĩ Richard K. Bogan cho biết việc ngủ đủ giấc có thể giúp chúng ta giảm cân. Ông chia sẻ: "Giấc ngủ cần thiết cho hoạt động bình thường của hormone cơ thể và chức năng của hệ thống miễn dịch. Một bộ não thiếu ngủ hoặc buồn ngủ là một bộ não đang 'đói'. Ngủ không ngon giấc dẫn đến tăng cân". Ngoài ra, ông cho rằng một người trưởng thành cần ngủ khoảng 7 tiếng rưỡi đến 9 tiếng.

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Tập thể dục đúng cách

Nếu bạn có nhiều cơ hơn, nó sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn ngay cả khi bạn đang ngủ. Việc thực hiện một số bài tập thể dục hàng ngày có thể giúp bạn giảm cân. Nếu bạn khó ngủ vào ban đêm, bạn hãy thử tập thể dục cách vài giờ trước khi đi ngủ.

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Ăn uống đúng giờ

Thời gian ăn và ngủ nên được thực hiện theo đúng lịch trình mỗi ngày. Charlotte Harrison, một chuyên gia dinh dưỡng tại London, cho biết: "Cơ thể chúng ta chạy theo nhịp sinh học, đó là đồng hồ bên trong cơ thể. Giờ ăn ảnh hưởng rất nhiều đến nhịp sinh học của chúng ta, vì vậy việc lên lịch ăn uống là rất quan trọng".

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Ngủ trong phòng ngủ tối và mát hơn

Theo một nghiên cứu, những người đặt nhiệt độ phòng ngủ ở mức 19 độ C trong một tháng đã tăng số calo mà chất béo nâu đốt cháy lên 42% và thúc đẩy sự trao đổi chất của họ lên 10%. Để giảm cân trong khi ngủ, hãy thử bỏ đèn ngủ đi. Nghiên cứu cho thấy rằng ánh sáng trước khi đi ngủ làm giảm mức độ melatonin của bạn.

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Nếu bạn ngủ với đèn sáng, nó có tác động rất lớn đến sự điều hòa sinh học của quá trình trao đổi chất và trở thành lý do khiến bạn tăng cân. Vì vậy, bạn nên tắt TV, điện thoại và bất kỳ đèn nào khác và nghĩ đến việc mua rèm cản sáng để tránh ánh sáng từ bên ngoài.

Bật mí những loại âm thanh có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn

Bật mí những loại âm thanh có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn

Bài viết này sẽ tiết lộ cho bạn một số âm thanh có thể giúp bạn thư giãn và giúp bạn có đủ giấc ngủ cần thiết mỗi ngày.

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