Tại sao bạn nên thay quần áo ngay khi vừa về tới nhà?

Kiến thức hay 30/11/2021 17:05

Các chuyên gia sẽ tiết lộ những điều sẽ xảy ra nếu bạn mặc quần áo bên ngoài suốt cả ngày.

Khi trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn, bạn thường kiệt sức đến mức không còn sức để thay quần áo nữa. Bạn nấu bữa tối, làm các món ăn... trong khi mặc một chiếc quần jean hay áo len mà bạn đã mặc vào buổi sáng chẳng hạn. Tuy nhiên, thói quen này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Không tốt cho tĩnh mạch

Chiếc quần jean bó yêu thích của bạn chắc chắn có thể khiến bạn trông tuyệt vời, nhưng nếu bạn không cởi chúng ra khi trở về nhà, nó sẽ không có lợi cho sức khỏe của bạn. Quần áo chúng ta mặc khi ra ngoài chật hơn nhiều so với quần áo mặc ở nhà thoải mái và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình lưu thông máu.

Bên cạnh đó, quần áo bó có thể làm chậm lưu lượng máu và nếu bạn mặc liên tục, nó có thể gây hại cho tĩnh mạch của bạn.

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Mang vi khuẩn vào trong nhà

Dù không thể bị ốm nếu chỉ mặc cùng một bộ quần áo suốt cả ngày, nhưng bạn vẫn có khả năng bạn mang vi trùng vào nhà và có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng khác nhau. Một số vi khuẩn này bao gồm Acinetobacter gây nhiễm trùng đường hô hấp và Staphylococcus aureus có thể gây viêm ở các bộ phận khác nhau của cơ thể và kháng lại nhiều loại thuốc.

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Ngoài ra, các bác sĩ tin rằng bạn không nên quá lo lắng về việc mang những vi khuẩn này về nhà trên quần áo của mình, nhưng bạn vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi chúng và giải pháp tốt nhất là không mặc quần áo bên ngoài đi lại trong nhà.

Gây ra các vấn đề về dạ dày

Quần áo bó sát gây khó chịu cho vòng eo có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe. Quần áo gây áp lực lên bụng dẫn đến các vấn đề tiêu hóa khác nhau, bao gồm trào ngược axit, một trong những biểu hiện về bệnh đường ruột phổ biến nhất. 

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Mọc mụn khắp cơ thể

Nếu bạn bị mụn khó chịu ở vai hoặc lưng, bạn có thể muốn xem xét kỹ hơn cách ăn mặc của mình. Mặc dù quần áo làm từ vải tổng hợp có thể trông hấp dẫn nhưng chúng không cho phép làn da của bạn thở và giữ nhiệt với cơ thể, gây ra mụn.

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Lý do khác khiến bạn nổi mụn ở cổ hoặc ngực có thể là do thói quen mặc quần áo tập thể dục sau khi về nhà. Quần áo thể thao được thiết kế để giúp bạn cảm thấy thoải mái khi tập luyện, nhưng nếu bạn không cởi nó ra sau khi buổi tập kết thúc, nó có thể dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông và mụn đầu đen.

Từ khóa:   sức khỏe thói quen gây hại quần áo

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