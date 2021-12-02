Những sai lầm khi chải tóc có thể làm hỏng mái tóc của bạn

Vậy nên, các chuyên gia tại Bright Side sẽ chỉ ra một số sai lầm phổ biến nhất mà bạn có thể mắc phải mà bạn không hề nhận ra trong quá trình chăm sóc tóc .

Bạn sử dụng không đúng loại lược có thể khiến sợi tóc của bạn yếu và dễ gãy, rụng. Trong khi, việc chải tóc đúng cách có thể giúp tóc bóng mượt, không xơ rối và thậm chí còn thúc đẩy tóc mọc.

Di chuyển lược chải tóc một mạch từ trên xuống dưới có thể kéo tóc của bạn ra khỏi nang tóc, dẫn đến hư tổn và gãy rụng. Cách tốt nhất để gỡ các sợi tóc rối là bắt đầu chải từ từ, cẩn thận từng đoạn nhỏ từ trên xuống dưới. Kỹ thuật hiệu quả nhất là chia tóc thành nhiều phần và gỡ rối từng phần riêng biệt.

Bạn chỉ chải phần gốc tóc

Mặc dù bạn nên bắt đầu vén tóc ở phần đuôi tóc, nhưng không có nghĩa là bạn nên tránh phần đỉnh đầu. Da đầu của bạn sản xuất ra các loại dầu giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho vẻ đẹp và sức khỏe của mái tóc. Sự phân bố của những loại dầu này xuống tận ngọn tóc của bạn sẽ làm cho tóc bóng mượt và sáng bóng, và thậm chí có thể có tác dụng chống xoăn cứng.

Chải tóc cũng giúp xoa bóp da đầu nhẹ nhàng, do đó làm tăng lưu lượng máu và kích thích tóc mọc khỏe mạnh.

Bạn đang sử dụng sai lược

Việc sử dụng loại lược phù hợp có thể giúp tóc bạn không bị gãy rụng. Nếu bạn có mái tóc xoăn và gợn sóng, bạn hãy chọn lược có mái chèo bởi vì nó sẽ dễ dàng gỡ các sợi tóc rối. Nếu tóc của bạn vẫn ổn và không đủ độ phồng, một chiếc lược với lông lợn rừng sẽ nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc của bạn mà không làm hư tóc hoặc kéo chân tóc.

Bạn chải tóc thường xuyên

Hành động chải tóc quá mạnh và nhiều lần trong ngày có thể làm tóc yếu đi và dễ gãy rụng. Thay vào đó, bạn hãy chải thật nhẹ nhàng và chú ý tình trạng của tóc sau mỗi lần chải. Bạn cũng đừng quên làm sạch lược chải tóc của bạn thường xuyên bởi vì bàn chải bẩn có nghĩa là bạn đang khiến tế bào da chết quay trở lại tóc.

Bạn sử dụng cùng một loại lược cho tóc ướt và khô

Tóc ướt rất dễ gãy rụng, do đó dùng lược chải tóc không đúng loại dễ làm tóc bị hư tổn. Dụng cụ tốt nhất để chải tóc ướt là một chiếc lược răng thưa.

Bạn không chải tóc trước khi gội

Bạn chải tóc trước khi tắm có thể giúp tóc không bị rối. Sau đó, bạn nên nhẹ nhàng xoa bóp dầu gội lên da đầu thay vì chà xát, và vò tóc ướt bằng khăn.

Bạn chải tóc khi chúng bị khô rối

Các chuyên gia chăm sóc tóc khuyên bạn không nên chải tóc xoăn khi chúng đã khô mà trước đó nên sử dụng xịt chống rối tóc. Bạn cũng có thể dùng dụng cụ tách nếp và nhẹ nhàng tách các lọn tóc ra mà không cần dùng lực quá mạnh.

Bạn chải tóc quá mạnh có thể dẫn đến tóc bị hư tổn và gãy rụng nhiều hơn.