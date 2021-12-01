Những mẹo để làm giảm quầng thâm của mắt

Làm đẹp 01/12/2021 17:18

Ở bài viết này, các chuyên gia muốn chia sẻ những mẹo để giúp bạn sở hữu đôi mắt sáng và trẻ trung hơn.

Cẩn thận với đồ uống

Uống đồ uống có chứa caffein không thực sự gây mất nước dù có thể có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Nếu bạn sợ cà phê có thể làm bạn mất nước và ảnh hưởng đến chất lượng của vùng da quanh mắt, đó không phải là vấn đề cần lo lắng.

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Bên cạnh đó, caffeine là một chất co mạch và có thể làm co các mạch máu xung quanh vùng mắt, làm giảm sự xuất hiện của bọng mắt. Tuy nhiên, đồ uống có chứa caffeine có thể gây đau đầu và mất ngủ ở một số người, vì vậy bạn không nên uống quá 4 tách cà phê mỗi ngày và nên dừng nếu bị mất ngủ.

Giảm tắc nghẽn xoang

Bạn cần cẩn thận khi luôn bị sổ mũi. Bởi vì triệu chứng tắc nghẽn xoang mãn tính có thể khiến các tĩnh mạch dưới mắt chứa đầy máu sẫm màu. Kết quả là, các tĩnh mạch có thể hiện rõ qua da và tạo ra các quầng thâm mắt. Các chuyên gia khuyên bạn nên làm sạch xoang dần.

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Sử dụng mặt nạ caffeine

Bạn có thể đắp cà phê xay hoặc đắp mặt nạ cà phê hòa tan để giảm bọng mắt, mệt mỏi và sạm da. Bạn chỉ cần tránh lạm dụng, không dùng hàng ngày. Caffeine cũng chứa các axit amin có thể tăng cường sản xuất collagen cho da của bạn.

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Sử dụng phương pháp kết hợp

Quầng thâm có thể do da mỏng hoặc da quá nhợt nhạt. Theo một chuyên gia, bạn có thể thử  phương pháp điều trị theo hai hướng. Chỉ cần kết hợp huyết thanh axit hyaluronic và kem retinol để làm căng và khỏe vùng da dưới mắt.

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Bổ sung bơ vào trong bữa sáng

Bạn không nên lấy đi chất béo tự nhiên của cơ thể. Ăn những thứ như bơ, cá hồi, pho mát và các sản phẩm từ sữa khác có thể giúp bạn duy trì màng tế bào khỏe mạnh, giúp giữ nước và chất dinh dưỡng.

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Chú ý vị trí của đầu khi ngủ

Bạn nên chọn đúng chiếc gối không quá thấp đối với bạn. Nếu bạn nằm trằn trọc suốt đêm, chất lỏng có thể đọng lại dưới mí mắt của bạn. Nó có thể gây ra bọng mắt và vẻ ngoài mệt mỏi.

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Tránh các sản phẩm chăm sóc da có mùi thơm

Dị ứng, hen suyễn có thể là nguyên nhân gián tiếp tạo nên quầng thâm dưới mắt, khiến vùng da này sậm hơn lúc bình thường. Nếu dụi mắt, vùng này lại càng thâm đen hơn.

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Trong trường hợp này, chuyên gia khuyên bạn nên dùng kem hydrocortisone 1% 2 lần trong 1 ngày và tránh các sản phẩm chăm sóc da có hương thơm.

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