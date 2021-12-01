Những tác hại khôn lường khi bạn mặc áo ngực không vừa vặn

Thời trang 01/12/2021 06:00

Một chiếc áo ngực không vừa vặn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Bất kỳ phụ nữ nào cũng luôn tìm kiếm một chiếc áo ngực hoàn hảo giữa biết bao nhiêu loại và phù hợp với mọi loại quần áo. Mặc dù, có rất nhiều sự lựa chọn nhưng nhiều phụ nữ vẫn mặc áo ngực sai kích cỡ. Điều này có vẻ không phải vấn đề lớn, nhưng việc mặc áo ngực quá chật hoặc quá rộng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Đau lưng, cổ và ngực

Các nghiên cứu cho thấy áo ngực có kích cỡ không vừa vặn có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, phổ biến nhất là đau lưng, đau cổ và đau ngực. Bên cạnh đó, những chiếc áo lót không vừa vặn không có khả năng nâng đỡ tốt và dây áo quá căng chặt có thể ảnh hưởng tư thế và gây đau nhức cơ thể.

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Đau đầu

Áp lực tăng thêm do áo ngực quá chật cũng có thể dẫn đến đau đầu. Nếu bạn thường xuyên mặc áo ngực không vừa vặn, trọng lượng của ngực sẽ kéo căng dây áo ngực và tạo thêm áp lực lên vai, có thể gây đau cổ và nhức đầu.

Thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc chỉnh sửa kích cỡ áo ngực sẽ khắc phục được vấn đề đau đầu một cách hiệu quả.

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Biến dạng vai

Khi mặc áo ngực không phù hợp kích cỡ, áo ngực không thể nâng đỡ tốt, trọng lượng quá lớn sẽ khiến dây áo ngực căng và ép sát vào vai người mặc.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc mặc áo ngực nhỏ trong thời gian dài gây áp lực lên mô mềm của vai đến mức có thể gây ra biến dạng.

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Các vấn đề về da

Ngược lại, áo ngực quá rộng có thể không đủ nâng đỡ, khiến da ngực bị tổn thương. Sự biến dạng ngực do trọng lực có thể khiến da vùng phía trên của ngực bị giãn.

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Để có thể tìm được một chiếc áo ngực vừa vặn. Để chọn được chiếc áo ngực hoàn hảo, bạn cần biết 2 thông số: dây đeo và các đường cúp. 

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Để tìm kích thước vòng đeo, hãy đo xung quanh khung xương sườn của bạn, ngay dưới bầu ngực của bạn. Sau đó làm tròn kết quả đến số chẵn gần nhất. Còn để để tìm kích thước cúp ngực của bạn, bạn hãy đo một cách lỏng lẻo xung quanh phần đầy đủ nhất của ngực.

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