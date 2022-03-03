Nâng tông cho làn da tối màu siêu hữu hiệu chỉ bằng những thao tác cực kỳ đơn giản này mà bất kể ai cũng có thể thực hiện

Làm đẹp 03/03/2022 05:30

Làn da của mỗi người là khác nhau và có thể được hưởng lợi từ một thói quen chăm sóc phù hợp. Da đen chứa nhiều hắc tố hơn da sáng. Các tế bào sản xuất hắc tố có thể dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động của viêm và tổn thương hơn, điều này có thể dễ nhận thấy ở da sẫm màu hơn da sáng.

 

Nâng tông cho làn da tối màu siêu hữu hiệu chỉ bằng những thao tác cực kỳ đơn giản này mà bất kể ai cũng có thể thực hiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), các thói quen chăm sóc da khác nhau có lợi cho các màu da khác nhau. Điều này là do sự khác biệt trong cấu trúc và chức năng của da.

Một số tình trạng mà những người có làn da đen có thể gặp phải bao gồm:

  • mụn trứng cá, bao gồm mụn nhọt, mụn đầu trắng và mụn đầu đen
  • thay đổi sắc tố gây ra các vùng da bị đổi màu
  • viêm da tiếp xúc, hoặc viêm xảy ra do tiếp xúc với chất kích ứng hoặc chất gây dị ứng
  • chàm, một tình trạng da gây ngứa, khô và nứt nẻ
  • viêm da tiết bã nhờn, xuất hiện dưới dạng các mảng vảy trên da đầu và mặt

Trong bài viết này sẽ đề cập đến năm mẹo hàng đầu để giúp bạn chăm sóc làn da đen.

Nâng tông cho làn da tối màu siêu hữu hiệu chỉ bằng những thao tác cực kỳ đơn giản này mà bất kể ai cũng có thể thực hiện - Ảnh 2
Sử dụng chất tẩy rửa không gây dị ứng có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề về da.

Để giữ cho làn da tươi sáng và mềm mại, cách tốt nhất là làm sạch và dưỡng ẩm hàng ngày, lý tưởng nhất là ngay sau khi tắm.

Sử dụng chất tẩy rửa nhẹ nhàng không làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Có thể đáng để bạn tìm một loại sửa rửa mặt được ghi chú là "không gây dị ứng".

Dùng đầu ngón tay sạch mát xa sữa rửa mặt lên da, sau đó rửa sạch bằng nước ấm và thấm khô bằng khăn sạch.

Thường thì da đen mất độ ẩm nhanh hơn so với một số màu da sáng hơn. Để tránh điều này, và để ngăn da không bị xỉn màu, hãy thoa kem dưỡng ẩm hàng ngày có chứa chất giữ ẩm, chẳng hạn như glycerin hoặc axit hyaluronic. Chất giữ ẩm sẽ giữ ẩm tối ưu cho làn da của bạn.

Mọi người cũng có thể mua kem dưỡng ẩm có chứa glycerin hoặc axit hyaluronic trực tuyến.

Một loại kem dưỡng ẩm hiệu quả cao khác là sáp dầu khoáng (Vaseline). Tuy nhiên, mọi người nên cẩn thận khi thoa các sản phẩm dày như thế này lên mặt, vì chúng có thể gây ra mụn. Hãy chắc chắn rằng chúng không gây dị ứng trước khi áp lên da.

Nâng tông cho làn da tối màu siêu hữu hiệu chỉ bằng những thao tác cực kỳ đơn giản này mà bất kể ai cũng có thể thực hiện - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tránh kem dưỡng ẩm có hương thơm, vì chúng có thể gây kích ứng da của một số người. Các chất dưỡng ẩm bao gồm kem hoặc thuốc mỡ được nên ưu tiên.

Không sử dụng xơ mướp hoặc sản phẩm tẩy tế bào chết tương tự khác trên da. Ngoài ra, tránh tẩy tế bào chết có tính mài mòn da.

2. Luôn thoa kem chống nắng

Một trong những lầm tưởng lớn nhất về da đen là da không bị bỏng và người da đen không cần bôi kem chống nắng. Điều này là không đúng sự thật, và mọi người nên sử dụng biện pháp chống nắng đầy đủ.

Nâng tông cho làn da tối màu siêu hữu hiệu chỉ bằng những thao tác cực kỳ đơn giản này mà bất kể ai cũng có thể thực hiện - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Mặc dù những người có làn da đen ít có nguy cơ bị ung thư da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng họ có nhiều khả năng tử vong vì tình trạng này nếu nó phát triển. Điều này có thể là do khó nhận biết và chẩn đoán hơn ở người da tối màu.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng có thể gây ra các đốm đen, chẳng hạn như vết nám điển hình, phát triển trên da đen. Nó cũng có thể làm cho các đốm hiện có sẫm màu hơn.

AAD khuyên bạn nên sử dụng kem chống nắng không thấm nước với chỉ số chống nắng (SPF) ít nhất là 30 để chống lại cả tia cực tím UVA và UVB. Đây được gọi là bảo vệ phổ rộng.

Mọi người nên thoa kem chống nắng quanh năm cho tất cả các vùng da tiếp xúc, kể cả trong những ngày nhiều mây, khi ở trong bóng râm và vào mùa đông.

Nhiều loại kem dưỡng ẩm thông thường có chứa SPF, bao gồm cả kem dưỡng ẩm cho da mặt. Chống nắng đặc biệt quan trọng đối với da mặt, vì đây là phần da duy nhất tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quanh năm.

Các loại kem dưỡng da mặt có SPF có sẵn ở các hiệu thuốc, cửa hàng thuốc và có thể mua trực tuyến . Mọi người cũng có thể mặc quần áo đặc biệt để chống nắng thêm. Một loạt các loại quần áo có yếu tố chống tia cực tím sẽ luôn có sẵn trực tuyến.

3. Cân nhắc các phương pháp điều trị tăng sắc tố

Nâng tông cho làn da tối màu siêu hữu hiệu chỉ bằng những thao tác cực kỳ đơn giản này mà bất kể ai cũng có thể thực hiện - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Tăng sắc tố da, hoặc các vùng da đổi màu, có thể ảnh hưởng đến những người có bất kỳ màu da nào.

Mặc dù kem chống nắng có thể ngăn chặn các mảng tăng sắc tố mới phát triển, nhưng nó không giúp loại bỏ các vết thâm nám hiện có. Điều đó nói rằng, nó có thể ngăn ngừa các đốm đen hiện có trở nên sẫm màu hơn.

Để giảm sự xuất hiện của các vết thâm nám hiện có, mọi người có thể sử dụng sản phẩm chuyên dụng. Chúng thường bao gồm các thành phần như:

  • Retinoids : differin bôi không kê đơn và các sản phẩm kê đơn như tretinoin có thể hữu ích.
  • Hydroquinone : Các sản phẩm có chứa hydroquinone ngăn chặn việc sản xuất melanin dư thừa, nguyên nhân gây ra các đốm đen.
  • Axit kojic : Đây là một chất làm sáng da khác có thể làm giảm các vết thâm, nhưng nó có thể kém hiệu quả.
  • Vitamin C :Vài nghiên cứu cho thấy rằng vitamin C là một chất chống oxy hóa tốt, có thể làm giảm sự tăng sắc tố, bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và tăng mức độ collagen. Tuy nhiên, vitamin C có khả năng thâm nhập vào da kém, vì vậy cần nghiên cứu thêm về hiệu quả của nó cho những mục đích này.

Mọi người nên sử dụng các sản phẩm này, đặc biệt là hydroquinone và axit kojic một cách thận trọng, vì sử dụng quá mức có thể gây kích ứng da.

Điều quan trọng là không sử dụng hydroquinone trong thời gian dài. Đặt mục tiêu nghỉ ngơi cho da sau 3 tháng sử dụng liên tục.

Sau thời gian dài sử dụng, hydroquinone có thể dẫn đến sạm da. Đây là một phần của tình trạng được gọi là bệnh viêm da dầu ngoại sinh. Các bác sĩ da liễu có thể đề xuất một sản phẩm kết hợp kết hợp nhiều sản phẩm thành một loại mà mọi người có thể sử dụng trên da của họ.

4. Trị mụn sớm

Nâng tông cho làn da tối màu siêu hữu hiệu chỉ bằng những thao tác cực kỳ đơn giản này mà bất kể ai cũng có thể thực hiện - Ảnh 6
Một người bị mụn trứng cá nên cố gắng tránh các sản phẩm giặt có mùi thơm.

Điều trị mụn sớm có thể ngăn tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Nó cũng có thể ngăn ngừa sự hình thành các đốm đen trên da, là một phần của tình trạng được gọi là tăng sắc tố sau viêm. Những đốm này không phải là sẹo.

Thiết lập một thói quen chăm sóc da nhẹ nhàng hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa mụn trứng cá, cũng như sử dụng các sản phẩm không chứa dầu, không gây dị ứng.

Mọi người cũng nên cố gắng tránh các chất gây kích ứng, chẳng hạn như bột giặt có mùi thơm và các sản phẩm dành cho da có nước hoa nặng. Điều quan trọng là nên đến gặp bác sĩ da liễu để tìm hiểu về các sản phẩm có thể phù hợp với loại mụn cụ thể của mình.

Chăm sóc da tốt bắt đầu từ bên trong. Để cung cấp cho da các chất dinh dưỡng cần thiết để hình thành và tự phục hồi, hãy ăn một chế độ ăn uống lành mạnh giàu:

  • Hoa quả và rau
  • Các loại ngũ cốc
  • Nguồn protein nạc, chẳng hạn như cá, trứng, các loại đậu và đậu phụ
  • Chất béo lành mạnh, bao gồm các loại hạt, bơ và dầu ô liu

Tránh thực phẩm chế biến sẵn và chứa nhiều đường cũng như hạn chế uống rượu cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da. Rượu có thể làm cho một số tình trạng da nhất định, chẳng hạn như bệnh vẩy nến trở nên tồi tệ hơn.

Những người có tình trạng da như mụn trứng cá hoặc bệnh chàm nên nói chuyện với bác sĩ da liễu để xác định xem có bất kỳ loại thực phẩm nào có thể làm cho các triệu chứng tồi tệ hơn hay không.

Tóm lược

Nâng tông cho làn da tối màu siêu hữu hiệu chỉ bằng những thao tác cực kỳ đơn giản này mà bất kể ai cũng có thể thực hiện - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Thiết lập một thói quen chăm sóc da tốt có thể giúp giữ cho làn da đen sáng màu hơn, dẻo dai và sạch mụn.

Ngoài việc thực hiện một thói quen hàng ngày nhẹ nhàng và áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh, những người có làn da đen nên tránh sử dụng các sản phẩm có chứa hóa chất và hương liệu mạnh.

Các vấn đề về da cụ thể, chẳng hạn như mụn trứng cá và đốm đen, được hưởng lợi từ các kỹ thuật phòng ngừa và điều trị nhanh chóng nên bạn có thể yên tâm điều trị sẽ nhanh đánh bay mụn.

Để ngăn ngừa sự hình thành và tồi tệ hơn của các đốm đen và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn như ung thư da, các chuyên gia khuyên mọi người nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 hoặc cao hơn mỗi ngày.

Theo Medical News Today

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