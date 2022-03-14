Nâng tầm vẻ đẹp với những màu son 'quyền lực' tôn lên nét đẹp sang chảnh của mọi quý cô

Dưới đây là hướng dẫn về các màu môi tốt nhất mà bạn có thể lựa chọn đặc biệt tô trong mùa đông lại càng hấp dẫn.

Nâng cấp vẻ đẹp ngay lập tức bằng cách quẹt một màu siêu sang trọng lên môi, chắc chắn sẽ khiến bạn bừng sáng cả ngày.

Màu tím mận đã là một màu sắc nổi tiếng với các siêu sao, đặc biệt là trên các thảm đỏ. Màu sắc rất sâu và gợi cảm này có thể được kết hợp với phấn má hồng làm sáng da để tăng thêm vẻ quyến rũ. Màu sắc mang vẻ bí ẩn hoàn hảo chắc chăn sẽ khiến người khác phải ngước lại nhìn bạn.

Màu đỏ rượu

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Hãy khẳng định vẻ đẹp không góc chết với một màu son đỏ tía trong mùa đông năm nay. Sự thay thế tốt nhất cho màu đỏ, đỏ tía là một màu đậm có sức mạnh để thực hiện tất cả những gì nổi bật cho khuôn mặt bạn.

Màu hồng san hô đậm

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Màu sắc mang vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng lại tạo cảm giác đằm thắm, gợi cảm cho các quý cô. Đây cũng là một màu rất đáng thử với các nàng yêu thích sự đột phá.

Màu cam đất

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Màu sắc ít kén men răng mà mang lại sắc thái tươi sáng cho làn da mà các nàng nên thử.

Màu sô cô la cổ điển

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Màu sắc gợi lên vẻ đẹp quyền quý, uy quyền xứng đáng cho các nàng lựa chọn để tôn lên nét đẹp sang trọng, quý phát của các quý cô sành điệu.

Theo Be beautyful.in