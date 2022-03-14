Nâng tầm vẻ đẹp với những màu son 'quyền lực' tôn lên nét đẹp sang chảnh của mọi quý cô

Làm đẹp 14/03/2022 09:05

Các nàng ơi, màu son sẽ giúp nàng tôn lên vẻ đẹp sắc xảo rất nhiều đấy! Tất cả những thỏi son màu hồng đào và hồng đỏ giờ đây có thể ngồi vào ghế sau trong bộ trang điểm của bạn. Đã đến lúc mang ra những son màu đỏ tía, mận và thậm chí màu rực rỡ hơn. 

Nâng tầm vẻ đẹp với những màu son 'quyền lực' tôn lên nét đẹp sang chảnh của mọi quý cô - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nâng cấp vẻ đẹp ngay lập tức bằng cách quẹt một màu siêu sang trọng lên môi, chắc chắn sẽ khiến bạn bừng sáng cả ngày.

Dưới đây là hướng dẫn về các màu môi tốt nhất mà bạn có thể lựa chọn đặc biệt tô trong mùa đông lại càng hấp dẫn.

Màu tím mận 

Nâng tầm vẻ đẹp với những màu son 'quyền lực' tôn lên nét đẹp sang chảnh của mọi quý cô - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Màu tím mận đã là một màu sắc nổi tiếng với các siêu sao, đặc biệt là trên các thảm đỏ. Màu sắc rất sâu và gợi cảm này có thể được kết hợp với phấn má hồng làm sáng da để tăng thêm vẻ quyến rũ. Màu sắc mang vẻ bí ẩn hoàn hảo chắc chăn sẽ khiến người khác phải ngước lại nhìn bạn.

Màu đỏ rượu

Nâng tầm vẻ đẹp với những màu son 'quyền lực' tôn lên nét đẹp sang chảnh của mọi quý cô - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Hãy khẳng định vẻ đẹp không góc chết với một màu son đỏ tía trong mùa đông năm nay. Sự thay thế tốt nhất cho màu đỏ, đỏ tía là một màu đậm có sức mạnh để thực hiện tất cả những gì nổi bật cho khuôn mặt bạn. 

Màu hồng san hô đậm 

Nâng tầm vẻ đẹp với những màu son 'quyền lực' tôn lên nét đẹp sang chảnh của mọi quý cô - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Màu sắc mang vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng lại tạo cảm giác đằm thắm, gợi cảm cho các quý cô. Đây cũng là một màu rất đáng thử với các nàng yêu thích sự đột phá.

Màu cam đất 

Nâng tầm vẻ đẹp với những màu son 'quyền lực' tôn lên nét đẹp sang chảnh của mọi quý cô - Ảnh 5
Ảnh minh họa

 Màu sắc ít kén men răng mà mang lại sắc thái tươi sáng cho làn da mà các nàng nên thử.

 Màu sô cô la cổ điển

Nâng tầm vẻ đẹp với những màu son 'quyền lực' tôn lên nét đẹp sang chảnh của mọi quý cô - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Màu sắc gợi lên vẻ đẹp quyền quý, uy quyền xứng đáng cho các nàng lựa chọn để tôn lên nét đẹp sang trọng, quý phát của các quý cô sành điệu.

Theo Be beautyful.in

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