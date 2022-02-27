Nâng tầm nhan sắc với làn da đẹp từ trong ra ngoài như gái Nhật bằng những thói quen ăn uống tưởng vô cùng khó lại rất đơn giản này

Hãy cùng tìm hiểu những bí mật trong chế độ ăn uống và lối sống của người Nhật, vì chúng được chứng minh là khá hữu ích cho "tuổi thanh xuân".

Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng người Nhật chỉ ăn sushi, trên thực tế, chế độ ăn uống của họ khá đa dạng. Họ thích cá, rong biển, rau, đậu nành, gạo, trái cây và trà xanh. Chế độ ăn uống của người Nhật rất đa dạng và cân bằng, hầu như không có đồ ăn vặt vì đồ ăn vặt có hàm lượng calo cao.

Độ tươi và sự phù hợp với mùa của các thực phẩm là rất quan trọng, họ thường ăn những sản phẩm chín vào thời điểm mùa đó. Cá theo mùa cũng được ưa chuộng hơn. Thời tiết là một yếu tố quan trọng khác: vào mùa đông, người Nhật truyền thống ăn thịt, cá, đồ uống nóng và súp, trong khi mùa hè nóng nực, họ thích súp lạnh, hải sản, ramen lạnh và salad.

Phương pháp nấu ăn

Theo truyền thống, người Nhật nấu thức ăn của họ bằng cách hầm, nướng, hấp hoặc chiên trong chảo đặc biệt với lượng dầu tối thiểu. Các loại rau được cắt nhỏ để trông đẹp hơn và nấu nhanh hơn. Ưu điểm của các phương pháp này là thực phẩm giữ được nhiều đặc tính dinh dưỡng của chúng hơn.

Nước luộc rau là nước cốt phổ biến cho nhiều món ăn. Phụ nữ Nhật rất cẩn thận với các loại gia vị, cố gắng giữ cho thức ăn nhẹ nhàng mà không gây dư thừa gánh nặng cho dạ dày, gan và thận. Ý chính của ẩm thực Nhật Bản là làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, màu sắc và hương vị.

Văn hóa ăn uống

Ăn uống cũng là một nghi lễ ở Nhật Bản. Họ ăn chậm, ít miếng, đồ ăn kèm và đĩa cũng nhỏ. Họ cố gắng giữ hương vị và hình thức tự nhiên của thực phẩm, vì vậy họ hiếm khi trang trí nó. Họ nghĩ rằng các món ăn khác nhau trên cùng một đĩa có thường tông màu ít bắt mắt, vì mỗi món ăn nên có vị trí riêng trong từng đĩa riêng. Đĩa không bao đầy ắp đồ ăn.

Cơm thay cho bánh mì

Cơm là một phần thiết yếu của mỗi bữa ăn, và nó được nấu rất đặc biệt mà không có muối hoặc bơ. Vì vậy, việc không ăn các loại thực phẩm gây béo giúp giữ cho vóc dáng của họ luôn thon gọn.

Bữa sáng là bữa ăn chính trong ngày

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày ở Nhật Bản. Đó là bữa ăn chính của họ bao gồm một số món thường là cá, cơm, trứng tráng, súp miso, một món đậu nành với rau xanh, rong biển và trà.

Không có đồ ngọt cho món tráng miệng

Món tráng miệng là món sử dụng vào một dịp hiếm hoi và thường có rất ít. Người Nhật có kỳ vọng về đồ ngọt rất khác so với chúng ta, họ muốn đồ ngọt không có bánh ngọt hay kem bơ. Họ thậm chí còn có kem làm từ gạo (mochi). Các món tráng miệng của Nhật Bản thường ít chất béo, ít đường và có lẽ không thực sự phù hợp với khẩu vị của người phương Tây. Tuy nhiên, chúng không để lại chất béo cho cơ thể của bạn.

Theo Brightside