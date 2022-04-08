Mùi hôi chấn sẽ khiến bạn mất tự tin và đặc biệt khó chịu khi thường xuyên vận động, những mẹo hay này sẽ giúp bạn sớm giải quyết vấn đề ấy một cách đơn giản

Các vi khuẩn phổ biến liên quan đến mùi cơ thể là Staphylococcus hominus, Corynebacteria và Brevibacteria. Nếu bạn đang đối mặt với tình trạng này, điều đầu tiên cần cố gắng là thực hành vệ sinh chân tốt.

Khi mồ hôi từ chân của bạn bị giữ lại trong phạm vi của tất và giày của bạn, vi khuẩn tự nhiên cư trú trên bàn chân và bên trong giày hoặc tất của bạn sẽ có được sự sống từ môi trường ẩm.

Mùi hôi chân chủ yếu bắt nguồn từ việc thông khí kém của bàn chân. Những người thường xuyên đi giày bít mũi mà không có tất trong thời gian dài thường dễ bị vấn đề này hơn vì chân của họ không có đủ chỗ để thở.

Sẽ là sai lầm nếu cho rằng vấn đề hôi chân chỉ giới hạn trong những tháng mùa hè. Trên thực tế, những người có mùi và mồ hôi chân có khả năng phải vật lộn với vấn đề này quanh năm.

Có rất ít không khí lưu thông trong môi trường kín của giày dép như vậy, điều này không cho phép mồ hôi từ chân của bạn bay hơi. Có hàng ngàn tuyến mồ hôi ở bàn chân, các lớp mồ hôi tích tụ từng ngày.

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Độ ẩm do mồ hôi tạo ra tạo điều kiện cho vi khuẩn trên bàn chân của bạn sinh sôi. Những vi khuẩn này phân hủy carbohydrate, axit béo và peptit thành các axit nhỏ hơn, chủ yếu để tạo ra axit axetic. Các sản phẩm phụ của vi khuẩn có đặc điểm là có mùi hôi nồng nặc, khiến chân bạn bốc mùi.

Bên cạnh mồ hôi và hoạt động của vi khuẩn, mùi hôi chân cũng có thể xuất phát từ sự phát triển của nấm trên bàn chân ngày càng nhiều mồ hôi. Điều này thường được quan sát thấy trong trường hợp của bệnh nấm da chân (nấm da pedis).

Các yếu tố sau đây cũng góp phần làm cho bàn chân đổ mồ hôi và có mùi:

Không rửa chân mỗi ngày

Lặp đi lặp lại cùng một đôi giày trong nhiều ngày liền

Mang giày quá chật so với chân của bạn

Mang giày làm bằng vật liệu "không thể giặt được" như nhựa

Căng thẳng, có thể khiến bàn chân của bạn đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường

Một số thay đổi nội tiết tố trong cơ thể, đặc biệt là trong thời kỳ thanh thiếu niên và mang thai

Thiếu kẽm

Điều trị hôi chân

Mùi hôi chân nói chung là một tình trạng lành tính, có thể dễ dàng được kiểm soát hoặc điều trị thông qua các biện pháp vệ sinh chân thích hợp. Giữ cho đôi chân của bạn sạch sẽ và không có mồ hôi là điều cần thiết.

Để đạt được điều đó, bác sĩ có thể đề nghị dùng xà phòng diệt khuẩn thích hợp hoặc dung dịch sát trùng nhẹ để rửa chân hàng ngày trong khoảng một tuần.

Điều quan trọng là phải loại bỏ tất cả các dấu vết của hơi ẩm trên bàn chân của bạn trước khi bạn đi tất hoặc giày. Vì vậy, khi bạn đã rửa sạch chân, hãy cho chúng có thời gian để khô trong không khí hoặc lau chúng bằng khăn sạch. Giữ cho bàn chân của bạn khô ráo giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn trên bàn chân.

Ảnh minh họa: Internet

Những người dễ bị đổ mồ hôi quá nhiều có thể được khuyên dùng bình xịt chống mồ hôi hoặc bột bôi chân lên bàn chân của họ.

Chất chống mồ hôi có chứa nhôm clorua được thoa lên bề mặt dưới của bàn chân để giảm hoạt động của các tuyến mồ hôi nằm ở lòng bàn chân của bạn.

Cơ chế đằng sau chất chống mồ hôi là khi bạn bắt đầu đổ mồ hôi, sản phẩm sẽ tương tác với độ ẩm để hấp thụ vào da và kết thúc làm tắc các tuyến mồ hôi. Việc ngăn chặn các tuyến mồ hôi sau đó được cơ thể coi là một dấu hiệu để ngăn chặn việc sản xuất quá nhiều mồ hôi.

Một biện pháp thay thế có thể hữu ích là thoa cồn vào lòng bàn chân, tốt nhất là sau khi tắm. Luôn đảm bảo rằng bàn chân của bạn khô hoàn toàn trước khi thoa cồn. Chỉ cần nhúng bông gòn vào dung dịch và chấm vào giữa các ngón chân. Có thể thận trọng khi thử cồn tẩy rửa trên một vùng da nhỏ trước khi thoa để loại trừ bất kỳ kích ứng da hoặc phản ứng có hại nào.

Các phương pháp điều trị khác có thể bao gồm ngâm chân bằng galvanic hoặc tiêm độc tố botulinum. Thuốc kháng cholinergic uống hoặc bôi tại chỗ có thể hữu ích. Điều trị phẫu thuật có thể được coi là biện pháp cuối cùng.

Các biện pháp khắc phục tại nhà và các cách đơn giản để giảm mùi hôi chân

Nếu bạn có mồ hôi chân và nặng mùi, bạn có thể thử các mẹo và biện pháp khắc phục tại nhà sau đây để hạn chế cường độ của mùi hôi chân.

1. Mẹo tự chăm sóc bản thân

Các biện pháp sau đây có thể giúp bạn kiểm soát bàn chân có mùi:

Giữ chân sạch sẽ bằng cách rửa chân hàng ngày với xà phòng và nước. Đôi khi, bạn sẽ phải xử lý bàn chân của mình theo một quy trình làm sạch nghiêm ngặt hơn để loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn bám dính. Việc tắm rửa hàng ngày không đảm bảo sự sạch sẽ cho đôi chân của bạn vì nó đòi hỏi nhiều hơn là chỉ rửa chúng dưới vòi nước. Ngâm chân có thể giúp loại bỏ lớp bụi bẩn và tế bào chết cứng đầu bám trên chân, sau đó có thể dễ dàng tẩy tế bào chết.

Ảnh minh họa: Internet

Lau khô chân sau khi rửa cũng quan trọng như thói quen làm sạch. Bàn chân ẩm ướt là nơi sinh sản của vi khuẩn và bệnh tật. Vì vậy, điều rất quan trọng là bạn phải lau khô chân, đặc biệt là khoảng trống giữa các ngón chân sau khi rửa. Sau đó có thể phủ một lớp bột nhẹ để hút hết độ ẩm còn lại.

Ảnh minh họa: Internet

Một bước cần thiết khác để vệ sinh chân đúng cách là đi tất mới, sạch và khô mỗi ngày.

Khi bạn đi mua tất, hãy tìm những đôi tất được làm từ chất liệu vải tự nhiên, thân thiện với làn da, thấm mồ hôi trong khi chân bạn được thông thoáng. Vớ bông hoặc len có vẻ là lựa chọn tốt nhất cho mục đích này. Trong khi cotton giúp thấm hút mồ hôi từ bàn chân, nó không làm thấm mồ hôi khỏi da, có thể khiến chân bạn bị phồng rộp. Thay vào đó, hãy chọn một số loại sợi acrylic, hỗn hợp tổng hợp và các loại vải dệt kim đặc biệt được thiết kế để hút ẩm khỏi chân của bạn để giữ cho chúng luôn khô ráo. Ngoài ra, hãy thay tất ngay khi chúng bị ướt hoặc đổ quá nhiều mồ hôi. Tránh xa tất polyester và tất nylon, chúng chỉ khiến chân bạn tiết nhiều mồ hôi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Không đi cùng một đôi giày trong nhiều ngày liên tục. Nếu bạn có một vài đôi yêu thích mà bạn muốn chuyển đổi giữa các cặp, hãy đảm bảo rằng bạn thay thế chúng theo cách sao cho mỗi đôi được làm sạch và thông thoáng trước khi đeo lại.

Những người có quá nhiều mồ hôi và nặng mùi ở bàn chân nên đi giày có đủ chỗ cho không khí lưu thông trong đó. Chất liệu của giày dép cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho đôi chân của bạn được thông thoáng. Luôn chọn giày dép làm bằng chất liệu nhẹ, thoáng khí để mồ hôi bay hơi nhanh hơn.

Cắt, làm sạch và giũa móng chân thường xuyên là những bước cơ bản của vệ sinh chân tay cơ bản.

Lòng bàn chân của bạn thường trở nên thô ráp và chai cứng theo thời gian do sự tích tụ của các tế bào da chết. Lớp da chết này ngấm nước và mồ hôi chân trở nên sũng nước quá mức, tạo môi trường lý tưởng cho vi trùng sinh sôi. Duy trì một chế độ chăm sóc da chân để loại bỏ các tế bào da chết thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Những người phải vật lộn với đôi chân nặng mùi cũng có thể cân nhắc việc lắp lót giày có tẩm thuốc vào giày của họ.

2. Kẽm

Một số bằng chứng khoa học cho thấy kẽm sulfat bôi tại chỗ có thể hữu ích trong việc giải quyết trường hợp thường xuyên ra mồ hôi và có mùi ở bàn chân.

Theo một nghiên cứu năm 2013 được thực hiện trên tổng số 108 (88 nam và 20 nữ) bị hôi chân, việc bôi dung dịch kẽm sulfat 15% lên lòng bàn chân và màng ngón chân đã giúp cải thiện đáng kể tình trạng của họ. Trên thực tế, 70% bệnh nhân được điều trị bằng kẽm sulfat tại chỗ đã khỏi hoàn toàn sau hai tuần điều trị.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã thất bại trong việc thiết lập cơ chế hoạt động chính xác đằng sau hiệu ứng tích cực này. Điều này đòi hỏi một cuộc điều tra khoa học công phu và nghiêm ngặt hơn để xác định các đặc tính làm cho kẽm trở nên hữu ích trong việc khử mùi hôi chân.

Người ta nghi ngờ rằng phần lớn hoạt động chống mùi hôi này có thể là do tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm và chống mồ hôi vốn có của nó.

Kẽm đã cho thấy tiềm năng đầy hứa hẹn như một phương pháp điều trị thay thế cho bàn chân có mùi, nhưng phương thức hoạt động chính xác của nó vẫn chưa rõ ràng và vẫn còn phải điều tra thêm.

3. Bột phấn rôm

Ảnh minh họa: Internet

Một mẹo nhỏ an toàn và dễ làm khác để giảm mùi hôi chân là phủ một ít phấn rôm có mùi thơm nhẹ lên chân. Rắc nhẹ bột có thể giúp hút mồ hôi và độ ẩm từ bàn chân của bạn, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn sinh mùi hôi.

Bạn cũng có thể sử dụng bột phẩn trẻ em, một chất kháng khuẩn hoặc kháng nấm cho mục đích này.

Lưu ý: Có một số bài thuốc chữa hôi chân truyền tai nhau trên mạng. Chúng chủ yếu bao gồm ngâm muối Epsom, túi trà, tinh dầu và muối nở. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học để hỗ trợ tuyên bố những tuyên bố này.

Theo Emedihealth