Những cách làm dịu da khô mà bác sĩ da liễu khuyên dùng: Áp dụng ngay thôi nào các nàng!

Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí về da liễu vào tháng 9 năm ngoái đã chỉ ra rằng ngứa da có thể khiến bạn tiêu tốn trung bình 274.921 USD (Xấp xỉ trong cuộc đời. Ngứa có thể cản trở giấc ngủ và có liên quan đến lo lắng và trầm cảm. Vì vậy chúng tôi đã tổng hợp những phương pháp để làm dịu làn da khô được bác sĩ khuyên dùng.

Ảnh minh họa: Internet Có nhiều người lo lắng về làn da khô khiến da bong tróc, ngứa ngáy khó chịu. Chỉ những người từng trải qua vấn đề này mới biết việc có làn da khô gây ra sự bất tiện lớn như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Giáo sư Sean Quatra thuộc Khoa da liễu tại Đại học Johns Hopkins ở Mỹ cho biết "Kết quả nghiên cứu tác động của việc bị ngứa mãn tính đối với chất lượng cuộc sống và chúng tôi xác nhận rằng mức độ đó tương đương như bệnh nhân bị đột quỵ". Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí về da liễu vào tháng 9 năm ngoái đã chỉ ra rằng ngứa da có thể khiến bạn tiêu tốn trung bình 274.921 USD trong cuộc đời. Ngứa có thể cản trở giấc ngủ và có liên quan đến lo lắng và trầm cảm. Vì vậy chúng tôi đã tổng hợp những phương pháp để làm dịu làn da khô được bác sĩ khuyên dùng.

1. Không dùng xà phòng Ảnh minh họa: Internet Giáo sư David Leppel thuộc khoa da liễu của Đại học Yale nói rằng "Xà phòng làm phá hủy hàng rào trên cùng của da được gọi là lớp sừng và gây ra mất nước. Độ pH trung bình của xà phòng là 9-10 trong khi pH của da là khoảng 4-5. Theo Hiệp hội Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch của Mỹ, nếu sử dụng xà phòng một cách đều đặn, pH của da có thể quá cao và làm cho làn da khô và ngứa trở nên tồi tệ hơn. Tốt nhất là sử dụng sữa rửa mặt có độ pH thích hợp cho da chứ không phải dạng xà phòng. Bất kỳ sản phẩm nào được lựa chọn, hãy đảm bảo rằng không có Sodium Lauryl Sulfate vì đó là một chất gây kích ứng da. 2. Không tắm hoặc ngâm mình quá lâu Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn bị ngứa, bạn nên tránh việc tắm và ngâm mình trong bồn tắm trong một thời gian dài. Theo Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ, những người có làn da khô nên tắm từ 5-10 phút và sử dụng nước nóng để tắm đặc biệt có hại cho làn da nên chọn nước ấm là tốt nhất. Tắm bọt cũng có thể kích thích da vì thế tốt nhất là không nên tắm bọt.

3. Bôi kem dưỡng hoặc thuốc mỡ ngay sau khi tắm Ảnh minh họa: Internet Ngay sau khi tắm xong, thoa kem dưỡng giúp giữ ẩm cho làn da và vỗ nhẹ để giúp kem dưỡng thấm vào da và khô tự nhiên. Các bác sĩ da liễu khuyên nên sử dụng kem dưỡng hơn là lotion. 4. Điều chỉnh độ ẩm của không gian sinh hoạt Ảnh minh họa: Internet Cũng giống như dưỡng ẩm cho da, điều quan trọng là phải cung cấp đủ độ ẩm trong không khí. Theo Mayo Clinic, độ ẩm thấp có thể làm khô da và gây kích ứng cho mũi của bạn. Tốt nhất là duy trì độ ẩm 30-50% và điều chỉnh khi cần thiết. Giáo sư Leppel nói rằng "Sẽ tốt hơn nếu độ ẩm trong nhà cao hơn độ ẩm thực tế. Không khí nóng sẽ làm khô da, vì vậy hãy để nhiệt độ phòng càng thấp càng tốt." 5.Tránh sợi kích thích như len và nên mặc quần áo bằng cotton Chất liệu vải cotton thấm hút mồ hôi tốt và tốt cho làn da của bạn. Len hoặc các loại vải khác, chẳng hạn như quần áo làm từ lông cừu có thể khiến tình trạng ngứa trở nên trầm trọng hơn. Theo Hiệp hội Eczema Quốc gia, vải spandex (vải thun) có thể gây ngứa. Khi giặt, sử dụng bột giặt không mùi và không sử dụng chất làm mềm vải (nước xả). (Theo Kormedi)

Định kiến về thực phẩm tươi và thực phẩm đóng hộp liệu có đúng? Chúng ta thường có rất nhiều định kiến về đồ ăn và một tron số đó là niềm tin với việc thực phẩm càng tươi thì càng tốt. Tuy nhiên có rất nhiều thực phẩm không phải vậy và tiêu biểu là cà chua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-cach-lam-diu-da-kho-ma-bac-si-da-lieu-khuyen-dung-ap-dung-ngay-thoi-nao-cac-nang-460604.html