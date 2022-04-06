Tổng hợp 7749 kiểu tóc ngắn ngang vai đang được yêu thích

Trong mùa hè, các cô nàng tóc dài đang có ý định thay đổi diện mạo một chút? Thì lựa chọn an toàn nhất đó là tóc ngắn ngang vai. Chắc hẳn sự thay đổi này sẽ khiến không chỉ bạn mà rất nhiều nàng bất ngờ.

Các cô nàng tóc dài đang có ý định thay đổi kiểu tóc trong mùa hè này? Nếu bạn mong muốn thay đổi diện mạo của mình khác đi một chút thì tóc ngắn ngang vai chính là lựa chọn an toàn nhất.

Ưu điểm của kiểu tóc này đó là có thể dễ dàng biến tấu để tôn lên nét năng động, trẻ trung của gương mặt. Bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian cho việc chăm sóc tóc. Hơn nữa, kiểu tóc này là lựa chọn hoàn hảo cho bạn gái vào màu đông rét buốt.

Với độ ngắn vừa phải, tóc ngắn ngang vai vẫn có thể tạo nhiều kiểu dáng phong phú. Đây là kiểu tóc đã và đang trở thành trào lưu được mọi người vô cùng hưởng ứng. Đồng thời, tính thời trang và tiện dụng nó đem lại nhận được sự yêu mến từ nhiều đối tượng.

II. Những kiểu tóc ngắn ngang vai đang được ưa chuộng nhất

+ Tóc ngắn ngang vai thẳng tự nhiên

Mái tóc thẳng dù là tóc dài hay ngắn tuy đơn giản nhưng vẫn rất tự nhiên, duyên dáng. Không mất nhiều công sức, thời gian cho việc chăm sóc. Nếu bạn bận rộn hoặc đang sở hữu gương mặt tròn thì đừng bỏ qua kiểu tóc này.

+ Tóc ngắn ngang vai không mái

Tóc ngắn ngang vai không mái đang là trào lưu được nhiều chị em yêu thích. Đây là kiểu tóc mang đến vẻ ngoài năng động trẻ trung và rất hack tuổi. Sở hữu mái tóc có độ dài ngang vai vừa phải bạn có thể kết hợp với đa dạng các tạo kiểu tùy theo phong cách từng người như tóc uốn, tóc xoăn, tóc ép hay duỗi cúp…. Với tất cả các kiểu trên đều không để mái sẽ giúp gương mặt của bạn thon gọn hoàn hảo hơn.

+ Tóc ngắn ngang vai cho mặt trái xoan

Khuôn mặt trái xoan rất dễ để kết hợp được với mọi kiểu tóc khác nhau. Với phần mái tóc dài, kiểu tóc ngắn ngang vai đều sẽ làm nổi bật đường nét trên khuôn mặt. Đặc biệt, tóc ngắn cũng là bí quyết giúp bạn trẻ hơn vài tuổi.

Tóc ngắn ngang vai cho mặt trái xoan

+ Tóc ngắn ngang vai uốn xoăn xù

Mẫu tóc uốn xoăn xù này chắc hẳn sẽ khiến cô nàng năng động, cá tính bị đốn gục. Với những lọn xoăn sẽ dễ dàng che đi gương mặt bầu bĩnh, đồng thời tạo nên sự tinh nghịch và trẻ trung cho cô nàng.

Bạn có thể biến tấu một chút với vài sợi highlight hoặc phối màu nhuộm là đã có ngay một siêu phẩm đầy cuốn hút.

+ Tóc bob cụp đuôi

Nếu đang muốn cắt tóc ngang vai uốn cụp thì bạn đừng bỏ qua kiểu tóc bob cụp đuôi bồng bềnh và rất nữ tính. Đây là kiểu tóc sẽ giúp bạn trẻ hơn và khắc phục hiệu quả những nhược điểm của gương mặt to. Bạn có thể kết hợp với màu nhuộm tươi sáng và không để mái.

+ Tóc ngắn ngang vai uốn cụp

Mái tóc ngang vai uốn cụp là lựa chọn sẽ mang đến vẻ ngoài dịu dàng, tươi tắn mà bất kỳ cô gái nào cũng nên thử.

Kết hợp với những lọn tóc uốn nhẹ nhàng chính là lựa chọn an toàn cho những cô nàng nữ tính.

+ Kiểu tóc lob uốn cụp

Trong nhiều năm qua, tóc lob là kiểu tóc được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng và đến thời điểm này vẫn chưa mất đi độ HOT. Dễ dàng biến hóa linh động hơn cho mái tóc bằng cách nhuộm những gam màu sáng da như: màu nâu tây, xanh rêu, bạch kim…

Dễ dàng biến hóa linh động hơn cho mái tóc bằng cách nhuộm những gam màu sáng da như: màu nâu tây, xanh rêu, bạch kim…

+ Tóc cụp chữ C ngang vai

Với những cô nàng có phong cách dịu dàng, nữ tính thì kiểu tóc cụp chữ C cũng là một lựa chọn phù hợp. Đây là kiểu tóc đáng yêu sẽ mang đến diện mạo mới rất ấn tượng.

+ Kiểu tóc cúp phồng

Có nhiều kiểu tóc ngang vai uốn cụp khác nhau và phù hợp với nhiều phong cách. Tóc cúp phồng là lựa chọn mà bạn không nên bỏ qua trong thời tiết mùa hè này. Đây là kiểu tóc sẽ giúp bạn dễ dàng che đi khuyết điểm trên khuôn mặt và giúp gương mặt hài hòa hơn.

Tóc ngang vai uốn cụp với nhiều kiểu dáng, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau

+ Kiểu tóc ngắn uốn cụp + mái bằng

Một kiểu tóc lửng vai rất dễ thương mà bạn không nên bỏ qua là sự kết hợp giữa tóc ngắn uốn cụp và mái bằng. Mang đến vẻ ngoài vô cùng trẻ trung và nổi bật phong cách với những lọn tóc uốn nhẹ nhàng, sóng sánh với tóc mái ngọt ngào.

+ Tóc ngắn cụp đuôi + mái chẻ đôi

Tóc ngắn uốn cụp với phần mái chẻ đôi cũng là một kiểu tóc mới mẻ mà bạn có thể tham khảo.

Đây là lựa chọn phù hợp với những cô nàng có mặt tròn hay góc cạnh, giúp làm thon gọn khuôn mặt. Các nàng sẽ trở nên thật xinh tươi, và rạng rỡ với kết hợp ăn ý của tóc ngang vai uốn cụp cùng mái chẻ đôi.

Tóc ngắn uốn cụp với phần mái chẻ đôi cũng là một kiểu tóc mới mẻ là lựa chọn phù hợp với những cô nàng có mặt tròn hay góc cạnh, giúp làm thon gọn khuôn mặt

+ Tóc ngang vai uốn cụp + mái dài

Kết hợp phần mái dài với kiểu tóc có độ dài ngang vai sẽ tạo nên điểm mới lạ, giúp bạn trở nên thật trẻ trung và sành điệu.

+ Kiểu tóc ngắn cúp đuôi + mái lưa thưa

Kiểu tóc mái thưa với sự xuất hiện của các ngôi sao Hàn đã làm “dậy sóng” một thời gian dài. Mặc dù vậy, dường như vẫn chưa hề lỗi mốt. Không chỉ hợp trend mà kiểu tóc mái thưa lại khiến phái đẹp “khuynh đảo” bởi đem lại cho nàng vẻ đáng yêu, nhẹ nhàng, và tinh tế. Không những vậy, phần mái thưa cũng là một điểm nhấn giúp khuôn mặt bạn trở nên hài hòa hơn.

Không chỉ hợp trend mà kiểu tóc mái thưa lại khiến phái đẹp “khuynh đảo” bởi đem lại cho nàng vẻ đáng yêu, nhẹ nhàng, và tinh tế

+ Kiểu tóc ngang vai cụp đuôi + mái xéo

Tóc ngang vai uốn cụp không phải là kiểu tóc mới nhưng với một chút thay đổi với phần tóc mái sẽ mang đến cho bạn nhiều bất ngờ. Để trông ngọt ngào, xinh đẹp và hiện đại hơn, bạn hãy thử kết hợp tóc ngắn uốn cụp với mái xéo.

+ Tóc ngắn cụp đuôi dành cho mặt tròn

Kiểu tóc ngang vai uốn cụp chính là bí quyết để giúp những cô nàng sở hữu gương mặt tròn trở nên trẻ hơn so với tuổi.

Nếu bạn muốn gương mặt nổi bật hơn thì có thể kết hợp với phần tóc mái cắt ngang phần lông mày.

Đây là kiểu tóc sẽ giúp bạn có được một diện mạo mới trông vô cùng đáng yêu và xinh xắn. Từ đó, mang lại cho bạn vẻ xinh đẹp, ngọt ngào mà vẫn rất năng động.

Kiểu tóc ngang vai uốn cụp chính là bí quyết để giúp những cô nàng sở hữu gương mặt tròn trở nên trẻ hơn so với tuổi

+ Kiểu tóc ngang vai uốn cụp cho mặt dài

Khuôn mặt dài khiến bạn không mấy dễ dàng khi lựa chọn một kiểu tóc phù hợp. Đế giúp khuôn mặt trở nên cân đối hơn, bạn đừng bỏ qua tóc ngắn phồng uốn cụp.

+ Kiểu tóc ngắn ngang vai cho mặt V-line

Gương mặt V-line là gương mặt HOT trend thời gian gần đây. Kiểu tóc ngắn ngang vai có Ưu điểm là có thể kết hợp được với nhiều kiểu tóc khác nhau, giúp bạn có thể khoe trọn được vẻ thanh tú, kiều diễm của gương mặt vốn có.

Kiểu tóc ngắn ngang vai cho mặt V-line

+ Kiểu tóc ngang vai uốn phồng cho mặt góc cạnh

Tóc ngang vai uốn cụp là lựa chọn phù hợp với một gương mặt góc cạnh. Có hiệu quả che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt. Bên cạnh đó, đây là kiểu tóc sẽ giấu đi phần quai hàm vuông và thu nhỏ khuôn mặt để tổng thể trở nên hài hòa hơn.

+ Kiểu tóc ngắn duỗi thẳng với màu nhuộm hợp tông da

Các kiểu tóc ngắn không cần uốn mà kết hợp màu nhuộm hợp tông da là lựa chọn tuyệt vời sẽ giúp bạn sở hữu vẻ ngoài mới mẻ nằm trong mức an toàn. Những màu nhuộm hợp tông da chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Nếu như chưa đủ tự tin thì bạn không cần cố gắng gồng mình để thử sức với những tông màu quá nổi bật. Thay vào đó, hãy cẩn trọng lựa chọn một loại màu tóc phù hợp với nước da, sở thích cũng như công việc của bạn.

Những tông màu lạnh, trầm sẽ mang đến cảm giác nhẹ nhàng cho mái tóc ngắn duỗi thẳng. Đồng thời cũng rất dễ áp dụng dù cho màu da của bạn là da trắng hay da ngăm.

Khi bạn chọn được màu tóc phù hợp, chắc hẳn ai ai cũng sẽ phải trầm trồ trước sự thay đổi xinh đẹp của bạn.

Các kiểu tóc ngắn không cần uốn mà kết hợp màu nhuộm hợp tông da là lựa chọn tuyệt vời sẽ giúp bạn sở hữu vẻ ngoài mới mẻ nằm trong mức an toàn

+ Tóc ngắn duỗi cúp

Tóc ngắn duỗi cúp là kiểu tóc ngắn ngang vai đẹp, trẻ trung được nhiều người yêu thích. Tóc ngắn duỗi cúp phồng là một trong những kiểu tóc được các nàng đón đầu xu hướng.

Đây là kiểu tóc được đánh là “khá thân thiện” và phù hợp với mọi gương mặt và độ tuổi. Đây là kiểu tóc sẽ phù hợp với những bạn đang còn là sinh viên, bởi sẽ làm nàng trở nên cực kỳ nữ tính, dịu dàng và nết na pha trộn một chút xíu cá tính và trẻ trung.

Với những nàng là nhân viên công sở hoặc đã có gia đình thì kiểu tóc ngắn này sẽ là lựa chọn lý tưởng để che bớt những khuyết điểm trên gương mặt và mang lại một nét đẹp trưởng thành nhưng không kém phần xinh xắn.

Có thể thấy đây là kiểu tóc đẹp, trẻ trung và phù hợp với mọi gương mặt, lứa tuổi, dễ dàng “nâng cấp” nhan sắc và loại bỏ những khuyết điểm.

+ Tóc ngắn ngang vai uốn ngang vai lọn nhỏ

Kiểu tóc ngang vai uốn lọn nhỏ luôn là một từ khóa được phái nữ săn đón suốt cả một thời gian dài. Đây là kiểu tóc rất được các bạn nữ ưa chuộng. Vì đây là một trong các kiểu tóc có thể “sánh đôi” với nhiều khuôn mặt khác nhau.

Đây là kiểu tóc ngắn ngang vai uốn phù hợp và sành điệu sẽ khiến bạn mang một nét đẹp riêng biệt nhưng đảm bảo sẽ dễ thương và xinh xắn không lẫn vào đâu được.

Không chỉ vậy, bạn sẽ trông nổi bật và cá tính hơn nhiều khi kết hợp tóc ngang vai đẹp uốn sóng nhỏ này với các màu nhuộm đẹp, cũng đang là “hot trend” như: xám khói, nâu socola, nâu hạt dẻ, nâu rêu, nâu đỏ…

Kiểu tóc ngang vai uốn lọn nhỏ luôn là một từ khóa được phái nữ săn đón suốt cả một thời gian dài

+ Kiểu tóc ngắn đẹp uốn rối

Hầu như các kiểu tóc ngắn đẹp uốn ngang vai thời thượng đều được lấy nguồn cảm hứng từ các mỹ nhân xứ sở Kim Chi.

Kiểu tóc ngang vai uốn được đánh rối là một gợi ý sẽ giúp bạn trông chẳng khác gì những ngôi sao xứ Hàn.

Kiểu tóc ngang vai uốn được đánh rối là một gợi ý sẽ giúp bạn trông chẳng khác gì những ngôi sao xứ Hàn

Nghe tên các nàng đừng lầm tưởng đây là một mái tóc thiếu trật tự. Thực tế, kiểu tóc ngắn đẹp này được đánh rối một cách nhẹ nhàng và rất tự nhiên, điều này sẽ đem lại cho bạn một diện mạo mới mẻ và thu hút ánh nhìn.

Với những cô nàng có gương mặt tròn và đầy đặn thì đây sẽ là “vũ khí bí mật” để nàng che được khuyết điểm của gương mặt.

Có đa dạng các kiểu tóc ngang vai uốn đánh rối để bạn tha hồ lựa chọn riêng cho mình như uốn xoăn mái, uốn gợn sóng, xoăn mì tôm, uốn sóng nước…

+ Tóc ngắn bấm phồng

Đây là kiểu tóc có phần tóc trước và hai bên được cắt ngắn, tóc phía sau lại để dài. Tưởng chừng kiểu tóc ngắn ngang vai đẹp này đã “ngủ yên” cho đến khi các ngôi sao như Miley Cyrus, Cynthia Erivo và Barbie Ferreira diện nó trở lại.

Tuy nhiên, muốn tạo được kiểu tóc ngắn dễ thương “huyền thoại” này cũng không đơn giản. Tốt nhất là bạn nên tìm một salon làm tóc đẹp có thợ lành nghề để yên tâm “giao phó”.

+ Tóc ngắn ngang vai uốn xoăn

Đừng nghĩ rằng những lọn tóc uốn xoăn sẽ khiến bạn già hơn tuổi. Tóc ngắn ngang vai uốn xoăn là một minh chứng rõ cho điều này. Vừa mang đến sự sành điệu, trẻ trung, sang chảnh vừa giúp gương mặt tròn thon gọn hơn.

Với những lọn xoăn xõa này, một phần góc cạnh gương mặt tròn của bạn sẽ được che bớt, giúp bạn xinh xắn và đáng yêu với diện mạo mái tóc mới.

Mùa hè đã đến, đây chính là thời điểm lý tưởng để các kiểu tóc ngắn ngang vai được thỏa sức “lên ngôi”. Với tổng hợp những kiểu tóc ngắn ngang vai đẹp được yêu thích nhất hiện nay trên, hy vọng sẽ giúp bạn lựa chọn những kiểu tóc ngắn ngang vai phù hợp với sở thích và phong cách của mình dễ dàng.

Nếu bạn chưa lựa chọn được kiểu tóc nào phù hợp với mình thì hãy thử một trong những kiểu tóc ngang vai vừa chia sẻ ở trên nhé. Sở hữu một kiểu tóc phù hợp sẽ giúp bạn trở nên thật xinh đẹp và tự tin.