Tổng hợp những kiểu tóc tomboy siêu ngầu, siêu đẹp thu hút giới trẻ năm 2022

Tomboy nghĩa là “cô nàng đẹp trai”, chỉ những cô gái có tính cách mạnh mẽ, có những nét cá tính giống con trai nhưng nhìn chung vẫn là con gái

Tomboy nghĩa là “cô nàng đẹp trai”, chỉ những cô gái có tính cách mạnh mẽ, có những nét cá tính giống con trai nhưng nhìn chung vẫn là con gái. Phong cách tomboy thể hiện cá tính, phóng khoáng trong trang phục. Không như sự nữ tính, nhẹ nhàng thường thấy, những cô nàng tomboy nổi bật bằng sự tự tin, phá cách đầy ấn tượng. Nếu bạn muốn thử phong cách tomboy thì phối đồ đơn giản là tiêu chí hàng đầu.

Chúng ta thường nhắc tới cụm từ Tomboy khi muốn nhắc đến những cô nàng có nét tính cách tinh nghịch, phóng khoáng, với phong cách cá tính, có phần giống nam giới. Những cô nàng này không chỉ có phong cách thời trang có phần giống nam giới mà kiểu tóc Tomboy cũng được các cô gái ưa thích.

Điểm đặc biệt của phong cách này chính là mái tóc ngắn đặc trưng. Dù lựa chọn trang phục gì, bạn cũng nên chọn cho mình một kiểu tóc thật gọn gàng, cá tính và phù hợp với khuôn mặt. Trong những năm gần đây, không phải cứ cắt tóc tomboy là bạn chỉ có thể khoác lên mình những bộ cánh bụi ngầu. Với mái tóc ngắn bạn vẫn có thể chọn các kiểu váy, đầm nhẹ nhàng rất con gái nhưng cũng không thiếu sự cá tính, năng động.

Một thông tin chúng tôi dành cho bạn là quê hương của các kiểu tóc tomboy này bắt nguồn từ đất nước Hàn Quốc. Với lợi thế về ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng toàn thế giới. Rất nhiều bộ phim cùng sự xuất hiện mái tóc Tomboy của các ngôi sao thần tượng. Vì thế mà không ít cô nàng quyết tâm cắt đi mái tóc dài truyền thống để sở hữu mái tóc tomboy thể hiện cá tính của mình.

Với kiểu tóc tomboy thì chỉ một chút biến tấu nho nhỏ cũng đủ khiến bạn thay đổi diện mạo. Tuy nhiên, vấn đề là làm sao để tìm được mẫu theo sở thích. Đồng thời nó phải phù hợp với phong cách, khuôn mặt của bản thân. Hiểu được mong muốn của bạn nên trong phần tiếp theo của bài viết chúng tôi sẽ gửi đến bạn những kiểu tóc Tomboy được ưa chuộng nhất hiện nay.

III. Top những kiểu tóc tomboy siêu ngầu, siêu đẹp thu hút giới trẻ năm 2022

3.1 Tóc tomboy Hàn Quốc

Tóc Tomboy Hàn Quốc được xem là một trong những kiểu tóc quốc dân. Kiểu tóc này được rất nhiều các ngôi sao ưa chuộng tạo nên xu hướng lớn cho giới trẻ. Sở hữu kiểu tóc Tomboy Hàn Quốc này sẽ giúp bạn có diện mạo bề ngoài mạnh mẽ năng động và đầy cá tính. Dù bạn sở hữu gương mặt nào đi chăng nữa như mặt tròn, mặt vuông hay trái tim thì kiểu tóc này đều có những biến tấu phù hợp.

Tóc Tomboy Hàn Quốc được xem là một trong những kiểu tóc quốc dân. Kiểu tóc này được rất nhiều các ngôi sao ưa chuộng tạo nên xu hướng lớn cho giới trẻ

Điểm đặc biệt của kiểu tóc này là được cắt ngắn vừa phải với tạo kiểu đặc trưng uốn cụp nhẹ nhàng kết hợp thêm mái chéo hay mái thưa giúp tôn lên nét dễ thương và nữ tính. Kết hợp thêm màu nhuộm sáng để thêm trẻ trung phong cách.

3.2. Tóc tomboy undercut

Đây được mệnh danh là kiểu tóc tomboy “Nổi Loạn”. Bởi kiểu tóc này khá dị biệt và không phải bạn nữ nào cũng đủ can đảm để lựa chọn

Đặc điểm chung của kiểu dáng tóc nữ tomboy Undercut là phần tóc 2 bên tai được cắt sát. Ngược lại, tóc mái lại khá dài và được vuốt ra sau. Để thêm phần nổi bật bạn có thể kết hợp lựa chọn thêm các màu nhuộm xám khói, bạch kim… để tăng thêm nét quyến rũ và ấn tượng khi xuất hiện ở bất cứ hoàn cảnh nào.

3.3. Tóc tomboy cắt layer

Tóc tomboy layer là một trong những kiểu tóc được nhiều bạn trẻ yêu thích lựa chọn trưng diện nhất hiện nay. Bởi vẻ ngoài tươi trẻ, thời thượng. Xu hướng cắt tóc tomboy layer ở nữ giới thường được phối hợp với màu tóc layer nữ nhuộm sáng để trở nên thanh thoát và cá tính hơn.

Với kiểu tóc này các nhà tạo mẫu tóc sẽ cắt tỉa layer gọn gàng, kết hợp với tạo kiểu duỗi cúp và đánh rối nhẹ nhàng giúp tôn lên nét dịu dàng quyến rũ. Kiểu tóc tomboy layer sẽ càng thời thượng và trendy hơn khi được nhuộm tone màu nâu khói đang thịnh hành hiện nay. Nếu bạn chưa từng thử qua kiểu tóc tomboy cá tính nhưng muốn thay đổi bản thân một chút thì đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp. với kiểu tóc này chắc chắn sẽ khiến nhiều bạn nữ mê mẫn.

3.4. Tóc tomboy cho khuôn mặt tròn

Tóc Tomboy cho mặt tròn nên để mái dài cắt hơi xéo hoặc thả rủ xuống mặt. Nhằm tạo hiệu ứng và cảm giác cho mặt nhỏ gọn hơn, làm dài khuôn mặt cùng dáng tóc hơi ôm.

Lựa chọn cắt tóc tomboy cho mặt tròn sẽ giúp gương mặt của các nàng trở nên cân đối, thanh thoát hơn. Kiểu tóc layer tomboy cũng là sự lựa chọn cho các cô gái để khiến mình trở nên đáng yêu hơn.

3.5. Tóc tomboy mái bằng

Với những cô gái có khuôn mặt hơi dài. Thì kiểu tóc Tomboy mái bằng sinh ra là để dành cho bạn. Phần mái chạm lông mày một chút mang đến vẻ thơ ngây pha lẫn chút tinh nghịch. Đuôi tóc cắt tém, ôm nhẹ sau tai mang đến sự gọn gàng, chỉn chu. Để thêm phá cách, phần mái có uốn xoăn nhẹ tạo cảm giác thanh thoát và dễ thương hơn.

Phần mái chạm lông mày một chút mang đến vẻ thơ ngây pha lẫn chút tinh nghịch. Đuôi tóc cắt tém, ôm nhẹ sau tai mang đến sự gọn gàng, chỉn chu

Tóc Tomboy mái bằng được xem là kiểu tóc cool ngầu hết nấc để nhanh chóng được nhiều bạn trẻ Việt hâm mộ. Đừng nghĩ rằng mái tóc này sẽ làm cho bạn trở thành đàn ông và nam tính quá. Ngược lại, nó có khả năng hấp dẫn khiến đối phương khó lòng rời mắt.

3.6. Kiểu tóc tomboy kết hợp mái chẻ đôi

tóc tomboy kết hợp mái chẻ đôi hay còn gọi là tóc bổ luống. Mái tóc của bạn được chia theo tỉ lệ tóc mái 5:5 hoàn hảo mang đến cho bạn vẻ cân đối đáng kể và tạo điểm nhấn cho khuôn mặt. Nếu phần tóc mái dày dặn bồng bềnh, khuôn mặt sẽ trở nên sống động và tạo cảm giác cởi mở với người đối diện.

Bên cạnh đó, phần tóc ngắn bạn nên cắt tỉa gọn gàng để tập trung sự chú ý vào phần tóc mái. Kiểu tóc này cực kỳ phù hợp với những cô nàng có đôi mắt sâu cùng thần thái “tiểu thư”.

3.7. Tóc ngắn tomboy uốn xoăn

Tóc ngắn tomboy uốn xoăn là một trong những kiểu tóc hot trend bởi sự mới lạ tạo sức hút. Với kiểu tóc ngắn vừa phải cùng những lọn tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, từng lớp xếp vào nhau giúp mái tóc bồng bềnh cá tính hơn.

Hơn nữa, đây là kiểu tóc phù hợp với mọi khuôn mặt mang phong cách từ nhẹ nhàng, nữ tính đến sành điệu, sang chảnh và đặc biệt kiểu tóc này che được mọi khuyết điểm.

3.8. Tóc tomboy mái dài

Bạn yêu thích sự năng động và cá tính của mái tóc Tomboy, nhưng lại không muốn mất đi vẻ dịu dàng dàng nữ tính. Thì kiểu tóc Tomboy mái dài là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Bạn có thể kết hợp làm phồng, làm xoăn nhẹ hoặc nhuộm các màu cá tính phù hợp sẽ càng làm tăng thêm phần độc đáo và phá cách đấy.

3.9. Tóc tomboy cho khuôn mặt vuông to

Thực tế đã chứng minh, kiểu tóc Tomboy cực kỳ phù hợp với những cô nàng sở hữu gương mặt vuông to và hơi góc cạnh một chút.

Thực tế đã chứng minh, kiểu tóc Tomboy cực kỳ phù hợp với những cô nàng sở hữu gương mặt vuông to và hơi góc cạnh một chút

Bạn có thể chọn kiểu tóc tomboy cắt ngắn vừa đủ rồi duỗi tự nhiên hoặc uốn cụp, ôm hai bên má. Đồng thời, các nàng cũng có thể kết hợp mái thưa hoặc uốn nhẹ để che đi đường nét trên khuôn mặt, giúp mặt trông mềm mại hơn.

3.10. Kiểu tóc tomboy mái vòm

Đây là kiểu tóc thương được các sàn diễn thời trang trưng dụng khi kết hợp với những bộ sưu tập thời trang phá cách. Nếu bạn là một cô nàng không ngại thay đổi thì bạn hoàn toàn toàn có thể sở hữu kiểu tóc thú vị này, chỉ cần bạn muốn mà thôi.

Tùy từng kiểu khuôn mặt sẽ có phần tạo kiểu cho phù hợp. Nếu bạn sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh thì phần đuôi tóc nên để ngắn, ôm. Còn với khuôn mặt hơi dài và nhỏ gầy thì nên để đuôi tóc dài để trông đầy đặn hơn.

IV. Cách chăm sóc tóc Tomboy

Mỗi kiểu tóc dù ngắn hay dài, dù uốn xoăn hay duỗi thẳng thì mỗi kiểu cũng có những cách chăm sóc riêng. Nếu bạn không biết cách chăm sóc thì mái tóc của bạn sẽ trông không được mềm mượt và óng ả.

Các kiểu tóc tomboy cũng vậy. Một mái tóc tomboy sẽ khiến bạn trông cá tính và năng động hơn, nhưng do kỹ thuật cắt tỉa khiến mái tóc của bạn có thể bị xơ. Để mái tóc Tomboy của bạn luôn đẹp thì trong phần tiếp theo của bài viết chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc cách chăm sóc cho các kiểu tóc Tomboy khác nhau.

4.1. Kiểu tóc Tomboy tự nhiên

Với những bạn cắt tóc Tomboy nhưng không tạo kiểu mà chỉ thích để mái tóc thẳng tự nhiên sẽ rất dễ rơi vào tình trạng bị vểnh tứ phía vào mỗi sáng mai thức dậy. Vậy phải làm sao?

Nếu sáng thức dậy vẫn thấy tóc bị vểnh mà bạn lại có một cuộc hẹn quan trọng thì có thể “chữa cháy” bằng cách gội đầu. Khi tóc đã khô se se, bạn hãy quấn ống lô để tạo kiểu tóc úp vào trong

Câu trả lời cho bạn là trước khi ngủ, bạn nhớ hất hết tóc lên trên và vuốt tóc cho ngay ngắn để tránh bị cong tóc. Nếu sáng thức dậy vẫn thấy tóc bị vểnh mà bạn lại có một cuộc hẹn quan trọng thì có thể “chữa cháy” bằng cách gội đầu. Khi tóc đã khô se se, bạn hãy quấn ống lô để tạo kiểu tóc úp vào trong.

4.2. Kiểu tóc Tomboy uốn cụp

Một mái tóc Tomboy uốn cụp mang đến cho các cô nàng vẻ đẹp trẻ trung và đáng yêu. Theo các chuyên gia tạo mẫu tóc, đây là một gợi ý thông minh dành cho các bạn có tóc mỏng vì mái tóc của bạn sẽ trông dày hơn khi uốn cụp.

Để giữ nếp đẹp sau khi gội, bạn nên dùng khăn bông, thấm nhẹ từ chân đến ngọn. Riêng phần chân tóc, bạn dùng khăn bông bóp nhẹ từ dưới lên để tóc có độ úp vừa phải. Bạn nên ủ lạnh 2 lần trên tuần trong bốn tuần đầu sau khi uốn, mỗi lần 5–10 phút để cân bằng độ ẩm tự nhiên của tóc và tiếp tục duy trì ủ mỗi tuần một lần.

4.3. Tóc Tomboy uốn xoăn

Cách đơn giản để bạn giữ được độ chắc khỏe cho tóc là uống nhiều nước, sử dụng dầu gội chuyên dụng cho tóc uốn và ủ tóc bằng các loại dầu dưỡng. Khi gội đầu xong, bạn nên thoa dầu xả nhiều vào phần chân tóc, ủ lại khoảng 15 phút rồi mới xả sạch.

Sau khi tóc gần khô thì dùng tinh dầu dưỡng tóc hoặc gel giữ nếp để tóc không bị khô và mất nếp. Tùy thuộc vào độ khỏe của mái tóc, bạn có thể đắp mặt nạ cho tóc 1 – 2 lần trên tuần. Với những kiểu tóc xoăn gợn sóng hoặc xoăn nhẹ, bạn chỉ sấy 85%. Còn xoăn lọn thì bạn phải sấy khô hẳn. Nếu có thể hãy sử dụng gối lụa khi đi ngủ vì gối lụa giúp tóc ít bị tích điện, xơ rối và giữ nguyên nếp tóc.

4.4. Cách chăm sóc tóc theo mùa

Thông thường chúng ta thường cảm thấy tóc mình thường bết dính vào mùa hè. Nhưng lại cực kỳ dễ gãy rụng vào mùa đông. Chính vì những thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mái tóc của chúng ta. Bởi vậy tùy thuộc theo mỗi mùa mà cách chăm sóc tóc cũng không giống nhau.

Thứ nhất, vào mùa xuân thời tiết ở mùa này thường lạnh và ẩm. Đây chính là kiểu thời tiết kẻ thù của mọi kiểu tóc. Thời tiết ẩm ương sẽ khiến cho mái tóc của bạn dễ bị khô, xơ, gãy rụng… Vì vậy, đừng bao giờ quên những sản phẩm dưỡng ẩm khi chăm sóc mái tóc tomboy.

Bạn hãy chọn các sản phẩm chăm sóc tóc có hàm lượng dưỡng ẩm cao để thấm sâu vào chân tóc hoặc các loại kem dưỡng ẩm thiên nhiên tự chế như bơ, chuối, sữa chua… giúp mái tóc chắc khỏe hơn. Khi sử dụng sản phẩm dưỡng tóc, bạn nên dùng tay thoa nhẹ và tránh cọ xát các sợi tóc vào nhau.

Chính vì những thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mái tóc của chúng ta. Bởi vậy tùy thuộc theo mỗi mùa mà cách chăm sóc tóc cũng không giống nhau

Thứ hai, khi tiết trời bước vào mùa Hạ đây là mùa mà các tia UV cường độ mạnh gây hại trực tiếp đến mái tóc. Bạn không nên tiếp tục sử dụng mỹ phẩm tóc của mùa đông cho mùa hè, những mỹ phẩm này quá nhiều dưỡng chất cho những ngày hè nắng nóng.

Hãy thay thế bằng những sản phẩm gội đầu khô hay xịt chống ẩm giúp hút dầu từ tận chân tóc khiến tóc của bạn suôn mượt và không bị bết dính

Thứ ba, mùa Thu. Đây là tiết trời khá chiều lòng người nên bạn cũng không cần quá lo lắng cho mái tóc. Với tiết trời Thu bạn chỉ cần những loại mousse chứa nhiều dưỡng chất và giúp tóc bóng mượt. Thoa mousse dưỡng tóc thường xuyên sau khi gội đầu sẽ giúp bạn sở hữu mái tóc chắc khỏe trong những ngày thu.

Thứ tư, khi tiết trời vào Đông, tóc bạn rất dễ bị tích điện, bám bụi, mất nếp, gãy rụng vào những ngày lạnh, thời tiết hanh khô. Tóc bạn càng khô thì càng dễ bị tích điện. Dầu gội chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu lấy đi độ ẩm của tóc và làm cho tóc bị khô dẫn đến tích điện. Do đó, bạn nên tránh gội đầu quá thường xuyên và khắc phục bằng cách tăng độ ẩm cho tóc.

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp và gửi đến bạn đọc những thông tin cơ bản về kiểu tóc Tomboy cũng như những kiểu tóc tomboy siêu ngầu, siêu đẹp thu hút giới trẻ năm 2022. Bên cạnh đó chúng tôi cũng cung cấp một số lưu ý khi chăm sóc tóc đặc biệt là kiểu tóc Tomboy. Hy vọng với bài viết này sẽ gửi đến quý bạn đọc những thông tin hữu ích.