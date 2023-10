Mái tóc phát triển nhanh chóng với những biện pháp thúc đẩy tại nhà đã được các chuyên gia làm đẹp hàng đầu chứng minh

Đun nóng 2 thìa cà phê dầu dừa cho đến khi nó chuyển sang màu nâu. Thêm một thìa cà phê bột amla và để hỗn hợp nguội một chút. Xoa bóp da đầu của bạn với hỗn hợp này trong khoảng 10 phút và đợi trong nửa giờ hoặc lâu hơn. Gội đầu lại. Sử dụng dầu gội nhẹ. Bạn có thể thực hiện thói quen này hai lần một tuần.

Quả Amla có lợi ra sao : Nó được coi là một chất tăng cường miễn dịch tự nhiên. Trên thực tế, các chuyên gia nói rằng đó là thành phần tự nhiên được tìm kiếm nhiều nhất để tạo sức sống cho tóc. Điều này là do amla chứa nhiều axit béo thiết yếu, được cho là giúp tăng cường các nang tóc. Ngoài ra, một lượng dư thừa Vitamin C trong amla có thể ngăn ngừa quá trình bạc sớm. Nó cũng chứa nhiều sắt và chất chống oxy hóa mạnh như ellagic, axit gallic và caroten giúp cải thiện lưu thông máu xung quanh da đầu, do đó kích thích sự phát triển của tóc. Hơn nữa, chúng cũng có thể chống lại gàu.

2. Các biện pháp khắc phục tại nhà để mọc tóc bằng tinh dầu

Các biện pháp khắc phục các vấn đề về tóc tại nhà hiệu quả phải kể đến tinh dầu. Dưới đây là một số loại được đánh giá là có lợi cho tóc:

Hương thảo và hoa oải hương

Đun nóng 2 thìa cà phê dầu ô liu và thêm nửa miếng bơ vào dầu. Đánh chúng đều. Thêm một chút mật ong và một quả trứng. Trộn lại với nhau. Thêm dầu hương thảo và dầu oải hương, mỗi loại 10 giọt. Thoa hỗn hợp lên da đầu và tóc và đợi trong 45 phút. Gội đầu lại sau đó. Hãy thử điều này một lần một tuần.

Hương thảo và hoa oải hương hoạt động như thế nào: Hương thảo có chứa một chất chống viêm gọi là Carnosol, đây là một thành phần khá mạnh có thể giúp cân bằng nội tiết tố. Nó có thể thúc đẩy sự phát triển của nang lông, do đó làm giảm khả năng rụng tóc. Linalool và linalyl acetate có trong hoa oải hương có thể giúp củng cố chân tóc và kích thích nang tóc, do đó thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Dầu Jojoba điều trị tóc hư tổn

Nếu bạn bị ngứa da đầu, xoa bóp dầu jojoba có thể giúp ích rất nhiều. Điều này cũng giúp lưu thông máu. Bạn cũng có thể sử dụng jojoba như một loại dầu xả tự chế. Sử dụng nó vào ngọn tóc sau khi gội đầu.

Trộn lòng đỏ trứng gà, một thìa cà phê dầu jojoba, một thìa cà phê mật ong và một vài giọt nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp lên da đầu và tóc, đợi khoảng 45 phút. Sau đó, gội sạch lại.

Dầu Jojoba hoạt động như thế nào : Nó được coi là một chất làm mềm da. nó thường được ca ngợi là một phương pháp điều trị để lại hiệu quả cho tóc khô. Nó cũng giàu các đặc tính chống nấm rất quan trọng để giữ cho da đầu luôn hồng hào. Jojoba có thể giúp bạn loại bỏ các lớp da chết khó chịu trên da đầu, nó cũng có thể giúp bạn loại bỏ gàu và bụi bẩn, để lại một da đầu sạch sẽ. Jojoba cũng rất giàu Vitamin E, axit béo Omega 6 và 9 và một axit béo bão hòa chống lại các gốc tự do có hại đã làm hư hại mái tóc của chúng ta. Dầu jojoba cũng có thể làm thông thoáng các nang tóc một cách hiệu quả.

Cây bách xù

Dầu cây bách xù có thể là một phương pháp điều trị gàu tại nhà. Chỉ cần thêm 4-5 giọt tinh dầu bách xù vào một ít dầu hạnh nhân và thoa hỗn hợp lên da đầu. Mát xa da đầu nhẹ nhàng. Thực hiện theo quy trình này thường xuyên trong ít nhất một vài tuần.

Cách lợi ích của cây bách xù : Dầu cây bách xù có đặc tính làm se. Dầu cây bách xù có thể làm cho chân tóc khỏe hơn do đó thúc đẩy sự phát triển của tóc. Nếu bạn thoa dầu bách xù lên da đầu, bạn có thể ngăn ngừa mụn nổi trên da đầu. Điều này là do đặc tính khử trùng của tinh dầu ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây mụn trên da đầu. Nó ngăn chặn bụi bẩn tích tụ trong các nang lông, do đó hạn chế mụn bùng phát.

3. Các biện pháp khắc phục tại nhà tốt nhất để mọc tóc với dầu dừa

Qua nhiều thế hệ, dầu dừa đã được tôn vinh như một phương thuốc thần kỳ tại nhà cho các vấn đề về tóc.

Đun nóng 2 thìa cà phê dầu dừa, thêm nước cốt của nửa quả chanh và một thìa cà phê mật ong. Trộn đều hỗn hợp và thoa lên tóc và da đầu. Chờ khoảng một giờ và gội sạch bằng dầu gội không chứa sulfat. Điều này có thể giúp bạn loại bỏ gàu .

Trộn dầu dừa và chuối chín với nhau. Thêm một chút nước cốt dừa vào hỗn hợp. Sử dụng trên tóc và da đầu. Để hỗn hợp nghỉ một lúc rồi gội sạch. Đây là một phương thuốc chống rụng tóc tốt.

Đánh bông một quả trứng và một thìa cà phê mật ong vào dầu dừa. Xoa bóp lên tóc và da đầu. Chờ một vài giờ để có được lợi ích tối đa. Gội đầu như bình thường. Đây là một phương pháp điều trị tại nhà tốt cho tóc hư tổn.

Trộn dầu dừa với dầu hạnh nhân, dầu argan và một thìa sữa chua. Đắp mặt nạ này lên tóc và da đầu của bạn và giữ nó qua đêm. Gội sạch vào ngày hôm sau. Thói quen này sẽ tạo thêm độ bóng cho tóc xỉn màu.

Dầu dừa giúp ích như thế nào : Có một số lý do tại sao mọi người yêu thích dừa trong suốt thời gian qua. Các axit béo chuỗi trung bình và axit lauric và axit capric đảm bảo các đặc tính kháng khuẩn và chống nấm phong phú trong dừa và những chất này chủ yếu cần thiết để ngăn chặn các gốc tự do làm chậm sự phát triển của tóc. Dầu dừa cũng đảm bảo tóc bóng mượt và sẫm màu.

4. Các biện pháp mọc tóc tại nhà với dầu thầu dầu

Thêm một muỗng cà phê hạt methi vào 6 muỗng canh dầu thầu dầu và dầu dừa. Đun hỗn hợp cho đến khi nó chuyển sang màu nâu một chút và bắt đầu sủi bọt. Để nguội và xoa bóp lên da đầu và tóc. Chờ khoảng 45 phút và gội sạch. Áp dụng hỗn hợp này ít nhất hai lần một tuần để có lợi ích tối đa.

Nếu bạn có một mái tóc thực sự xỉn màu thì mặt nạ này là loại phương pháp khắc phục tại nhà phù hợp cho bạn. Lấy 5 thìa cà phê dầu thầu dầu và 2 thìa cà phê dầu mù tạt, loại dầu này khá phổ biến trong nhà bếp của chúng ta. Trộn đều hỗn hợp và massage lên da đầu và tóc trong khoảng 10 phút. Gội sạch sau một thời gian.

Dầu thầu dầu hoạt động như thế nào : Theo truyền thống, nó đã được sử dụng để điều trị da đầu bị tổn thương và rụng tóc. Dầu thầu dầu rất giàu protein, khoáng chất và Vitamin E, do đó nó hoạt động như một liều thuốc thần kỳ cho mái tóc của bạn. Hơn nữa, dầu thầu dầu có axit ricinoleic và axit béo thiết yếu Omega 6, giúp tăng cường lưu thông máu đến da đầu, do đó làm tăng sự phát triển của tóc. Dầu thầu dầu cũng có thể được sử dụng để giải quyết tình trạng tóc chẻ ngọn.

5. Những lợi ích của nha đam với việc thúc mọc tóc

Nếu bạn có mái tóc nhờn, lô hội có thể là một vị cứu tinh. Thêm 5 giọt nước cốt chanh và 2 giọt dầu cây trà và trộn chúng với 3 thìa cà phê gel lô hội. Dùng đầu ngón tay xoa bóp đầu. Đắp tóc bằng mặt nạ này và để trong 30 phút. Gội đầu, sử dụng dầu xả luôn. Dầu cây trà có thể chống lại nhiễm trùng da đầu.

Ngâm 2 thìa hạt methi trong nước qua đêm. Xay hạt đã làm mềm để tạo thành hỗn hợp nhuyễn. Trộn 3 thìa gel lô hội này. Sử dụng chúng như một mặt nạ tóc và giữ nó trong 45 phút. Gội đầu lại. Đây có thể là một loại mặt nạ chống rụng tóc tốt.

Cách lô hội tác động có lợi cho tóc: Lô hội có vô số lợi ích đối với làn da và mái tóc của chúng ta chủ yếu là do thành phần của nó rất mạnh. Nó rất giàu axit béo, vitamin, axit amin thiết yếu và khoáng chất như kẽm và đồng được biết đến với công dụng thúc đẩy sự phát triển của tóc.

