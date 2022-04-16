Lời khuyên của bác sĩ da liễu về những điều nên và không nên để có làn da khỏe mạnh

Làm đẹp 16/04/2022 12:26

Trong thế kỷ XXI, người ta đã quan sát thấy rằng dân số nói chung không biết về các tình trạng da khác nhau. Có rất nhiều lầm tưởng xung quanh các bệnh lý như bệnh phong, bệnh bạch biến, bệnh vẩy nến, bệnh hắc lào, mụn trứng cá, rụng tóc, ... Những lầm tưởng này có thể dẫn đến căng thẳng tâm lý và các tác dụng phụ nếu được đưa ra phương pháp điều trị không phù hợp do thiếu kiến ​​thức.

Lời khuyên của bác sĩ da liễu về những điều nên và không nên để có làn da khỏe mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ ở thị trường làm trắng da của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ đạt được doanh thu thị trường hàng năm là 720 triệu đô la vào năm 2023. Nỗi ám ảnh hoặc mong muốn có được làn da trắng hơn thường thấy do sự "kỳ thị" của xã hội vốn đánh đồng một cách sai lầm làn da khỏe mạnh hay vẻ đẹp với sự công bằng. Việc quảng bá vô đạo đức các sản phẩm thông qua quảng cáo của các nhân vật có uy tín làm tăng thêm quan niệm sai lầm về làn da trắng là tương đương với làn da đẹp hoặc khỏe mạnh.

Được cảnh báo trước những nguy hiểm về sức khỏe do các sản phẩm không rõ nguồn gốc gây ra, Tổ chức Y tế Thế giới đã bắt đầu nghiên cứu và thúc đẩy quy định nghiêm ngặt của các loại kem này. WHO lưu ý rằng thủy ngân, một thành phần phổ biến được sử dụng trong xà phòng và kem làm sáng da, có thể gây phát ban, tổn thương thận và thậm chí là ung thư.
Một nghiên cứu của IADVL bao gồm 12 thành phố của Ấn Độ đã phát hiện ra rằng gần 60% tổng số bệnh nhân có vấn đề về da trên khuôn mặt của họ đang sử dụng các loại kem có chứa steroid mà không cần bất kỳ đơn thuốc nào. Tác dụng phụ của việc lạm dụng này cũng được thấy ở phụ nữ là mọc lông mặt, nổi mụn và mỏng da, dẫn đến nhạy cảm cấp tính với ánh sáng mặt trời. Tiến sĩ Vandana Punjabi đã chia sẻ một số hiểu biết về những điều nên làm và không nên để duy trì một làn da khỏe mạnh.

Lời khuyên của bác sĩ da liễu về những điều nên và không nên để có làn da khỏe mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những cách để duy trì làn da khỏe mạnh: Những điều Nên và Không nên

 

Điều bạn nên làm


Da là một bộ phận quan trọng của cơ thể. Nó bảo vệ các cơ quan nội tạng khỏi môi trường bên ngoài và hoạt động như một lớp bảo vệ chống lại các phần tử lạ. Vì vậy, nó cần được chăm sóc và nuôi dưỡng nhiều. Dưới đây là những điều nên và không nên để có làn da khỏe mạnh

1. Giữ đủ nước


Nước rất quan trọng để có một làn da khỏe mạnh. Nước giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể và làm sáng da, mở lỗ chân lông và mang lại vẻ khỏe mạnh tự nhiên.

Lời khuyên của bác sĩ da liễu về những điều nên và không nên để có làn da khỏe mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

2. Chế độ ăn uống lành mạnh


Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh mang lại vẻ tươi sáng cho làn da. Bạn nên thêm nhiều rau xanh, quả mọng và rau vào bữa ăn. Hãy thử ăn cà chua sống và trái cây vì chúng giúp làm sáng da.

Lời khuyên của bác sĩ da liễu về những điều nên và không nên để có làn da khỏe mạnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

3. Rửa sạch và dưỡng ẩm cho da


Các lỗ chân lông trên da bị bít kín suốt cả ngày do bụi bẩn và dầu. Làm sạch da mặt vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối luôn được khuyến khích để loại bỏ bụi bẩn và dầu này. Sau khi rửa mặt, điều quan trọng là phải thoa kem dưỡng ẩm có SPF từ 30 trở lên.

Lời khuyên của bác sĩ da liễu về những điều nên và không nên để có làn da khỏe mạnh - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

4. Sử dụng kem chống nắng


Sử dụng kem chống nắng là một phần quan trọng trong thói quen chăm sóc sức khỏe làn da cần được duy trì cả năm, kể cả mùa đông. Sự suy giảm của tầng ôzôn đã làm tăng nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các tia UV có hại của ánh nắng mặt trời. Kem chống nắng ngăn chặn các tia này, giảm đáng kể khả năng bị cháy nắng. Tìm kiếm các sản phẩm có chỉ số SPF 30 và sử dụng mỗi ngày nhé.

Lời khuyên của bác sĩ da liễu về những điều nên và không nên để có làn da khỏe mạnh - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Điều bạn không nên làm

1. Hút thuốc


Hút thuốc có thể gây ra nhiều tác hại cho da. Nó làm tăng tốc độ lão hóa và cũng làm cạn kiệt các chất dinh dưỡng và vitamin cần thiết cho một làn da khỏe mạnh.

Lời khuyên của bác sĩ da liễu về những điều nên và không nên để có làn da khỏe mạnh - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

2. Sử dụng thuốc hoặc kem không kê đơn (OTC)


Không sử dụng kem hoặc thuốc không kê đơn để nâng cao chất lượng da, trừ khi được bác sĩ da liễu đề nghị. Các loại thuốc hoặc kem được sử dụng có thể gây ra tác dụng phụ làm trầm trọng thêm các vấn đề đã có sẵn.
Thường thì bạn có thể nổi mụn trên da do da bị tăng tiết dầu. Không nên chạm vào mụn bằng móng tay. Chúng có thể bị nhiễm trùng và để lại những vết hằn trên mặt.

Lời khuyên của bác sĩ da liễu về những điều nên và không nên để có làn da khỏe mạnh - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu mỗi năm một lần để khám da để kiểm tra xem có điều gì bất thường với làn da của mình không. Bác sĩ da liễu chuyên về các tình trạng liên quan đến da, tóc và móng tay. Trong thời đại ngày nay với thông tin có sẵn trong tầm tay, bạn rất dễ bị ngộ nhận, đó là lý do tại sao cần phải biết thông tin nào là quan trọng và thông tin nào là thông tin sai lệch. Chỉ có bác sĩ thành thạo kiến ​​thức về da, tóc và móng mới có thể giúp mọi người tạo ra sự khác biệt quan trọng đó.

Theo Times of India

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