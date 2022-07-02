Làm thế nào để giữ cơ thể luôn tỏa hương thơm mát giữa trời nắng oi bức?

Thời tiết nóng bức rất khó để nàng tránh khỏi tình trạng cơ thể đổ mồ hôi gây mùi, đặc biệt là khu vực vùng da ở dưới cánh tay, khiến các nàng dễ mất tự tin. Do đó, việc giữ cho cơ thể sạch sẽ mỗi ngày là điều tất yếu để giữ cơ thể luôn tỏa hương thơm thanh mát. Để giữ được mùi thơm cơ thể, bạn nên tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, tẩy tế bào chết thường xuyên và đặc biệt làm sạch bụi bẩn những vùng như da dưới cánh tay, lòng bàn tay, lòng bàn chân. Bạn có thể kết hợp tẩy lông vùng da dưới cánh tay để hạn chế ra mồ hôi khi trời nắng nóng.

Hiện nay, trên thị trường có 2 dạng sản phẩm kiểm soát mùi cơ thể là antiperspirant (ngăn tiết mồ hôi) và deoderant (khử mùi). Do cơ chế của chúng khác nhau, bạn cần lựa chọn đúng dòng sản phẩm theo tình trạng cơ thể, hoặc chọn các sản phẩm đáp ứng cả 2 công dụng này. Nếu bạn phải làm việc, hoạt động mạnh trong ngày, hãy mang theo các sản phẩm khử mùi kích cỡ nhỏ gọn để có thể sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi.

Chăm sóc cơ thể từ bên trong qua chế độ ăn lành mạnh

Một chế độ ăn có nhiều gia vị nặng mùi như tỏi, hành, tiêu,... hay các chất kích thích sẽ làm cho mồ hôi cơ thể trở nên đậm mùi và tỏa mùi khó chịu. Không chỉ thế, nàng cũng cần lưu ý đến những loại đồ uống có cồn và các loại thịt đỏ, bởi chúng cũng chính là tác nhân làm thay đổi mùi thơm cơ thể.

Ăn thảo mộc “đánh bay” mùi cơ thể

Những thảo mộc dân gian vốn làm gia vị cho món ăn thêm phần đậm đà hương vị nhưng cũng có tác dụng giúp cơ thể tỏa hương quyến rũ. Từ thời xa xưa, người phương Tây dù là giới quý tộc hay trong dân gian đã dùng các loại thảo mộc tự nhiên giúp cơ thể tỏa hương quyến rũ.

Một số thảo mộc dân gian thường dùng có thể kể đến như Quế, hương thảo, cây thảo linh lăng, lúa mì mọc mầm hay ngải đắng là những bí quyết giúp cơ thể có mùi thơm dễ chịu.

“Đầu tư” vào làn da và mái tóc

Nàng có thể bắt đầu từ việc chăm sóc làn da và mái tóc thật kỹ càng bằng cách tìm kiếm những sản phẩm dầu gội, sữa tắm có công dụng lưu hương thơm bền lâu cho cơ thể. Tuy nhiên, các nàng cũng phải chú trọng đến đặc tính và công dụng của các loại sản phẩm, để lựa chọn được sản phẩm phù hợp với tình trạng của mái tóc và làn da. Từ đó, giúp việc chăm sóc mái tóc và làn da trở nên hiệu quả hơn.