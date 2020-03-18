Làm sao để hết thâm mụn và lấy lại làn da trắng sáng

“Làm sao để hết thâm mụn?” chắc chắn là mối bận tâm của rất nhiều cô nàng. Một làn da sáng đẹp, căng bóng sẽ khiến các chị em tự tin hơn rất nhiều khi ra ngoài. Bạn hãy tham khảo một số cách cải thiện làn da dưới đây để giúp da hết sẹo thâm do mụn gây ra cũng như giúp da mịn màng hơn.

Đây là cách đem lại hiệu quả khá tốt, đặc biệt hữu dụng với những bạn bận rộn và không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Trước khi thực hiện, bạn hãy chuẩn bị 3 thìa mật ong nguyên chất. Cách làm như sau:

Mật ong từ lâu đã được biết đến là một loại thực phẩm bổ dưỡng và nguyên liệu làm đẹp da nhanh chóng. Dưới đây là cách trị thâm mụn bằng mật ong mà bạn có thể áp dụng.

Bạn rửa sạch vùng da mặt thâm mụn, sau đó để khô tự nhiên.

Bôi 1 lớp mỏng mật ong lên da và massage nhẹ nhàng trong vòng 2 phút.

Hãy nằm yên thư giãn khoảng 15-20 phút rồi lại rửa sạch mặt với nước sạch.

Thực hiện liên tục mỗi tuần 3 lần để nhanh chóng xoá bỏ đi vết thâm.

Sử dụng mật ong tươi giúp trị thâm mụn - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp mật ong và nước cốt chanh

Nước cốt chanh có tác dụng kháng khuẩn cao. Lượng axit có trong chanh sẽ tạo ra môi trường gây ức chế cho sự phát triển của vi khuẩn, thu nhỏ lỗ chân lông và giảm dầu nhờn. Những dưỡng chất có trong chanh sẽ làm giảm sưng, ngứa hay đỏ liên quan đến mụn viêm. Bạn cũng có thể thấy chiết xuất chanh thường được sử dụng trong các sản phẩm làm sáng da.

Trước khi thực hiện, bạn hãy chuẩn bị 3 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh. Cách làm như sau:

Trộn đều nước cốt chanh và mật ong.

Tiếp đến, bạn dùng bông thấm dung dịch và bôi lên vùng da bị thâm mụn. Sau đó, đợi 15 phút rồi rửa sạch lại với nước.

Áp dụng đều đặn 2 lần mỗi tuần sẽ có kết quả tốt nhất. Lưu ý nên sử dụng nước cốt quả chanh tươi.

Trị thâm mụn bằng tỏi

Tỏi giúp kích thích hormone và có công dụng trị vết thâm mụn rất hiệu quả, giúp tái tạo làn da, đặc biệt là đối với những vùng da sạm, đen do trầy xước hay do mụn. Bạn hãy chuẩn bị 1-2 củ tỏi ta. Cách làm như sau:

Bạn bóc vỏ sạch cho từng nhánh tỏi, đập nát củ tỏi.

Lấy nước và bã tỏi đắp lên da bị sẹo thâm.

Bạn dùng khăn mềm cố định tinh dầu tỏi rồi rửa lại bằng nước ấm sau 20-30 phút.

Phương pháp này nên sử dụng hàng ngày để có hiệu quả nhanh chóng và lâu dài.

Nhiều người chọn tỏi để trị thâm mụn - Ảnh minh họa: Internet

Trị thâm mụn bằng nghệ tươi

Curcumin bên trong nghệ tươi có tác dụng làm liền cấu trúc da, kích thích mọc da non và ức chế các sắc tố melanin gây thâm mụn. Nghệ tươi là nguyên liệu dễ kiếm và rất phổ biến tại Việt Nam nên được sử dụng như một phương pháp rất hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Bạn cần chuẩn bị một củ nghệ tươi. Cách làm như sau:

Bạn đem nghệ đi rửa sạch bùn đất, bụi bẩn rồi bỏ vào cối giã nhuyễn, ép lấy nước cốt.

Tiếp đến, hãy dùng bông thấm nhúng vào dung dịch nghệ rồi thoa đều lên các vùng da bị thâm.

Nằm yên thư giãn trong vòng 15 phút rồi sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm.

Thực hiện phương pháp 2-3 lần mỗi tuần để để được hiệu quả như mong đợi.

Nghệ là một thực phẩm dân gian có nhiều công dụng tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Trị thâm mụn bằng vitamin E

Nhờ vitamin E, bạn có thể trị thâm mụn bằng nhiều cách khác nhau:

Sử dụng mặt nạ từ các loại quả chứa vitamin E tự nhiên

Mặt nạ bơ: Dùng ¼ quả bơ xay nhuyễn và 1 thìa sữa chua không đường. Bạn trộn bơ và sữa chua rồi đắp lên mặt đã rửa sạch, nằm yên trong 20 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh. Mặt nạ bơ nên dùng 1-2 lần mỗi tuần để phát huy hiệu quả tích cực.

Mặt nạ bơ rất dễ làm và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua chứa lượng vitamin E rất dồi dào, sẽ giúp làm mờ vết thâm, dưỡng ẩm da, cho làn da trở nên trắng hồng, khoẻ mạnh. Dùng 50g cà chua chín và 50g nha đam đem đi xay nhuyễn cho thành một hỗn hợp sền sệt. Đắp hỗn hợp này lên mặt trong 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Loại mặt nạ này có thể sử dụng mỗi ngày.

Uống vitamin E

Đối với phụ nữ trên 30 tuổi, nếu như bị thiếu hụt lớn lượng vitamin E thì nên bổ sung qua đường uống. Không nên sử dụng quá 400UI (đơn vị quốc tế), sử dụng liên tục trong vòng 1-2 tháng rồi nghỉ một thời gian sau đó uống tiếp.

Vitamin E dạng uống là thứ không thể thiếu đối với nhiều chị em - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nếu muốn uống vitamin E, bạn cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ làm sao cho hiệu quả và an toàn nhất. Bạn hãy chọn mua vitamin E ở những nơi uy tín như bệnh viện hay nhà thuốc lớn.

Làm sao để hết thâm mụn? Câu trả lời đã có rất đầy đủ trong bài viết này. Hy vọng thông tin hữu ích sẽ giúp các bạn nhanh chóng hết mụn và có làn da sáng đẹp rạng ngời.