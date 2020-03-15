Cách trị mụn bằng nước vo gạo đúng cách và hiệu quả ngay tại nhà

Rửa mặt bằng nước vo gạo là phương pháp làm đẹp “bí truyền” được các mẹ, các chị rất ưa chuộng từ xa xưa. Nhờ những công thức an toàn nhưng hiệu quả tuyệt vời này mà làn da của phụ nữ thời xưa đa phần trắng đẹp không tỳ vết. Nước gạo ngoài công dụng làm trắng da, mịn da còn giúp trị mụn rất tốt và an toàn. Vậy cách trị mụn bằng nước vo gạo thực hiện như thế nào?

Theo công bố của Boldsky, nước vo gạo được coi là “chất tẩy rửa nhẹ” cho da mặt. Bởi nước vo gạo giúp làm sạch và loại bỏ các vi khuẩn, bụi bẩn trên da, không có chứa axit hay các thành phần tẩy mạnh gây bào mòn da.

Nước vo gạo có chứa nhiều thành phần dưỡng da và điều trị nhiều vấn đề trên da. Một số công dụng làm đẹp của nước vo gạo có thể kể đến như:

Nước vo gạo giúp làm sạch da dịu nhẹ - Ảnh minh họa: Internet.

Làn da mụn thường có đặc trưng chung là bị tổn thương và vô cùng nhạy cảm. Vì vậy, khâu làm sạch cần hết sức lưu ý để không gây kích ứng do da. Nước vo gạo được coi là phương thức làm sạch rất phù hợp cho những làn da mụn. Vừa làm sạch dịu nhẹ, nước vo gạo còn vô cùng lành tính cho làn da.

Theo nhiều nghiên cứu khác về nước vo gạo cho thấy, rửa mặt bằng nước vo gạo còn rất tốt cho những làn da hay bị dị ứng. Rửa mặt hoặc tắm với nước vo gạo hàng ngày có thể cải thiện các triệu chứng của viêm da đáng kể.

Giúp da trắng sáng và mềm mịn hơn

Làn da mụn thường để lại nhiều hậu quả như: da xỉn màu, sẹo thâm, da sần sùi và không có độ đàn hồi. Nước vo gạo được coi là nguồn cung cấp các vitamin và thành phần dưỡng chất giúp cải thiện tối đa tình trạng này. Rửa mặt thường xuyên bằng nước vo gạo sẽ giúp da sáng hơn, đều màu và kích thích sản xuất collagen nhanh chóng, làm lành các tổn thương.

Nước vo gạo giúp da trắng sáng và mịn màng hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Không chỉ đối với phụ nữ thời xưa của Việt Nam ưa chuộng công thức này, mà việc làm đẹp bằng nước vo gạo của người Nhật cũng rất phổ biến. Điều này cho thấy công dụng của nước vo gạo rất tuyệt vời.

Hỗ trợ điều trị mụn trứng cá

Nước vo gạo với thành phần chính là cám gạo, chứa hàm lượng lớn vitamin B5, thành phần này giúp làn da trở nên trắng sáng và mịn hơn. B5 giúp nuôi dưỡng tế bào, tái tạo làn da nhanh hơn sau những tổn thương.

Nước vo gạo hỗ trợ điều trị mụn trứng cá - Ảnh minh họa: Internet.

Mặt khác, nước gạo còn chứa nhiều khoáng chất có lợi khác cho da như: kẽm, sắt, diệp lục,... đều là những thành phần rất cần thiết trong chu trình chăm sóc da mụn. Đồng thời, nước vo gạo còn có tác dụng cấp ẩm tự nhiên cho làn da, giúp da không bị quá khô căng, nhờ vậy mà da mềm mịn và săn chắc hơn.

Cách trị mụn bằng nước vo gạo

Có rất nhiều cách trị mụn bằng nước vo gạo, bạn có thể áp dụng các cách phổ biến sau:

Rửa mặt bằng nước vo gạo

Để thực hiện cách rửa mặt bằng nước vo gạo để trị mụn, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chắt lấy nước vo gạo rửa mặt

Trong khi bạn thực hiện vo gạo để nấu cơm, lần đầu tiên bạn vo gạo sơ sơ rồi gạn đi nhằm loại bỏ bụi bẩn và tạp chất lẫn trong gạo. Lần thứ hai, bạn vo kỹ sau đó gạn ra để riêng, sử dụng nước vo thứ 2 để rửa.

Chắt lấy nước vo gạo lần thứ hai - Ảnh minh họa: Internet.

Phần nước này bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 4-5 tiếng rồi gạn bỏ phần nước trong bên trên, giữ lại phần nước gạo đục lắng đọng phía dưới. Phần nước gạo đục chứa nhiều dưỡng chất nhất nên sẽ dùng để rửa mặt.

Bước 2: Làm sạch da mặt

Khâu làm sạch da mặt này bạn nên sử dụng bằng nước ấm vừa phải nhằm làm sạch lần đầu và giúp lỗ chân lông nở ra. Nước ấm sẽ giúp bạn dễ dàng lấy đi các vi khuẩn và bụi bẩn trên cả bề mặt da và sâu trong lỗ chân lông.

Bước 3: Rửa mặt bằng nước vo gạo

Cuối cùng, bạn lấy phần nước gạo để trong tủ lạnh ra rửa mặt. Bạn lưu ý nên massage thật nhẹ nhàng làn da để các dưỡng chất thấm sâu và làm sạch sâu.

Sử dụng nước vo gạo để rửa và massage da mặt - Ảnh minh họa: Internet.

Rửa mặt bằng nước vo gạo hàng ngày có tốt không? Nước vo gạo rất lành tính nên bạn có thể sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên hãy lưu ý chắt nước vo gạo thật kỹ để đảm bảo sạch sẽ và an toàn cho làn da.

Trị mụn bằng nước vo gạo và tinh bột nghệ

Đắp mặt nạ nước vo gạo có tác dụng gì? Cách trị mụn bằng đắp mặt nạ nước vo gạo và tinh bột nghệ được đánh giá là rất hiệu quả với làn da nhiều mụn và bị viêm. Nghệ là “thần dược” trị mụn, được tin tưởng và sử dụng để bào chế rất nhiều sản phẩm trị mụn khác nhau.

Hòa tinh bột nghệ và nước vo gạo để đắp mặt - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Bạn trộn 2 thìa cà phê tinh bột nghệ và nước vo gạo cho đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt. Bạn bôi hỗn hợp lên da mặt sau khi đã làm sạch, để khoảng 15 phút rồi rửa sạch. Khi rửa, bạn có thể massage để lấy đi các bụi bẩn còn sót lại.

Trên đây là cách trị mụn bằng nước vo gạo đúng cách và hiệu quả ngay tại nhà. Bạn hãy áp dụng các công thức rửa mặt và đắp mặt nạ để da vừa sạch và vừa điều trị mụn nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.