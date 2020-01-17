Làm đẹp bằng nước vo gạo liệu có hiệu quả không?

Làm đẹp bằng nước vo gạo liệu có bị mụn hay dị ứng không? Cách làm trắng da bằng nước vo gạo hiệu quả nhanh chóng.

Làm đẹp chưa bao giờ là chủ đề có dấu hiệu hạ nhiệt đối với chị em phụ nữ. Ông bà ta ngày xưa có câu “nhất dáng nhì da” vì 2 yếu tố này góp phần tạo nên nét đẹp hoàn hảo nhất của chị em phụ nữ. Làm đẹp bằng nước vo gạo có lẽ không còn là phương pháp quá xa lạ nữa, tuy nhiên nó bắt nguồn từ đâu và thực hiện như thế nào để hiệu quả nhất. Hãy cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây. Làm đẹp da bằng nước vo gạo liệu có hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Làm đẹp bằng nước vo gạo bắt nguồn từ đâu? Chắc chắn là phụ nữ, ai ai cũng ao ước bản thân mình sở hữu một làn da mịn màng, trắng trẻo, thách thức tuổi tác và thời gian như phụ nữ xứ Phù Tang. Tại sao lại có sự thần kỳ đến như thế? Đó chính là nhờ bí quyết làm đẹp bằng nước vo gạo của người Nhật. Tại Nhật Bản, người ta ưu tiên việc làm đẹp bằng những nguyên liệu thiên nhiên hoặc những sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên. Vừa đảm bảo an toàn không kích ứng da, lại có tác dụng bền lâu.

Làm đẹp bằng nước vo gạo bắt nguồn từ Nhật Bản - Ảnh minh họa: Internet Trong nước vo gạo chứa rất nhiều vitamin có lợi cho da, đặc biệt là các loại vitamin A, C, và B1, B2, B12. Những loại vitamin này có tác dụng kháng viêm, ngăn chặn sự hình thành của mụn. Ngoài ra nó còn góp một phần không hề nhỏ trong việc ngăn chặn sự hình thành của các tế bào gốc tự do, duy trì làn da luôn trắng sáng, đều màu, hồng hào rạng rỡ. Công dụng của nước vo gạo trong làm đẹp nhiều vô kể, dần dần nó trở thành một bí kíp làm đẹp nổi tiếng được lưu truyền rộng rãi và được áp dụng thường xuyên cho đến bây giờ. Hàm lượng dưỡng chất trong nước vo gạo rất dồi dào - Ảnh minh họa: Internet Nước vo gạo có công dụng trị mụn, xóa vết thâm Có nhiều chị em sở hữu làn da nhạy cảm, họ khá ám ảnh và luôn mang một tâm thế lo sợ khi làm đẹp bằng bất cứ phương pháp nào. Vậy rửa mặt bằng nước vo gạo có bị mụn không? Câu trả lời là bạn hãy yên tâm vì nước vo gạo còn giúp trị mụn, ngăn chặn sự hình thành của các loại mụn, đặc biệt là mụn cám, mụn đầu trắng, đầu đen. Tuy nhiên, hãy lưu ý thật kỹ lưỡng trong bước lựa chọn gạo, tránh trường hợp chọn phải loại kém chất lượng, phun thuốc sâu dẫn đến hậu quả kích ứng da.

Nước vo gạo có thể làm trắng da và giảm thâm mụn - Ảnh minh họa: Internet Bạn có thể rửa mặt bằng nước vo gạo và mật ong hoặc áp dụng công thức đắp mặt nạ nước vo gạo qua đêm để trị mụn và giảm vết thâm nám. Với việc rửa mặt cùng nước vo gạo thì không hề phức tạp. Nhưng làm mặt nạ từ nước vo gạo thì khá là nhiều công đoạn. Đầu tiên bạn đổ một lượng nước vừa phải, dùng tay đảo qua để loại bỏ bụi bẩn tạp chất bên ngoài hạt gạo. Sau đó cho ít nước và vo thật kỹ. Lấy nước đó đổ ra một chiếc bát sạch và để ở nơi thoáng mát ( hoặc trong ngăn mát tủ lạnh) khoảng 4 đến 5 tiếng để phần tinh bột gạo lắng xuống dưới. Trước khi đi ngủ, bạn lấy lớp tinh bột này thoa đều lên mặt rồi để qua đêm. Sáng mai ngủ dậy, rửa sạch bằng nước ấm, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy da dẻ của mình mịn màng hơn nhiều. Đều đặn thực hiện tuần 2 đến 3 lần để có kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất. >>> Xem thêm: - Cách trị mụn bằng nước vo gạo đúng cách và hiệu quả ngay tại nhà - Bí quyết dưỡng da bằng nước vo gạo tại nhà cực đơn giản Đắp mặt nạ mỗi tuần 2 - 3 lần để đảm bảo hiệu quả tối đa - Ảnh minh họa: Internet Cách làm trắng da toàn thân bằng nước vo gạo Để làm trắng da thực sự có rất nhiều cách. Thay vì tốn nhiều tiền sử dụng các loại kem dưỡng hoặc đến các spa thì bạn có thể dễ dàng làm trắng da toàn thân tại nhà chỉ bằng nước vo gạo. Tuy nhiên với cách này, bạn cần chuẩn bị thêm một số nguyên liệu nữa đó là chanh tươi và một ít bột cám gạo. Cách thực hiện không quá phức tạp, chỉ cần vài bước đơn giản sau: Nước vo gạo; nước cốt chanh và bột cám gạo hòa lại cùng nhau thành một hỗn hợp sền sệt.

Sau khi tắm qua bằng nước ấm, bạn lấy hỗn hợp này thoa đều lên người. Vừa thoa vừa massage toàn thân trong thời gian 15 đến 20 phút.

Cuối cùng là tắm sạch lại với nước, lau khô người và bôi một lớp kem dưỡng thể lên da.

Đều đặn 1 tuần 2 lần, đảm bảo chỉ sau 2 tuần, kết quả sẽ không khiến bạn phải thất vọng. Làm đẹp bằng nước vo gạo không hề khó - Ảnh minh họa: Internet Làm đẹp bằng nước vo gạo không phải là phương pháp xa lạ nữa. Những nguyên liệu từ thiên nhiên sẽ rất an toàn và đặc biệt là không gây kích ứng tổn thương cho da. Hãy áp dụng ngay công thức làm đẹp bí truyền của phụ nữ Nhật Bản để duy trì một làn da khỏe khoắn, trắng trẻo, mịn màng như con gái tuổi đôi mươi.

Da trắng bật tone chỉ sau vài lần dùng nước vo gạo rửa mặt Trong nước vo gạo có chứa nhiều vitamin B5 có lợi cho làn da, không chỉ giúp ngăn chặn quá trình lão hóa, giúp da mịn màng, mềm mại. Việc dùng nước vo gạo rửa mặt mỗi ngày còn giúp cải thiện lỗ chân lông, giúp da trắng sáng, loại bỏ các vết tàn nhang trên bề mặt da. Có thể nói, đây là một trong những "mỹ phẩm" làm đẹp rẻ tiền mà bất cứ ai cũng có thể tận dụng để chăm sóc da.

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