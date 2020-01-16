Cách làm mặt nạ cho mắt giúp bạn trẻ ra vài tuổi

Các nguyên liệu thiên nhiên bao giờ cũng mang lại hiệu quả cao và an toàn, được các chị em sử dụng để làm đẹp . Dưới đây là một số loại mặt nạ thiên nhiên cho vùng mắt mà bạn có thể tham khảo.

Khu vực xung quanh mắt có vùng da mỏng và nhạy cảm nhất nhưng nhiều người lại không mấy để ý đến nó cho đến khi nhìn thấy những dấu hiệu lão hóa sớm như nám, sạm, quầng thâm, nếp nhăn và vết chân chim. Sau hàng giờ dài nhìn máy tính hoặc điện thoại, hãy bổ sung vitamin thông qua những cách làm mặt nạ cho mắt trong bài viết sau.

Bột trà xanh có khả năng chống oxy hóa cao, giúp chống lão hóa cho da mặt, ngăn ngừa và đẩy lùi các nếp nhăn, đặc biệt là vùng da mắt. Cách làm mặt nạ cho mắt từ bột trà xanh như sau:

Cho một ít bột trà xanh vào dầu dừa rồi khuấy đều.

Thoa hỗn hợp vừa tạo lên vùng da xung quanh mắt, chờ khoảng 20 phút cho hỗn hợp khô dần và thẩm thấu vào da.

Rửa sạch lại bằng nước mát.

Mặt nạ trà xanh và dầu dừa cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện đắp mặt nạ này mỗi tuần 2 lần sẽ giúp bạn có một đôi mắt sáng ngời, thu hút mọi ánh nhìn thiện cảm.

Mặt nạ khoai tây cho mắt

Khoai tây là một nguyên liệu vô cùng dễ kiếm và có trong hầu hết các gian bếp. Mặt nạ khoai tây chứa nhiều vitamin giúp làm sáng da và giảm nếp nhăn. Cách làm mặt nạ cho mắt từ khoai tây như sau:

Rửa sạch 1 củ khoai tây rồi gọt vỏ, cắt thành từng lát mỏng.

Cho khoai tây vào ngăn mát tủ lạnh, rồi đắp khoai tây lên hai mắt.

Thư giãn khoảng 15-20 phút. Sau đó, gỡ khoai tây ra và rửa mặt thật sạch với nước mát.

Massage nhẹ nhàng khoảng 5 phút vùng da quanh mắt để giúp tăng độ đàn hồi cho da.

Mặt nạ khoai tây chống thâm mắt - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện đắp mặt nạ này mỗi tuần 1-2 lần là có thể giúp bạn xóa tan mọi muộn phiền trên đôi mắt, giúp bạn lấy lại vẻ rạng ngời.

Mặt nạ sữa tươi cho mắt

Nguyên liệu chỉ cần ½ bịch sữa tươi không đường.

Cách thực hiện như sau:

Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt hoặc nước tẩy trang. Dùng khăn mềm lau nhẹ.

Dùng bông tẩy trang chuyên dụng thấm nhẹ sữa tươi không đường rồi chặm đều lên da mặt, nhất là vùng da xung quanh mắt.

Kết hợp mát xa nhẹ nhàng vùng da xung quanh mắt theo chiều xoắn ốc để các dưỡng chất trong sữa tươi thẩm thấu thấm sâu vào da.

Thư giãn khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch lại mặt với nước ấm.

Mặt nạ sữa tươi cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ sữa tươi còn có thể giúp bạn tẩy tế bào chết và cấp ẩm cho da.

Mặt nạ cà chua

Bên cạnh công dụng chống lão hóa da mặt, giúp da trắng sáng thì cà chua còn được dùng để giảm bớt quầng thâm xung quanh mắt và làm mềm mịn vùng da mắt. Cách thực hiện như sau:

Pha 1 thìa nước ép cà chua với 1 thìa nước cốt chanh thành 1 hỗn hợp đồng nhất.

Thoa đều hỗn hợp lên vùng da xung quanh mắt, nhất là vùng da bị thâm.

Chờ khoảng 10 phút cho hỗn hợp phát huy tác dụng rồi rửa mặt sạch với nước mát.

Mặt nạ cà chua cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện phương pháp này mỗi ngày 2 lần sẽ giúp các vết thâm biến mất nhanh chóng.

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Cách làm mặt nạ cho mắt chống nhăn

Mặt nạ chống nhăn cho mắt chính là cà rốt. Hàm lượng vitamin A và chất chống oxy hóa có trong cà rốt giúp tái tạo các tế bào da mới, cấp ẩm cho da và giúp da căng mịn. Do vậy, cà rốt được lựa chọn là nguyên liệu hàng đều để đắp mặt nạ dưỡng da mắt tốt nhất. Cách thực hiện như sau:

Ép ½ củ cà rốt lấy nước rồi pha với một ít dầu thực vật. Cho hỗn hợp này vào lọ rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh trong 2h.

Lấy hỗn hợp ra rồi dùng bông tẩy trang thấm đều thoa lên vùng da xung quanh mắt.

Thư giãn khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước mát cho sạch.

Mặt nạ cà rốt cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tự làm mặt nạ cho mắt sáng da

Mặt nạ sáng da mắt từ Táo

Hàm lượng protein và các nguyên tố vi lượng, các vitamin có trong quả táo rất cần thiết cho da. Bên cạnh khả năng làm sáng da, trị mụn, sạch dầu trên da thì táo có thể tăng độ căng mịn cho da. Cách thực hiện như sau:

Cắt Táo thành 2 lát mỏng rồi đắp lên mắt.

Thư giãn trong khoảng 10 phút rồi rửa sạch lại với nước mát.

Thực hiện thường xuyên để đạt hiệu quả như mong muốn.

Mặt nạ Vitamin E

Vitamin E là một dưỡng chất quan trọng nhất cho da, là thành phần quan trọng trong các sản phẩm làm đẹp, giúp da không bị bắt nắng. Cách thực hiện vô cùng đơn giản: Bạn chỉ cần thoa một lượng nhỏ vitamin E trước khi đi ngủ rồi chờ đến sáng sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.

Vùng da xung quanh mắt là vùng da khá nhạy cảm do đó chúng ta nên chăm chút kỹ lưỡng. Tuy nhiên, không nên lạm dụng các dòng kem dưỡng mắt vì chúng có thể gây ra tác dụng phụ. Thay vì thế hãy thực hiện đắp mặt nạ cho mắt như những chia sẻ trên đây. Chúc các bạn luôn xinh đẹp và trẻ trung.