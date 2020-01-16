Cách làm mặt nạ cho mắt giúp bạn trẻ ra vài tuổi

Làm đẹp 16/01/2020 17:21

Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Hãy tham khảo ngay những cách làm mặt nạ cho mắt chống nhăn và xóa mờ quầng thâm, giúp bạn sở hữu một đôi mắt đẹp trong bài viết sau.

Khu vực xung quanh mắt có vùng da mỏng và nhạy cảm nhất nhưng nhiều người lại không mấy để ý đến nó cho đến khi nhìn thấy những dấu hiệu lão hóa sớm như nám, sạm, quầng thâm, nếp nhăn và vết chân chim. Sau hàng giờ dài nhìn máy tính hoặc điện thoại, hãy bổ sung vitamin  thông qua những cách làm mặt nạ cho mắt trong bài viết sau.

mat na cho mat 1
Một đôi mắt sáng và không nếp nhăn là ao ước của chị em - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ cho mắt từ thiên nhiên

Các nguyên liệu thiên nhiên bao giờ cũng mang lại hiệu quả cao và an toàn, được các chị em sử dụng để làm đẹp. Dưới đây là một số loại mặt nạ thiên nhiên cho vùng mắt mà bạn có thể tham khảo.

Mặt nạ trà xanh cho mắt

Bột trà xanh có khả năng chống oxy hóa cao, giúp chống lão hóa cho da mặt, ngăn ngừa và đẩy lùi các nếp nhăn, đặc biệt là vùng da mắt. Cách làm mặt nạ cho mắt từ bột trà xanh như sau: 

  • Cho một ít bột trà xanh vào dầu dừa rồi khuấy đều.
  • Thoa hỗn hợp vừa tạo lên vùng da xung quanh mắt, chờ khoảng 20 phút cho hỗn hợp khô dần và thẩm thấu vào da. 
  • Rửa sạch lại bằng nước mát.
mat na cho mat 2
Mặt nạ trà xanh và dầu dừa cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện đắp mặt nạ này mỗi tuần 2 lần sẽ giúp bạn có một đôi mắt sáng ngời, thu hút mọi ánh nhìn thiện cảm.

Mặt nạ khoai tây cho mắt

Khoai tây là một nguyên liệu vô cùng dễ kiếm và có trong hầu hết các gian bếp. Mặt nạ khoai tây chứa nhiều vitamin giúp làm sáng da và giảm nếp nhăn. Cách làm mặt nạ cho mắt từ khoai tây như sau:

  • Rửa sạch 1 củ khoai tây rồi gọt vỏ, cắt thành từng lát mỏng.
  • Cho khoai tây vào ngăn mát tủ lạnh, rồi đắp khoai tây lên hai mắt.
  • Thư giãn khoảng 15-20 phút. Sau đó, gỡ khoai tây ra và rửa mặt thật sạch với nước mát.
  • Massage nhẹ nhàng khoảng 5 phút vùng da quanh mắt để giúp tăng độ đàn hồi cho da.
mat na cho mat 3
Mặt nạ khoai tây chống thâm mắt - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện đắp mặt nạ này mỗi tuần 1-2 lần là có thể giúp bạn xóa tan mọi muộn phiền trên đôi mắt, giúp bạn lấy lại vẻ rạng ngời.

Mặt nạ sữa tươi cho mắt

  • Nguyên liệu chỉ cần ½ bịch sữa tươi không đường.
  • Cách thực hiện như sau:
  • Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt hoặc nước tẩy trang. Dùng khăn mềm lau nhẹ.
  • Dùng bông tẩy trang chuyên dụng thấm nhẹ sữa tươi không đường rồi chặm đều lên da mặt, nhất là vùng da xung quanh mắt.
  • Kết hợp mát xa nhẹ nhàng vùng da xung quanh mắt theo chiều xoắn ốc để các dưỡng chất trong sữa tươi thẩm thấu thấm sâu vào da. 
  • Thư giãn khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch lại mặt với nước ấm.
mat na cho mat 4
Mặt nạ sữa tươi cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ sữa tươi còn có thể giúp bạn tẩy tế bào chết và cấp ẩm cho da.

Mặt nạ cà chua

Bên cạnh công dụng chống lão hóa da mặt, giúp da trắng sáng thì cà chua còn được dùng để giảm bớt quầng thâm xung quanh mắt và làm mềm mịn vùng da mắt. Cách thực hiện như sau:

  • Pha 1 thìa nước ép cà chua với 1 thìa nước cốt chanh thành 1 hỗn hợp đồng nhất.
  • Thoa đều hỗn hợp lên vùng da xung quanh mắt, nhất là vùng da bị thâm.
  • Chờ khoảng 10 phút cho hỗn hợp phát huy tác dụng rồi rửa mặt sạch với nước mát.
mat na cho mat 5
Mặt nạ cà chua cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện phương pháp này mỗi ngày 2 lần sẽ giúp các vết thâm biến mất nhanh chóng.

>>> Xem thêm:

- Những thực phẩm tốt cho mắt bạn nên dùng hàng ngày

- 8 cách trang điểm cho mắt một mí sẵn sàng hẹn hò mùa Valentine

Cách làm mặt nạ cho mắt chống nhăn

Mặt nạ chống nhăn cho mắt chính là cà rốt. Hàm lượng vitamin A và chất chống oxy hóa có trong cà rốt giúp tái tạo các tế bào da mới, cấp ẩm cho da và giúp da căng mịn. Do vậy, cà rốt được lựa chọn là nguyên liệu hàng đều để đắp mặt nạ dưỡng da mắt tốt nhất. Cách thực hiện như sau:

  • Ép ½ củ cà rốt lấy nước rồi pha với một ít dầu thực vật. Cho hỗn hợp này vào lọ rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh trong 2h.
  • Lấy hỗn hợp ra rồi dùng bông tẩy trang thấm đều thoa lên vùng da xung quanh mắt.
  • Thư giãn khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước mát cho sạch.
mat na cho mat 6
Mặt nạ cà rốt cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tự làm mặt nạ cho mắt sáng da

Mặt nạ sáng da mắt từ Táo

Hàm lượng protein và các nguyên tố vi lượng, các vitamin có trong quả táo rất cần thiết cho da. Bên cạnh khả năng làm sáng da, trị mụn, sạch dầu trên da thì táo có thể tăng độ căng mịn cho da. Cách thực hiện như sau:

  • Cắt Táo thành 2 lát mỏng rồi đắp lên mắt.
  • Thư giãn trong khoảng 10 phút rồi rửa sạch lại với nước mát.

Thực hiện thường xuyên để đạt hiệu quả như mong muốn.

Mặt nạ Vitamin E

Vitamin E là một dưỡng chất quan trọng nhất cho da, là thành phần quan trọng trong các sản phẩm làm đẹp, giúp da không bị bắt nắng. Cách thực hiện vô cùng đơn giản: Bạn chỉ cần thoa một lượng nhỏ vitamin E trước khi đi ngủ rồi chờ đến sáng sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.

Vùng da xung quanh mắt là vùng da khá nhạy cảm do đó chúng ta nên chăm chút kỹ lưỡng. Tuy nhiên, không nên lạm dụng các dòng kem dưỡng mắt vì chúng có thể gây ra tác dụng phụ. Thay vì thế hãy thực hiện đắp mặt nạ cho mắt như những chia sẻ trên đây. Chúc các bạn luôn xinh đẹp và trẻ trung.

Mặt nạ chuối sữa chua và tác dụng thần kỳ trong làm đẹp

Mặt nạ chuối sữa chua và tác dụng thần kỳ trong làm đẹp

Rất nhiều chị em ưa chuộng những phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên, mặt nạ chuối sữa chua là một ví dụ. Cùng tìm hiểu thêm về phương pháp này qua bài viết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm mặt nạ cho mắt hướng dẫn làm mặt nạ cho mắt mặt nạ cho mắt tốt

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới