Các chuyên gia về da liễu cho rằng việc các bạn chạy theo các sản phẩm chứa corticoid và hóa chất bào mòn da chủ yếu là để được trắng nhanh, hết mụn nhanh. Nhưng các bạn không hề ngờ rằng, sau những tác dụng tức thì đó, làn da của các bạn đã bị hư tổn có thể vĩnh viễn và gây ra những hệ lụy cả cuộc đời.

Theo ghi nhận hiện hình ảnh người sản xuất trộn kem dưỡng trong những xô chậu thô sơ và tự đóng gói mang ra thị trường hầu như không còn, kem trộn ngày càng tinh vi, được gia công trong những nhà máy, bao bì đẹp, rất khó nhận biết nếu không phải là những chuyên gia. Thậm chí có cả kem trộn mang nhãn mác Made in Korea hay Japan.

Thực tế thị trường mỹ phẩm càng ngày càng sôi động, đối tượng đang ở độ tuổi sử dụng mỹ phẩm rất đông.

“Đi đâu cũng gặp những câu chuyện đau lòng về làn da, mà bắt đầu thường là “ngày trước không ai hướng dẫn nên em mua kem không rõ nguồn gốc”. Hậu quả của kem trộn để lại, thật không thể diễn tả sao cho hết. Da bị hư, đó là điều chắc chắn. Nhưng lớn hơn nữa chính là sức khỏe, khi chúng ta để cho da “ăn” hóa chất độc hại quá lâu – sức khỏe đương nhiên bị ảnh hưởng. Và quan trọng nhất chính là cuộc đời dài, bao nhiêu người đã đau khổ dằn vặt mình, thậm chí không giao tiếp với ai chỉ vì thiếu tự tin vào chính mình. Đó chính là vấn nạn mà cả xã hội cần chung tay đẩy lùi”, Jenny Lê Quế Phương nói trong một nhóm cộng đồng dành cho các mẹ bỉm sữa.

Chị em cần tỉnh thức

Trong rất nhiều bài nói chuyện của mình Jenny Lê Quế Phương hay dành thời gian để nói về sự tỉnh thức. Cô có đến gần 10 khóa đào tào skin care miễn phí dành cho cộng đồng. Mọi người cứ hay thắc mắc với cô “không thấy mình làm chuyện bao đồng như mang muối bỏ biển sao”, nhưng cô một mực dấn thân. Bỏ qua biết bao điều tiếng dị nghị, cô vẫn bình tĩnh và kiên trì cho đi giá trị thực. Với Jenny Lê Quế Phương “mình làm điều đúng sẽ được ghi nhận thôi”.

Sự tỉnh thức mà Jenny Lê Quế Phương kêu gọi cộng đồng hướng đến, chính là duy trì một lối sống xanh và chăm sóc da lành mạnh.

Xanh từ việc chọn sản phẩm dưỡng da lành tính có nguồn gốc thiên nhiên để “cai nghiện” kem trộn. Xanh từ việc chọn lựa những sản phẩm chứa nguyên liệu đỉnh cao, bao bì tối giản để giảm gánh nặng cho môi trường.

Theo Jenny Lê Quế Phương, chăm da trong tỉnh thức đơn giản là chăm da không làm hại mình, không làm hại người và làm hại đến môi trường. “Chúng ta nên cẩn thận trước khi đưa bất kì thứ gì lên làn da mình vì các hóa chất độc hại nếu có thì chỉ cần 5 giây đã xâm nhập vào da. Chúng ta cũng thông thái để biết nói không với những sản phẩm có chứa thành phần gây thảm họa môi trường và sức khỏe như hạt vi nhựa, paraben…”.

Những liệu trình chăm sóc da mà Jenny Lê Quế Phương đưa ra đơn giản đến ngạc nhiên, nhưng đó thực sự là liệu trình đã cứu vãn và phục hồi hàng ngàn làn da thương tổn nặng. Theo cô, với những làn da bị nghiện kem trộn, hư tổn hay lão hóa do dùng mỹ phẩm kém chất lượng hoặc chăm sóc sai cách, chỉ nên áp dụng chăm sóc da 4 bước tối giản: làm sạch, cân bằng, dưỡng, điều trị kết hợp với ăn uống giàu prebiotic, giữ tâm lý tích cực vui vẻ và vận động thường xuyên.