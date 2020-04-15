Hướng dẫn cách dùng nước hoa chuẩn quý cô phong cách

Làm đẹp 15/04/2020 17:32

Nếu bỏ tiền ra mua nước hoa nhưng lại không biết cách dùng nước hoa như nào cho đúng thì có dùng cũng bằng không. Cùng tìm hiểu cách xịt nước hoa ngay sau đây.

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Nước hoa là vật bất ly thân của những cô nàng muốn tạo nên phong cách cho riêng mình. Nó giúp bạn trở nên quyến rũ và tự tin hơn trong mắt người đối diện. Nếu bạn chưa biết cách dùng nước hoa chuẩn, giúp giữ mùi hương thật lâu thì không thể bỏ qua những gợi ý sau đây.

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Hướng dẫn cách dùng nước hoa chuẩn quý cô phong cách - Ảnh minh họa: Internet

Quy tắc chung khi sử dụng nước hoa

Nước hoa có thể là điểm nhấn hoặc dấu chấm hết cho bạn tùy vào cách mà bạn dùng chúng như thế nào. Để nước hoa giúp bạn “tỏa sáng” hơn, hãy ghi nhớ những quy tắc sử dụng nước hoa sau đây.

Không trộn các loại nước hoa vào với nhau

Nhiều người nghĩ rằng, sử dụng càng nhiều mùi hương khác nhau thì sẽ giúp mình trở nên quyến rũ hơn. Điều này hoàn toàn ngược lại. Một ngày, bạn sẽ sử dụng vô vàn các sản phẩm chăm sóc da, ví dụ như: sữa tắm, kem dưỡng thể, kem tay, lăn nách, nước hoa… rồi cả mùi quần áo. 

Và bạn cần lưu ý là không nên kết hợp quá nhiều loại mùi với nhau. Đặc biệt là mùi xung đột với nước hoa của bạn. Tốt nhất, nếu muốn dùng nước hoa thì không nên dùng các sản phẩm khác có mùi quá mạnh để không tạo nên hỗn hợp mùi hương.

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Không trộn quá nhiều mùi hương với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Chọn loại nước hoa phù hợp với bản thân

Bạn cần phải lựa chọn loại nước hoa phù hợp với sở thích, công việc của mình. Đặc biệt là chú ý chọn nước hoa vào ban đêm, ban ngày khác nhau. Khi làm việc, chỉ nên chọn các mùi nhẹ nhàng, tinh tế. Vào những ngày trời lạnh hoặc bạn đi dự tiệc thì hoàn toàn có thể sử dụng loại nước hoa có mùi thơm đậm hơn một chút. 

Không xịt nước hoa lên quần áo

Nước hoa là sản phẩm để dùng lên da. Bạn không nên xịt chúng lên quần áo của mình. Chúng sẽ giữ được mùi khá lâu vì vậy nếu bạn muốn thay đổi mùi liên tục sẽ rất khó khăn. Đồng thời, việc xịt lên quần áo cũng khiến chúng xuất hiện các vết bẩn.

Không cọ xát nước hoa

Nhiều người có thói quen xịt nước hoa thật nhiều vào 1 vùng cơ thể ví dụ như cổ tay sau đó chà xát mạnh để nước hoa thấm vào vùng khác. Tuy nhiên, hoạt động này sẽ khiến cho mùi nước hoa không còn được nguyên vẹn như ban đầu nữa.

Có nên lắc nước hoa trước khi xịt 

Trước khi xịt nước hoa, nếu bạn lắc chai lên sẽ khiến các phân tử hương thơm trong nước hoa bị phá vỡ. Như vậy thì chúng sẽ bị biến mùi. 

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Chọn loại nước hoa phù hợp với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách dùng nước hoa đúng cách

Hãy ghi nhớ những cách xịt nước hoa thơm lâu cho nữ dưới đây để giúp bạn giữ hương nước hoa lâu hơn cho ngày dài quyến rũ.

Thời điểm xịt nước hoa 

Theo các chuyên gia, thời gian dùng nước hoa đúng nhất phải là sau khi bạn vừa mới tắm xong. Khi đó, làn da đã được làm sạch và độ ẩm của da cao. Từ đó, giúp các phân tử mùi hương có thể quyện vào da một cách dễ dàng hơn. 

Dưỡng ẩm trước khi xịt

Muốn tạo được một môi trường lý tưởng để nước hoa bám chặt và lưu hương lâu hơn thì bạn hãy thoa kem dưỡng ẩm trước khi xịt. Cách dùng nước hoa chiết đúng nhất đó là xịt một làn nước hoa trước mặt rồi bước vào đó. Thoa kem dưỡng ẩm và tiếp tục xịt vào những vị trí quan trọng trên cơ thể. 

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Chọn thời điểm xịt nước hoa phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Nên xịt nước hoa vào các vị trí nào trên cơ thể?

Khi xịt nước hoa, hãy ghi nhớ những vị trí sau đây:

  • Cổ tay và phía sau của tai: Đây là những khi mực có các mạch máu gắn với bề mặt da. Đồng thời, nhiệt độ cơ thể, nhịp đập mạch máu cũng giúp phát tán mùi hương dễ dàng. 
  • Tóc: Khả năng giữ mùi nước hoa của tóc cực kỳ tốt. Tuy nhiên, chúng sẽ khiến tóc bạn bị khô. Bạn có thể áp dụng bằng cách xịt nước hoa lên lược và chải nhẹ nhàng lên tóc.
  • Phía sau cổ: Đây là nơi mùi hương nước hoa được giữ lâu nhất trên cơ thể. Nhưng tốt nhất chỉ nên xịt vào mùa đông và mùa thu mà thôi.
  • Bên trong khuỷu tay: Vùng da ở phần khuỷu tay khá mềm mại vì vậy, bạn hoàn toàn có thể xịt vào khu vực này để nước hoa giữ mùi lâu hơn. Tuy nhiên, cần phải lưu ý vì rất có thể da sẽ bị dị ứng với thành phần của nước hoa.
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Các vị trí nên xịt nước hoa trên cơ thể - Ảnh minh họa: Internet
  • Xịt xuống lưng: Để có thể đứng ở mọi vị trí vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của bạn, có thể xịt nước hoa ra tay rồi xoa nhẹ lên vùng lưng của bạn. Hoặc có thể nhờ người khác xịt giúp vào phần xương sống của bạn.
  • Xịt phía sau gối: Hãy chấm một chút nước hoa lên đầu ngón tay sau đó bôi chúng lên phần sau gối hoặc xịt trực tiếp lên đó.
  • Xịt lên rốn: Có thể bạn không biết và coi đây là điều vô cùng kỳ lạ. Nhưng việc xịt nước hoa lên rốn sẽ giúp mùi hương cơ thể lan tỏa nhẹ nhàng hơn.

Khoảng cách xịt nước hoa phù hợp

Không nên để chai nước hoa gần sát cơ thể và xịt mà bạn nên để cách xa khoảng từ 9 đến 12cm và hướng vòi xịt vào cơ thể của bạn. 

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Xịt nước hoa đúng khoảng cách phù hợp để lưu hương dài lâu - Ảnh minh họa: Internet

Hãy ghi nhớ cách dùng nước hoa sao cho đúng để áp dụng cho bản thân giúp tạo phong cách phù hợp với mình.

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