Hai phát minh trong ngành nha của người Việt

Với những phát minh hiện đại về trồng răng giả và kéo chỉnh răng hô mốm, nhằm đảm bảo sức khỏe và tiết kiệm chi phí cho khách hàng, nha khoa Vĩnh Sinh ngày càng khẳng định mình trên con đường mang nụ cười đẹp đến với mọi người.

Khi các nha khoa khác lần lượt ra đời với mật độ phủ kín dày đặt để đáp ứng nhu cầu người sử dụng thì với hơn 30 năm trong nghề, Nha khoa Vĩnh Sinh đang từng bước khẳng định uy tín trong lòng từng khách hàng qua cách phục vụ và chăm sóc của mình. Toàn thể các bác sĩ và đội ngũ nhânt? viên luôn mang lại những dịch vụ tốt nhất và đáp ứng theo nhu cầu của từng khách hàng. Đến với nha khoa Vĩnh Sinh, khách hàng sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, bởi Bác sĩ Hàn Vinh Quang với 2 phát minh mới trong nghành nha khoa nhằm đáp ứng nhu cầu cho bệnh nhân đó là trồng răng thẩm mỹ bằng chất liệu Nhựa tổng hợp cao cấp kết hợp kỹ thuật Lazer (Răng nhựa Composite) và kéo chỉnh răng hô, móm, lệch lạc bằng Niềng tháo lắp mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Phát minh này của ông đã được Cục sở hữu trí tuệ Quốc gia bảo hộ và đạt nhiều giải thưởng trong nước.

Trong khi đó, ở các nha khoa khác phải phụ thuộc vào các chuyên viên làm răng giả và hệ thống mắc cài của nước ngoài để chỉnh răng nên chi phí có phần tốn kém hơn... Thời gian trồng răng chỉ trong vài giờ có thể trồng răng ngay không phải chờ lâu mấy ngày như các phòng nha khoa khác vì thế việc trồng răng trở nên đơn giản, nhanh chóng và bền vững hơn. Nếu như chỉnh răng bạn chỉ mất từ 03 đến 06 tháng là có thể hoàn tất nhanh chóng, giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian hơn.

Vấn đề tiền bạc là điều tất yếu quyết định của quý khách hàng vì thế khi đến nha khoa Vĩnh Sinh bạn sẽ không phải lo lắng bởi chi phí đầu tư và điều trị nha khoa được tiết kiệm hơn phân nửa so với bất kì phương pháp nào hiện nay trên thế giới. Để trồng răng thẩm mỹ bằng nhựa tổng hợp cao cấp kết hợp Compsite và kĩ thuật Laze bạn chỉ chi từ 600 đến 800 ngàn/1 răng còn một số nha khoa khác có giá cao ngất ngưỡng từ 3 đến 5 triệu đồng/1 răng. Về kéo chỉnh răng hô, móm, lệch lạc 2 hàm trên và dưới có giá chỉ từ 6 đến 8 triệu, trong khi phương pháp chỉnh răng của các nha khoa khác có giá từ 20 đến 50 triệu đồng ( quá cao so với tỉ lệ thu nhập của người dân). Vì thế, khi xây dựng lên website này điều đầu tiên nha khoa Vĩnh Sinh muốn giới thiệu đến quý khách hàng đó chính là các dịch vụ nha khoa hiện đại dựa trên cơ sở trang thiết bị tối tân và sự chuyên nghiệp cao của bác sĩ điều trị cũng như đội ngũ nhân viên phục vụ của nha khoa Vĩnh Sinh. Với phương châm làm việc “ Là người Việt phục vụ người Việt” vì thế nhờ sự ra đời 2 phát minh của ông Hàn Vinh Quang đã giúp khách hàng tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí làm răng. Để được tư vấn cụ thể hơn quý khách vui lòng liên hệ : Nha Khoa Vĩnh Sinh Địa chỉ : 45/3 – Kp.4 – Qlộ 1 – P. Tân Biên, Biên Hoà, Đồng Nai (Đối diện Công viên 30/4)

Điện thoại : 0963.477.517

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